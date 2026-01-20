L'oroscopo dell'amore di febbraio 2026 è pronto a svelare le previsioni segno per segno con classifica. Al primo posto dominano i Pesci grazie al transito di Venere e del Sole nel segno, al secondo posto si posiziona l'Acquario con Plutone nel segno che lo rende magnetico e medaglia di bronzo per il Cancro. Fanalino di coda in dodicesima il Capricorno in quanto l'amore passa in secondo piano rispetto ad altre priorità.
Classifica dell'amore – Febbraio 2026
Pesci
Siete i veri protagonisti del mese. Con Venere e il Sole nel segno, l’amore vi trova anche quando non lo cercate.
Incontri intensi, ritorni emotivi e conferme importanti. Chi è in coppia rafforza il legame, chi è single vive emozioni autentiche.
Concetto: magia
Acquario
Carisma alle stelle. Attirate persone diverse dal solito e relazioni fuori dagli schemi. Marte e Plutone vi rendono magnetici: l’amore nasce da un’amicizia o da una situazione inaspettata.
Parola chiave: attrazione
Cancro
L’amore vi sostiene e vi protegge. Febbraio vi regala dolcezza, comprensione e momenti di intimità profonda. Ottimo periodo per chiarimenti e promesse sincere.
Parola chiave: sicurezza emotiva
4️⃣ Scorpione
Passione in crescita. Non tutto è immediato, ma le relazioni che resistono ora diventano più solide. Possibili attrazioni intense, anche segrete.
Parola focale: profondità
5️⃣ Toro
L’amore migliora gradualmente. Dopo un inizio più rigido, vi lasciate andare e ritrovate fiducia. Buon momento per costruire qualcosa di duraturo.
Concetto: stabilità
6️⃣ Gemelli
Incontri interessanti, ma serve chiarezza. Il rischio è giocare su più tavoli. Se scegliete con il cuore, l’amore sorprende.
Parola chiave: scelta
7 Bilancia
Relazioni importanti, ma qualche dubbio da sciogliere. L’amore c’è, ma richiede dialogo e decisioni più nette.
Parola chiave: equilibrio
8️⃣ Sagittario
Il desiderio di libertà entra in conflitto con il bisogno di stabilità. Mese utile per capire cosa volete davvero in amore.
Suggerimento: consapevolezza
9️⃣ Ariete
L’amore non manca, ma siete un po’ impazienti.
Evitate reazioni impulsive, soprattutto nella seconda metà del mese.
Parola chiave: calma
Leone
Febbraio vi chiede di abbassare l’orgoglio. L’amore c’è, ma va nutrito con ascolto e meno controllo.
Consiglio: umiltà
1️⃣1️⃣ Vergine
Relazioni sotto esame. Siete più critici del solito e rischiate di allontanare chi vi è vicino. Serve morbidezza.
Parola chiave: fiducia
1️⃣2️⃣ Capricorno
Mese introspettivo. L’amore passa in secondo piano rispetto ad altre priorità. Non è una sconfitta, ma una pausa necessaria