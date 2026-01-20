L'oroscopo dell'amore di febbraio 2026 è pronto a svelare le previsioni segno per segno con classifica. Al primo posto dominano i Pesci grazie al transito di Venere e del Sole nel segno, al secondo posto si posiziona l'Acquario con Plutone nel segno che lo rende magnetico e medaglia di bronzo per il Cancro. Fanalino di coda in dodicesima il Capricorno in quanto l'amore passa in secondo piano rispetto ad altre priorità.

Classifica dell'amore – Febbraio 2026

Pesci

Siete i veri protagonisti del mese. Con Venere e il Sole nel segno, l’amore vi trova anche quando non lo cercate.

Incontri intensi, ritorni emotivi e conferme importanti. Chi è in coppia rafforza il legame, chi è single vive emozioni autentiche.

Concetto: magia

Acquario

Carisma alle stelle. Attirate persone diverse dal solito e relazioni fuori dagli schemi. Marte e Plutone vi rendono magnetici: l’amore nasce da un’amicizia o da una situazione inaspettata.

Parola chiave: attrazione

Cancro

L’amore vi sostiene e vi protegge. Febbraio vi regala dolcezza, comprensione e momenti di intimità profonda. Ottimo periodo per chiarimenti e promesse sincere.

Parola chiave: sicurezza emotiva

4️⃣ Scorpione

Passione in crescita. Non tutto è immediato, ma le relazioni che resistono ora diventano più solide. Possibili attrazioni intense, anche segrete.

Parola focale: profondità

5️⃣ Toro

L’amore migliora gradualmente. Dopo un inizio più rigido, vi lasciate andare e ritrovate fiducia. Buon momento per costruire qualcosa di duraturo.

Concetto: stabilità

6️⃣ Gemelli

Incontri interessanti, ma serve chiarezza. Il rischio è giocare su più tavoli. Se scegliete con il cuore, l’amore sorprende.

Parola chiave: scelta

7 Bilancia

Relazioni importanti, ma qualche dubbio da sciogliere. L’amore c’è, ma richiede dialogo e decisioni più nette.

Parola chiave: equilibrio

8️⃣ Sagittario

Il desiderio di libertà entra in conflitto con il bisogno di stabilità. Mese utile per capire cosa volete davvero in amore.

Suggerimento: consapevolezza

9️⃣ Ariete

L’amore non manca, ma siete un po’ impazienti.

Evitate reazioni impulsive, soprattutto nella seconda metà del mese.

Parola chiave: calma

Leone

Febbraio vi chiede di abbassare l’orgoglio. L’amore c’è, ma va nutrito con ascolto e meno controllo.

Consiglio: umiltà

1️⃣1️⃣ Vergine

Relazioni sotto esame. Siete più critici del solito e rischiate di allontanare chi vi è vicino. Serve morbidezza.

Parola chiave: fiducia

1️⃣2️⃣ Capricorno

Mese introspettivo. L’amore passa in secondo piano rispetto ad altre priorità. Non è una sconfitta, ma una pausa necessaria