L'oroscopo di oggi 25 gennaio suggerisce che l’attenzione sarà catalizzata da chi riesce a distinguersi nel proprio ambiente, ma il sottofondo è quello di una giornata fatta per riscoprire il calore dei legami e la lucentezza delle idee inaspettate. Il Leone apre la strada con una scintilla di magnetismo che contagia anche i segni più introversi, mentre alcuni come Pesci e Cancro preferiscono custodire la propria emotività e accarezzare i ricordi. I più razionali si ritroveranno a ponderare scelte in bilico tra ambizione e desiderio di equilibrio.

Oroscopo: scoprite l’andamento della vostra domenica

Ariete: oggi siete proiettati verso l’azione, difficilmente riuscirete a restare in disparte. Sul lavoro anche in una giornata di pausa come questa riuscite a mettere in moto relazioni o progetti che domani potrebbero maturare. Nei rapporti sentimentali la parola d’ordine è iniziativa, il rischio è solo l’impazienza. Le ispirazioni di Mad Max sono una marcia in più: lasciatevi guidare dall’istinto ma aspettatevi anche reazioni decise.

Toro: la solidità che vi contraddistingue si manifesta nel bisogno di rassicurazioni tangibili. Chi è al vostro fianco percepisce la vostra lealtà senza grandi effetti speciali, come in This Is Us. Sul lavoro puntate al risultato concreto, niente voli pindarici.

L’amore si coltiva tra piccoli gesti condivisi e lenta costruzione di fiducia. Un piccolo acquisto porta una soddisfazione inaspettata.

Gemelli: la giornata scorre veloce e movimentata, quasi come una puntata di Stranger Things. Curiosità ovunque, voglia di raccontarsi e ascoltare storie diverse. Nei rapporti fate attenzione a non lasciare conversazioni in sospeso, tutto può essere risolto con una battuta ben assestata. Lavoro intelligente per chi sa adattarsi alle novità. Un incontro sorprende.

Cancro: l’energia di oggi punta verso la casa e gli affetti più stretti. Sintonizzatevi sulla vostra sensibilità, anche se qualcuno vi chiede di uscire dal guscio come fa Dustin in Stranger Things. Le emozioni sono filtrate dalla nostalgia, ma possono portare dialoghi sinceri con le persone più care.

Attenzione a sogni che chiedono di essere ascoltati.

Leone: la scena di questa domenica appartiene a voi. L’oroscopo parla di magnetismo, desiderio di essere visti e ascoltati. La leadership naturale emerge sia sul lavoro che nelle dinamiche domestiche. In amore brillate per generosità e un pizzico di teatralità, come nella crew di La La Land. Attenzione a non oscurare chi vi sta accanto. Oggi portate fortuna a chi osa un gesto audace.

Vergine: l’esigenza di mettere ordine può portarvi lontano ma rischia di trasformare ogni dettaglio in un’impresa titanica. Meglio concedersi una pausa leggendo un libro o risolvendo un enigma come in Sherlock. Il lavoro va gestito con metodo ma senza ossessioni.

Nei rapporti personali apritevi agli imprevisti, anche un errore può diventare spunto.

Bilancia: arcuate le situazioni senza mai romperle: oggi siete equilibristi, come i protagonisti di The Crown. Una conversazione risolta con eleganza riporta serenità nell’ambiente. La creatività trova terreno fertile in un’attività artistica o decorativa. L’oroscopo suggerisce di fidarsi dell’intuito per sciogliere una tensione familiare.

Scorpione: oggi la voglia di scavare sotto la superficie porta confronti forti sia in amore sia nelle amicizie. State vivendo la vostra giornata come un episodio di True Detective: tutto è indagine, mai accontentarsi della prima risposta. Se qualcuno evita il confronto non forzate i tempi.

Lavoro e soldi meglio lasciarli fluire senza eccessive ansie.

Sagittario: lo spirito esploratore si risveglia anche tra le mura di casa, con un desiderio di conoscere, leggere, ascoltare storie nuove. Annusate l’avventura come Indiana Jones: forse oggi passerà attraverso una call o un incontro inaspettato online. In amore serve ironia. Qualche dettaglio pratico richiede attenzione ma non limita l’entusiasmo.

Capricorno: la disciplina è alleata della vostra domenica ma può trasformarsi in una corazza. Apritevi a ciò che rompe la routine. L’oroscopo suggerisce di lasciarvi andare a una passione manuale, come la cucina di Chef’s Table. Sostenete chi vi è vicino senza chiedere nulla in cambio, l’equilibrio torna da sé.

Acquario: le idee sono tante e la giornata richiede flessibilità. Sperimentate senza il timore di essere fraintesi, come Michael in The Office. Nei rapporti personali vi sarà richiesto qualche aggiustamento, ma l’ironia vi aiuterà a evitare tensioni inutili. Un contatto inatteso rimescola vecchie amicizie.

Pesci: c’è bisogno di vagare, nelle emozioni prima che nei pensieri. Come il protagonista di Chiamami col tuo nome cercate la bellezza tra i dettagli e i silenzi. L’oroscopo parla di sensibilità acutissima, sogni rinnovati, qualche momento malinconico che si trasforma in ispirazione per chi vi è accanto. In amore e nei rapporti famigliari il perdono è una chiave che porta nuova intesa.