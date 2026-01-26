L’oroscopo di oggi 26 gennaio dispiega una scenografia ricca di contrasti, come una pellicola d’autore dove ogni segno trova il proprio ruolo tra riflettori accesi e quinte ombreggiate. Protagonista della giornata è Leone: la sua energia investe chiunque lo circondi, offrendo alle imprese più complesse una dose di coraggio che ricorda un episodio di Stranger Things, quando anche il Sottosopra può essere affrontato a viso aperto. Dall’altra parte dello spettro, Pesci si confronta col proprio mondo sommerso, mentre Bilancia oscilla alla ricerca di un’armonia nuova.

Nel mezzo, i restanti segni tessono la propria tela tra carezze di fortuna e piccoli intoppi da architettare.

Oroscopo: energia, presenza, profondità

Ariete: tocca oggi una vetta di iniziativa che richiama la frenesia delle prime scene di Trainspotting. Energia da vendere in amore e voglia di affermarsi sul lavoro. Il rischio reale è affrettare le relazioni: meglio rallentare il passo e soffermarsi su ciò che il cuore sussurra.

Toro: si gode una pausa di stabilità, come chi cerca ispirazione rileggendo Il giovane Holden. La giornata richiede meno ostinazione e più ascolto, specie fra amici e partner. In campo professionale la calma paga di più delle sterili contrapposizioni.

Gemelli: la giornata si apre come un dialogo scoppiettante in Babylon.

Conversazioni, sguardi fugaci, intuizioni rapidissime. Oggi serve soppesare le parole prima che diventino equivoci. L’amore gira veloce ma chiede un attimo di autenticità in più.

Cancro: si muove in uno spazio di protezione simile alla casa di Up. È il momento perfetto per ricongiungersi con i propri desideri sfuggiti. Vi sono svolte importanti nel quotidiano e uno slancio di dolcezza nella relazione col partner o con le persone più vicine.

Leone: fa da epicentro luminoso e trascina con sé chiunque abbia voglia di lasciarsi contagiare dall’entusiasmo. Giornata perfetta per lanciare un progetto, accendere scintille in amore o prendersi la scena lavorativa come in un assolo rock dei Queen. Attenzione a non oscurare il protagonismo altrui.

Vergine: la vostra meticolosità ricorda i dettagli perfetti di una coreografia di La La Land. Oggi conviene evitare che il controllo si trasformi in ansia. I rapporti personali offrono soddisfazione se accetterete di lasciarvi sorprendere. Il lavoro chiama ma richiede più flessibilità.

Bilancia: vive una giornata oscillante, come chi ascolta un vinile che salta di tanto in tanto. Amore, lavoro, piccoli equilibri sono tutti da soppesare. Non saranno le regole a definirvi ma il modo in cui danzerete tra i contrasti.

Scorpione: agisce come un detective in Mindhunter: osserva e attende il momento giusto. Oggi l’oroscopo suggerisce di non spingersi troppo oltre con la diffidenza, soprattutto con chi cerca solo vicinanza.

Nella collaborazione si cela la chiave di una buona riuscita.

Sagittario: porta il fuoco dell’avventura come un protagonista di Indiana Jones. Oggi ogni occasione può trasformarsi in esperienza rivelatrice. Nel lavoro fidatevi della vostra curiosità. In amore potreste trovare un nuovo modo di entrare in sintonia con l’altro.

Capricorno: costruisce il proprio domani come chi disegna una mappa di Westworld. Oggi la tenacia si rivela in dettagli molti piccoli, quelli che non notereste se foste troppo presi dalla meta. In amore vale la pena fermarsi e ascoltare chi vi è accanto.

Acquario: agisce come una band che reinventa i propri suoni. Avrete spunti imprevisti e sogni da far fruttare come in uno studio di registrazione.

In amore oggi va data voce alla propria originalità. Amicizie e occasioni sociali possono cambiare il tono della giornata.

Pesci: nuotate tra correnti profonde e il rischio è quello di restare imprigionati nella malinconia. Oggi l’oroscopo vi invita a risalire in superficie, anche solo per assaporare un raggio di leggerezza. Nel lavoro e nelle relazioni, la creatività è un faro a cui guardare.