L'oroscopo per la giornata del 6 gennaio porta un’energia di bilancio e consapevolezza per tutti i segni. È un momento utile per osservare, scegliere con attenzione e impostare il tono delle prossime settimane.

L'Ariete impulsivo e i Pesci troppo impegnati vivranno questa giornata con qualche ostacolo di troppo. Ottimo periodo per l'Acquario e lo Scorpione, pronti a vivere al meglio questo martedì. Ecco la classifica del giorno, con il mantra personale da seguire per ogni segno zodiacale.

I segni meno fortunati per la giornata dell'Epifania

12° Pesci: La giornata può risultare emotivamente intensa.

Prendetevi del tempo per voi ed evitate di assorbire tensioni esterne che non vi appartengono. Mantra: Mi proteggo senza sentirmi in colpa.

11° Ariete: L’impulsività va tenuta sotto controllo e il litigio è dietro l'angolo. Meglio osservare prima di intervenire, soprattutto nei rapporti personali. Mantra: Agisco solo quando è davvero necessario.

10° Cancro: Qualche pensiero di troppo può rallentarvi e rovinarvi la giornata. Concedetevi il diritto di rimandare decisioni emotive. Mantra: Non tutto richiede una risposta immediata.

9° Gemelli: La mente è attiva, ma rischia di disperdersi in troppi desideri. Concentrarvi su una priorità vi aiuterà a ritrovare equilibrio. Mantra: Scelgo una cosa per volta.

8° Leone: La giornata invita a ridurre la pressione su voi stessi e dedicare più tempo al relax. Meno controllo, più autenticità. Mantra: Non ho bisogno di dimostrare nulla.

7° Sagittario: Buona energia, ma serve continuità e concentrazione. Evitate distrazioni inutili e restate focalizzati sugli obiettivi concreti. Mantra: Do valore a ciò che sto costruendo.

I primi segni della classifica del 6 gennaio

6° Toro: Giornata stabile, ideale per sistemare questioni pratiche e dedicarvi alle amicizie. Procedete senza fretta e senza strappi. Mantra: La calma è la mia forza.

5° Bilancia: Il cielo favorisce la chiarezza. Anche una scelta difficile può riportare equilibrio interiore, basta non restare fermi.

Mantra: Prendo una decisione senza rimandare.

4° Vergine: La precisione aiuta, ma evitate l’eccesso di autocritica. Buona giornata per il lavoro e l’organizzazione. Mantra: Faccio del mio meglio, è abbastanza.

3° Capricorno: Determinazione e concretezza portano ai risultati sperati. La giornata è produttiva e il cielo favorevole, approfittatene. Mantra: Costruisco oggi ciò che servirà domani.

2° Scorpione: Sensazioni forti e lucide allo stesso tempo. I sentimenti vi portano lontano anche solo con il pensiero. Seguire ciò che sentite può portare a una scelta importante. Mantra: Mi fido del mio intuito.

1° Acquario: Creatività e idee brillanti caratterizzano la vostra giornata. Ottimo momento per guardare avanti e osare con i progetti. Mantra: Seguo la mia strada senza paura.