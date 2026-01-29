Febbraio entra nel vivo con una settimana che promette scossoni interessanti per diversi segni. Il Sagittario si prepara a vivere giorni davvero memorabili, con opportunità che sembravano lontane e che invece busseranno alla porta nel momento giusto. I Pesci risalgono la china dopo un gennaio complicato, ritrovando quella leggerezza che mancava da un po'. Attenzione invece per l'Ariete, che potrebbe scontrarsi con qualche ostacolo imprevisto, mentre il Toro dovrà gestire situazioni familiari che richiedono pazienza. La Vergine ritrova slancio sul lavoro e lo Scorpione vive emozioni intense sul fronte sentimentale.

L'oroscopo della settimana dal 2 all'8 febbraio: Bilancia alla ricerca di equilibrio, momento favorevole per il Capricorno

12° Ariete: Settimana un po' in salita, inutile nasconderlo. Potreste sentirvi frenati proprio quando vorreste correre, e questo vi farà perdere la pazienza più del solito. Sul lavoro qualcuno potrebbe mettere in discussione le vostre idee, ma evitate reazioni impulsive che peggiorerebbero soltanto le cose. In amore c'è bisogno di più ascolto e meno pretese. Il weekend porta un po' di sollievo, approfittatene per ricaricare le batterie invece di buttarvi in nuove imprese.

11° Cancro: I prossimi giorni vi chiederanno di fare i conti con alcune emozioni che avete messo da parte.

Magari una conversazione con un familiare vi lascerà l'amaro in bocca, oppure riaffiorerà un pensiero legato al passato. Non lasciatevi travolgere dagli sbalzi d'umore, piuttosto cercate conforto nelle piccole cose che vi fanno stare bene. Il lavoro procede senza scossoni particolari, ma senza grandi soddisfazioni. Verso il weekend potreste ritrovare un po' di serenità.

10° Toro: La vostra proverbiale pazienza verrà messa alla prova, soprattutto in ambito domestico. Questioni pratiche da risolvere, magari una spesa imprevista o una discussione su come gestire certe situazioni in casa. Evitate di intestardirvi su posizioni rigide, anche se sapete di avere ragione. Sul fronte sentimentale c'è bisogno di maggiore dolcezza, non date per scontato chi vi sta accanto.

Il lavoro richiede concentrazione ma niente di particolarmente problematico.

9° Leone: Vorreste brillare come sempre, ma questa settimana i riflettori sembrano puntati altrove. Potreste sentirvi un po' trascurati o non sufficientemente apprezzati, soprattutto in ambito professionale. Non prendetela sul personale, sono fasi che capitano a tutti. In amore cercate di non essere troppo esigenti con il partner. Il weekend vi regalerà qualche momento piacevole, magari un'uscita con amici che vi solleverà il morale.

8° Bilancia: Settimana di riflessioni profonde per voi che cercate sempre l'equilibrio perfetto. Potreste trovarvi a valutare scelte importanti, sia sul lavoro che nella vita privata, senza riuscire a decidere quale strada prendere.

Va bene prendersi del tempo, ma a un certo punto dovrete fare una scelta. Le relazioni sentimentali procedono senza grandi novità, anche se un chiarimento verso metà settimana potrebbe rivelarsi utile.

7° Gemelli: La vostra mente corre velocissima, forse troppo. Avete mille idee ma rischiate di disperdervi senza concludere nulla di concreto. Cercate di focalizzarvi su una cosa alla volta, anche se vi sembra noioso. In amore c'è voglia di novità e di stimoli, ma attenzione a non trascurare chi vi è vicino per inseguire distrazioni passeggere. Sul lavoro arrivano spunti interessanti, soprattutto verso il weekend.

6° Vergine: Riprendete quota dopo qualche settimana un po' sottotono. Sul lavoro vi sentite più lucidi e organizzati, pronti ad affrontare anche quelle questioni che avevate rimandato.

Un collega potrebbe chiedervi consiglio e questo vi farà sentire apprezzati. In amore cercate di essere meno critici, sia con voi stessi che con il partner. Il weekend è perfetto per dedicarvi al benessere fisico, magari una passeggiata o un po' di movimento.

5° Acquario: Idee originali e voglia di cambiamento caratterizzano i prossimi giorni. Potreste decidere di stravolgere qualche abitudine o di proporre qualcosa di diverso al lavoro. Non tutti capiranno subito le vostre intuizioni, ma fidatevi del vostro istinto. In amore cercate indipendenza ma senza chiudervi troppo, il dialogo rimane fondamentale. Verso il weekend arriva una notizia che vi farà sorridere.

4° Scorpione: Settimana intensa sul piano emotivo, come piace a voi.

Una relazione potrebbe fare un passo avanti importante, oppure potreste finalmente chiarire una situazione che vi teneva in sospeso da tempo. Sul lavoro la vostra determinazione vi porta risultati concreti, anche se qualcuno potrebbe invidiarvi un po'. Non fatevi condizionare dai giudizi altrui, sapete bene cosa volete. Il weekend promette momenti di grande intimità.

3° Capricorno: L'ambizione vi guida e questa settimana porta frutti tangibili. Un progetto su cui lavorate da tempo potrebbe finalmente sbloccarsi, oppure riceverete un riconoscimento che aspettavate. Non montate la testa però, mantenete quella disciplina che vi contraddistingue. In amore siete più aperti del solito, provate a esprimere quello che sentite invece di darlo per scontato.

Weekend produttivo ma concedetevi anche qualche momento di relax.

2° Pesci: Che bella risalita dopo un periodo un po' grigio! Ritrovate quella sensibilità che vi rende unici e riuscite a connettervi con gli altri in modo profondo. Una persona speciale potrebbe farvi una confidenza importante, oppure voi stessi vi sentirete pronti ad aprirvi. Sul lavoro la creatività torna a farsi sentire e qualcuno noterà le vostre qualità. Il weekend è perfetto per sognare a occhi aperti, ma anche per fare progetti concreti.

1° Sagittario: Eccovi in cima alla classifica, e non potrebbe essere altrimenti! La settimana vi sorride sotto ogni aspetto. Sul lavoro arrivano opportunità che sembravano lontane, magari una proposta inattesa o un contatto che si rivela prezioso.

In amore siete irresistibili, il vostro ottimismo contagia chi vi sta intorno. Avete voglia di avventura e di novità, e l'universo sembra assecondare ogni vostro desiderio. Approfittate di questo momento magico, ve lo meritate.