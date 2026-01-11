Si riparte. Lunedì 12 gennaio segna l'inizio di una nuova settimana e le stelle hanno le idee chiare su chi guiderà la classifica. Il Capricorno è in forma smagliante, pronto a conquistare ogni obiettivo. L'Ariete ritrova la grinta giusta per affrontare gli impegni, mentre la Bilancia vive una giornata dolce sul fronte sentimentale. I Pesci invece potrebbero sentirsi un po' stanchi e avranno bisogno di procedere con calma. Vediamo cosa riservano le stelle a tutti i segni.

L'oroscopo di lunedì 12 gennaio: Bilancia romantica, il Toro deve pazientare

12° ♓ Pesci: Lunedì faticoso. Vi svegliate già stanchi e la settimana sembra una montagna da scalare. Sul lavoro fate il minimo indispensabile, la concentrazione non è il vostro forte oggi. In amore avete bisogno di rassicurazioni. Non chiudetevi nel vostro mondo, chiedete supporto a chi vi vuole bene.

11° ♏ Scorpione: Qualche tensione nell'aria. Potreste scontrarvi con un collega o avere un battibecco con il partner per questioni banali. La vostra intensità oggi rischia di giocarvi contro. Cercate di non prendere tutto troppo sul personale. Stasera staccate la spina e fate qualcosa che vi rilassa.

10° ♊ Gemelli: Testa piena di pensieri e poca voglia di routine.

Questo lunedì vi trova un po' dispersivi, saltate da un'idea all'altra senza concludere molto. Al lavoro serve più focus. In amore va meglio, una conversazione leggera con il partner vi tira su il morale. Organizzatevi meglio per domani.

9° ♋ Cancro: Lunedì emotivamente impegnativo. Qualcosa vi preoccupa e faticate a lasciarlo andare. Il lavoro procede a rilento perché la mente è altrove. Attenzione allo stomaco, lo stress si fa sentire. Cercate conforto nelle piccole cose: una telefonata a un amico fidato può fare miracoli.

8° ♉ Toro: Vorreste che le cose andassero più veloci, ma oggi serve pazienza. Un progetto lavorativo subisce ritardi o un pagamento tarda ad arrivare. Non innervostitevi, è solo questione di tempo.

In amore tutto stabile, anche se la routine inizia a pesare un po'. Programmate qualcosa di diverso per il weekend.

7° ♍ Vergine: Lunedì produttivo ma stressante. Vi buttate a capofitto nel lavoro, forse troppo. Rischiate di arrivare a sera esausti. Qualche critica di troppo verso voi stessi non aiuta. Cercate di essere più gentili con la persona che vedete allo specchio. In amore, il partner apprezza i vostri sforzi.

6° ♐ Sagittario: Voglia di novità anche di lunedì. La routine vi sta stretta e cercate stimoli ovunque. Al lavoro potreste proporre un'idea interessante. Non scoraggiatevi se non viene accolta subito. In amore c'è voglia di leggerezza e divertimento. Organizzate qualcosa di spontaneo per stasera.

5° ♒ Acquario: Mente brillante, idee originali. Questo lunedì vi trova creativi e pronti a pensare fuori dagli schemi. Al lavoro potreste trovare soluzioni che altri non vedono. Attenzione però a non sembrare troppo distaccati con chi vi circonda. In amore serve più presenza emotiva.

4° ♌ Leone: Buon inizio di settimana. Vi sentite carichi e pronti a farvi notare. Al lavoro cogliete l'occasione per brillare, magari in una riunione o con un'idea vincente. In amore siete generosi e il partner lo nota. Single? Qualcuno potrebbe rimanere colpito dalla vostra sicurezza.

3° ♎ Bilancia: Lunedì armonioso. Trovate il giusto equilibrio tra doveri e piaceri. Al lavoro tutto fila liscio, niente drammi né sorprese.

Ma è in amore che questa giornata brilla davvero. Momenti dolci con il partner, complicità ritrovata. I single potrebbero ricevere un messaggio che fa battere il cuore.

2° ♈ Ariete: Energia alle stelle. Questo lunedì vi trovate carichi come non mai, pronti a spaccare. Al lavoro siete una forza della natura, niente vi ferma. Attenzione solo a non travolgere chi vi sta intorno. In amore c'è passione, ma anche qualche piccola impazienza da gestire. Serata movimentata.

1° ♑ Capricorno: La settimana inizia con il piede giusto e voi siete i protagonisti assoluti. Al lavoro tutto gira a vostro favore: riconoscimenti, progressi concreti, magari una notizia importante. La vostra disciplina paga, finalmente. In amore siete più aperti del solito, il partner apprezza questa dolcezza inaspettata. Anche le finanze sorridono. Giornata da ricordare.