L'oroscopo del 9 gennaio 2026 assegna voto 9,5 per il Capricorno per la forza inarrestabile e 8,5 alla Bilancia, mentre sei e mezzo ai Pesci che vivranno una mattinata un po' pesante.

Segni di Fuoco

Ariete: la congiunzione Sole–Marte vi stimola molto: avete voglia di dimostrare, di arrivare primi, di prendere iniziative importanti. Attenzione però a non forzare troppo la mano, soprattutto nelle relazioni.

Pagella: 7,5/10 – energici, ma da dosare.

Leone: giornata produttiva, soprattutto sul lavoro. La Luna in Bilancia nel pomeriggio vi rende più diplomatici e vi aiuta a ottenere consensi.

Pagella: 8/10 – autorevoli e convincenti.

Sagittario: il cielo vi chiede concretezza. Non è una giornata da improvvisazione, ma da scelte mirate. Nel pomeriggio migliorano i rapporti con gli altri.

Voto: 7/10 – pratici, anche se un po’ trattenuti.

Segni di Terra

Toro: una giornata solida e costruttiva. Il Sole e Marte in Capricorno vi danno forza e determinazione, mentre la Luna in Bilancia vi aiuta a mantenere armonia nei rapporti.

Voto: 8,5/10 – affidabili e centrati.

Vergine: la mattina è tutta vostra: lucidità, precisione e capacità organizzativa. Nel pomeriggio potreste sentire il bisogno di alleggerire e delegare.

Votazione: 8/10 – efficienti, poi più morbidi.

Capricorno: con Sole e Marte nel segno siete una forza inarrestabile.

Avete energia, chiarezza e determinazione. È il giorno giusto per prendere decisioni importanti o fare un passo avanti concreto.

Giudizio: 9,5/10 – protagonisti assoluti.

Segni d’Aria

Gemelli: la Luna in Bilancia vi rimette in sintonia con gli altri. Ottimo pomeriggio per incontri, dialoghi e scambi di idee.

Votazione: 7,5/10 – più leggeri col passare delle ore.

Bilancia: con l’ingresso della Luna nel vostro segno ritrovate equilibrio e sicurezza. Sapete mediare e riportare armonia, anche in situazioni tese.

Pagella: 8,5/10 – eleganti e risolutivi.

Acquario: giornata interessante per osservare e pianificare. Non siete ancora al centro dell’azione, ma state preparando la prossima mossa.

Pagella: 7/10 – strategici.

Segni d’Acqua

Cancro: l'energia capricornina può mettervi un po’ sotto pressione. Nel pomeriggio, però, la Luna in Bilancia vi aiuta a ritrovare calma e dialogo.

Pagella: 7/10 – sensibili ma resistenti.

Scorpione: giornata intensa e produttiva. Sole e Marte vi danno forza e determinazione, soprattutto nelle scelte professionali.

Pagella: 8,5/10 – concentrati e incisivi.

Pesci: la mattina può sembrare un po’ pesante, ma dal pomeriggio vi sentite più compresi e meno sotto giudizio. Meglio ascoltare che agire d’impulso.

Giudizio: 6,5/10 – in fase di adattamento.