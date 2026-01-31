L’oroscopo della settimana dal 2 all’8 febbraio offre un palcoscenico a Leone che si prende la scena con una spinta vitale, autoriale e desiderosa di verità. Siamo in un periodo in cui nessuno può accontentarsi di piccoli cambiamenti: serve una direzione interna forte, la capacità di riconoscere i propri limiti e le ispirazioni che muovono da dentro. Un clima teatrale, alla Shakespeare in Love, attraversa i giorni, coinvolgendo tutti: c’è chi scommette sull’istinto, chi sull’ascolto e chi su un mix sottile di entrambi. Il segno Leone sarà il più fortunato della settimana per la capacità di mettere passione in ogni mossa, mentre lo Scorpione dovrà lavorare di più per trovare un nuovo punto d’equilibrio.

L’oroscopo settimanale: iniziativa e identità

Ariete: questa settimana chiamerà di nuovo la vostra energia primordiale ma, per una volta, il consiglio è di non bruciare tutti i ponti dietro di voi. Nelle relazioni si percepisce un’aria da Thelma & Louise, l’indipendenza conta più di ogni altra cosa. Nel lavoro attenzione ai dettagli sottovalutati, che potrebbero ribaltare la situazione.

Toro: il conforto delle piccole abitudini diventa terreno di crescita. La sfida sarà non ostinarsi di fronte alle novità, che offrono occasioni di rinnovamento concreto. In amore meglio evitare di rimandare conversazioni necessarie. Il lavoro richiede visione strategica, alla Mad Men.

Gemelli: la vostra settimana si colora di parole, spostamenti e imprevisti stimolanti.

In amore la sincerità radicale diventa un alleato, anche se lascia senza fiato chi vi ascolta. Nel lavoro arriva una richiesta a sorpresa, conviene mostrarvi versatili persino in territori sconosciuti.

Cancro: il focus si sposta sulle radici e sulla famiglia, come in un episodio di This Is Us. Le emozioni sono avvolgenti ma non permettete alla nostalgia di rallentare i vostri progetti. Nel lavoro serve accettare quella fragilità che vi rende, rispetto agli altri, coesi e intuitivi.

Leone: questa settimana siete la colonna sonora di una rivoluzione personale. In amore la passione diventa coraggio, grazie anche a una chiarezza che vi permette di distinguere desiderio e aspettativa. Nel lavoro chi vi osserva vede ambizione ma anche una generosità autentica.

Il vostro oroscopo è un invito a esprimere ciò che vi anima: la sorte si schiera dalla vostra parte.

Vergine: precisione e intuito a braccetto. La settimana è un puzzle logico che si risolve solo accogliendo l’imprevedibile, come in The Queen’s Gambit. In amore provate a uscire dallo schema della prudenza e seguite quell’impulso inaspettato. Nel lavoro la scrupolosità paga sul lungo periodo ma la flessibilità è essenziale.

Bilancia: l’equilibrio questa settimana si costruisce decostruendo, come accade nell’arte. In amore una svolta può nascere da un dettaglio trascurato, mentre nel lavoro prendere una posizione netta può sorprendere anche voi.

Scorpione: il tema è la metamorfosi, un po’ come in Fuga da Alcatraz.

Qualcosa che vi lega al passato si sta sciogliendo. In amore la forza sta nell’ammettere la vulnerabilità. Sul lavoro meglio non restare nell’ombra: il riconoscimento arriva se trovate il coraggio dell’esposizione.

Sagittario: lo spirito d'esplorazione è dato per scontato, ma ora occorre concentrazione. In amore la voglia di novità va calibrata sulla voglia dell’altro. Nel lavoro ciò che vi sembrava scontato assume una nuova luce, a patto di ascoltare input diversi dal solito.

Capricorno: questa settimana il vostro rigorismo potrebbe sfidare le regole stesse che avete costruito. In amore una promessa fatta a inizio rapporto torna a bussare alla porta. Nel lavoro il vero progresso nasce dalla collaborazione, come sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Acquario: spirali di futuro si intrecciano alla routine. Questa sarà una settimana di visioni, soluzioni fuori dagli schemi e relazioni enfatizzate da un nuovo linguaggio. In amore basta poco per trasmettere entusiasmo, anche a distanza. Sul lavoro, il gioco di squadra fa la differenza.

Pesci: dentro la vostra interiorità si agita un cinema muto. Amore inteso come una ricerca di connessioni profonde, con la possibilità di dichiararsi senza difese. Nel lavoro non rinunciate al vostro stile, anche se sembra poco convenzionale: attirerete chi è in cerca di autenticità.