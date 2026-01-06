Tra i segni meno favoriti della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026, figura il Cancro. L'oroscopo settimanale regala solo 2 stelle ai nati di questo segno estivo, invitando alla massima attenzione e autocontrollo. Al contrario, il punteggio più alto lo conquista il Sagittario: approfondiamo.

Classifica e oroscopo settimanale fino al 18 gennaio: da 2 a 6 stelle

⭐⭐Cancro. Questa settimana richiede grande prudenza e una buona dose di autocontrollo. Il clima generale vi rende più sensibili e facilmente irritabili, per questo è importante evitare situazioni che possano generare tensioni inutili.

Ridurre gli impegni, limitare le uscite e mantenere un profilo basso vi aiuterà a superare questo passaggio senza accumulare ulteriore stanchezza. Prediligete attività tranquille, che vi permettano di ricaricare le energie e di mantenere la mente lucida. Non è il momento giusto per affrontare discorsi delicati o prendere decisioni drastiche, meglio attendere che l’atmosfera diventi più favorevole.

⭐⭐⭐Ariete. L’ambito affettivo potrebbe risultare più complesso del previsto e portarvi a confronti accesi con una persona a voi vicina. La settimana si presenta nervosa, con momenti di confusione che possono riflettersi anche sul benessere fisico. È importante non sovraccaricarvi di impegni e imparare ad ascoltare i segnali del corpo, che chiede pause e maggiore attenzione.

Anche sul piano economico conviene fare chiarezza, rivedere le spese e stabilire priorità più realistiche. Chi sta seguendo percorsi di cura o cambiamenti nello stile di vita dovrà proseguire con costanza e pazienza.

⭐⭐⭐Vergine. Vi attende una fase piuttosto tesa sul piano mentale. Alcune situazioni vissute di recente continuano a generare pensieri ricorrenti e una certa inquietudine, ma questo non significa che abbiate perso il controllo. È il momento di concentrarvi sui vostri obiettivi senza affidarvi troppo agli altri, puntando sulle vostre capacità organizzative. Chi ha responsabilità familiari o lavora a stretto contatto con molte persone dovrà tutelarsi di più, cercando di preservare energie e serenità.

Ridurre le aspettative vi aiuterà a gestire meglio la pressione.

⭐⭐⭐Scorpione. La settimana presenta qualche intoppo, soprattutto sul piano pratico ed economico, ma nel complesso riuscirete a mantenere una buona tenuta emotiva. È fondamentale evitare spese superflue e tenere sotto controllo il bilancio. Nella vita privata potrebbero emergere piccole novità capaci di spezzare la routine, anche un semplice incontro o uno scambio di parole può riaccendere curiosità ed entusiasmo. Sul lavoro o nello studio sentite il bisogno di maggiore incoraggiamento, mentre il recupero delle energie passa attraverso un riposo più consapevole.

⭐⭐⭐⭐Leone. Il periodo si sviluppa senza grandi scossoni, anche se non mancheranno piccoli ritardi o spese impreviste che vi costringeranno a rivedere l’organizzazione quotidiana.

Nonostante tutto riuscite a mantenere un atteggiamento positivo e a trasmettere fiducia a chi vi circonda. In amore siete alle prese con una decisione importante che richiede chiarezza e onestà, ma il dialogo può favorire un riavvicinamento o un chiarimento atteso. Continuate a essere un punto di riferimento, senza però dimenticare i vostri bisogni.

⭐⭐⭐⭐Bilancia. La settimana segna una ripartenza graduale verso la normalità. Lavoro e sentimenti procedono in modo abbastanza stabile, purché evitiate di dare tutto per scontato. Un consiglio ricevuto al momento giusto può rivelarsi prezioso per rimettere in moto una situazione che sembrava ferma. È un buon periodo per dedicarvi anche all’aspetto esteriore, perché un piccolo cambiamento può influire positivamente sull’umore e sulla sicurezza personale.

⭐⭐⭐⭐Acquario. L’inizio della settimana è incoraggiante e vi permette di affrontare con maggiore leggerezza le giornate successive. Vi attendono spese, commissioni e molte interazioni, soprattutto attraverso contatti virtuali. Potreste riprendere i rapporti con una persona del passato, dando spazio a nuove riflessioni. Alcuni di voi sentiranno il bisogno di rivedere l’alimentazione o di occuparsi di questioni pratiche rimandate da tempo. La salute è discreta, ma è importante proteggervi e non sottovalutare i segnali di affaticamento.

⭐⭐⭐⭐Pesci. Dopo una fase iniziale un po’ sottotono, la settimana vi offre l’opportunità di ritrovare slancio e nuove motivazioni. L’ambito sentimentale si anima, favorendo riavvicinamenti e momenti di intensa emotività.

Alcuni ricordi del passato potrebbero riaffiorare, ma è fondamentale non lasciarsi bloccare dalla nostalgia. Guardare avanti con fiducia vi permetterà di cogliere stimoli interessanti, anche se al momento vi sentite meno brillanti del solito.

⭐⭐⭐⭐⭐Gemelli. La settimana scorre con maggiore serenità e vi invita a concentrarvi su ciò che potete costruire concretamente. Invece di focalizzarvi su ciò che manca, è più utile rimboccarvi le maniche e investire energie nei progetti personali. È un buon periodo per intraprendere percorsi di benessere o cambiamenti nello stile di vita. Le nuove conoscenze possono rivelarsi stimolanti, anche se le serate risulteranno piuttosto stancanti. Credere di più in voi stessi farà la differenza.

⭐⭐⭐⭐⭐Toro. Il periodo si presenta ricco di occasioni e vi spinge a uscire dalla solita routine. Cambiare ambiente e frequentare persone diverse può aprire scenari interessanti, anche sul piano sentimentale. È il momento di affrontare dubbi e preoccupazioni senza rimandare, prendendo decisioni concrete. Nel lavoro e nello studio conviene procedere con calma, evitando di accumulare ritardi. Qualcosa di promettente può nascere se vi concedete il coraggio di fare un passo diverso dal solito.

⭐⭐⭐⭐⭐Capricorno. La settimana porta con sé una forte spinta al rinnovamento. Avete voglia di cambiare, sperimentare e guardare al futuro con maggiore fiducia. L’amore torna centrale e permette di rilanciare progetti condivisi.

Fate attenzione solo a piccoli fastidi fisici, soprattutto se tendete a trascurare il corpo. State lavorando con impegno e i risultati non tarderanno ad arrivare, a patto di mantenere questa direzione senza distrazioni.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Sagittario. Questo è uno dei momenti più favorevoli del periodo. Le iniziative avviate ora possono trovare terreno fertile e offrirvi soddisfazioni importanti. Dopo una fase più povera di risultati, tornate al centro dell’attenzione con rinnovata energia. L’amore si accende di passione e non mancano sorprese emozionanti, che si tratti di una dichiarazione, di un’entrata inattesa o di un invito speciale. Sentite di avere una marcia in più, ma è importante usare questa forza con consapevolezza.