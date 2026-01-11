L'oroscopo della settimana dal 12 al 16 gennaio si muove tra riflessioni e conferme. Alcuni segni come la Bilancia e i Gemelli devono rallentare e fare chiarezza.

Il Toro e lo Scorpione possono finalmente raccogliere risultati concreti, soprattutto sul lavoro e nei rapporti personali.

I segni più affaticati della settimana

12° Acquario: Siete irrequieti e poco tolleranti verso regole e imposizioni. Sul lavoro serve più attenzione, mentre in amore manca il dialogo. Meglio evitare decisioni affrettate.

11° Sagittario: Vi sentite frenati e poco motivati.

Alcune situazioni vi stancano più del previsto. In amore siete distanti, ma avete bisogno di maggiore confronto.

10° Bilancia: Siete indecisi e affaticati. La settimana chiede una pausa di riflessione, soprattutto nei rapporti personali e nelle scelte lavorative.

9° Gemelli: Confusione e distrazioni rallentano i vostri progetti. Serve maggiore concentrazione per evitare malintesi, soprattutto in ambito sentimentale.

8° Ariete: Siete nervosi e impulsivi. Attenzione alle reazioni di troppo, sia sul lavoro che in famiglia. Meglio dosare le energie.

7° Leone: La settimana vi mette alla prova. Non tutto va come previsto, ma con pazienza riuscite a mantenere il controllo delle situazioni.

I primi sei segni in classifica dal 12 al 16 gennaio

6° Pesci: Siete sensibili e creativi, ma poco pratici. In amore tendete a idealizzare, mentre sul lavoro serve maggiore concretezza.

5° Cancro: Momento di riflessione emotiva. Le stelle vi aiutano a capire cosa volete davvero da una relazione o da un progetto personale.

4° Vergine: Siete organizzati e attenti ai dettagli. Il lavoro offre buone soddisfazioni, mentre in amore cercate maggiore stabilità.

3° Toro: La settimana porta sicurezza e conferme. I rapporti si rafforzano e sul lavoro riuscite a consolidare una posizione.

2° Scorpione: Intuito e determinazione vi guidano in questa settimana da sfruttare al massimo. In amore siete intensi, sul lavoro sapete muovervi con strategia.

1° Capricorno: Siete i protagonisti della settimana. Concretezza, impegno e risultati vi portano a guadagnare il primo posto della classifica.