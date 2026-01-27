Secondo l'oroscopo del weekend 31 gennaio 1° febbraio 2026 il Toro deve valutare le cose con molta calma, il Cancro può fare delle brevi pause rigeneranti e il Leone più passionale del passato.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: nel fine settimana si possono iniziare dei discorsi molto difficili. Delle belle conferme sono in arrivo dal partner. L'ambito lavorativo può regalare tante soddisfazioni.

Toro: le cose sul lavoro vanno valutate con calma. Con la dolce metà è importante comunicare tranquillamente.

Con determinazione si possono affrontare delle sfide lavorative.

Gemelli: chi ha una relazione ha una bella complicità con la persona amata. Con molta pazienza si possono ottenere delle soddisfazioni sulla sfera professionale. L'aspetto economico può portare molta agitazione.

Cancro: la comunicazione è fondamentale sull'ambito lavorativo. Nel weekend è necessario concedersi delle brevi pause rigeneranti. La mente risulta essere davvero molto attiva.

Leone: è possibile affrontare un fine settimana intenso. La passione per il partner è più forte del passato. Chi può dimostrare le proprie capacità è estremamente soddisfatto.

Vergine: chi ha una relazione di vecchia data è abbastanza critico. Chi lavora in proprio ha bisogno di avere più stabilità.

Con uno stile di vita regolare si possono avere dei benefici sulla salute.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: in questo periodo, la sincerità è molto apprezzata. Sulla relazione amorosa è presente tanta curiosità. Sul campo lavorativo è importante osservate attentamente e poi agire.

Scorpione: con la famiglia sono probabili dei malumori. Degli incontri inattesi possono regalare tanta felicità. Un nuovo progetto può essere portato avanti con entusiasmo.

Sagittario: nel fine settimana, la voglia di libertà è davvero tanta. I cuori solitari sono ostacolati dalla famiglia e questo può generare vari problemi. Per il lavoro può iniziare un periodo molto difficile.

Capricorno: è possibile essere troppo gelosi nei confronti del partner.

Una nuova situazione lavorativa può portare ansia. La salute va molto bene e l'umore è abbastanza felice.

Acquario: una leggera freddezza è presente sulla sfera sentimentale. Una breve trasferta va affrontata con determinazione. Finalmente le finanze stanno vivendo un momento ricco di soddisfazioni.

Pesci: dei ricordi dolorosi possono rovinare l'intero weekend. I single possono essere abbastanza offesi con la famiglia. L'ottimismo è la carta vincente dell'ambito professionale.