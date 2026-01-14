Secondo l'oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026 il Toro ha dei piccoli dubbi, i Gemelli possono avere delle prospettive diverse dalla dolce metà e la Vergine è produttiva sul lavoro.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli dei segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi fa parte di una coppia può avere dei momenti di divertimento. I single possono confidarsi con delle nuove persone, ma rimanere anche tanto delusi. Durante la settimana possono nascere dei nuovi progetti lavorativi.

Toro: un piccolo dubbio è presente sulla sfera sentimentale.

Per chi è solo da troppo tempo possono arrivare delle ottime notizie. La vita professionale procede in modo molto soddisfacente.

Gemelli: è possibile avere delle prospettive diverse dal partner. Chi cerca l'amore può essere abbastanza irritante. Chi lavora in proprio è gentile e soprattutto disponibile.

Cancro: prima di parlare è importante riflettere con attenzione. Si possono trascorrere dei momenti romantici insieme al partner. Sul campo lavorativo è possibile approfondire alcune questioni.

Leone: finalmente si può dire quello che si pensa, ed essere apprezzati da più persone. Un progetto personale può essere vincente. Lavorare con altre persone può risultare davvero difficile.

Vergine: delle nuove iniziative possono essere condivise con la persona amata.

La settimana lavorativa è molto produttiva. Attenzione perché l'umore può essere altalenante.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi fa parte di una coppia è più sensuale del passato. Chi è solo da troppo tempo è disponibile con gli amici. Alcuni appuntamenti di lavoro sono davvero molto importanti.

Scorpione: i single sono nervosi perché non riescono a seguire certe regole imposte dalla famiglia. Una questione di lavoro può creare alcuni problemi. La salute è soddisfacente, invece l'umore molto malinconico.

Sagittario: chi cerca l'amore può ricevere dei preziosi consigli. Chi ha una relazione di vecchia data è poco comprensivo con il partner. Chi lavora in proprio è più attivo del previsto.

Capricorno: i single hanno voglia di trasgredire il più possibile. Finalmente chi fa parte di una coppia è capace di ascoltare la persona amata. In questa settimana, la tensione nervosa è molto forte.

Acquario: il giro di amicizie è abbastanza movimentato. In modo molto abile è possibile risolvere dei piccoli problemi. Con molta motivazione si può affrontare la sfera professionale.

Pesci: è possibile essere affettuosi con la persona amata. La comunicazione con la famiglia è abbastanza confusa. Gli studi universitari e gli affari lavorativi sono impegnativi.