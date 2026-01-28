L'oroscopo di giovedì 28 gennaio è tutto da scoprire. Grazie all'osservazione degli astri e dei loro transiti, infatti, è possibile stabilire le caratteristiche del giorno e l'influenza dei pianeti sui dodici segni zodiacali. Niente potrà essere dato per scontato. Al contrario, si assisterà a profondi cambiamenti, sia interiori che esteriori. C'è chi proverà a raggiungere la sua metà e chi, al contrario, dovrà confrontarsi con ostacoli inaspettati.

I Gemelli e il Leone saranno mossi da un grande coraggio. Guarderanno al futuro con forza, definendo già i dettagli della loro scalata.

Affronteranno le sfide con il sorriso e senza indugio. La Vergine e l'Acquario, con il loro modo di fare, riusciranno a conquistare tutti. Saranno abili in amore e anche la vita sociale procederà senza problemi.

Oroscopo di giovedì 29 gennaio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non farete altro che discutere con la vostra famiglia. Purtroppo, le cose non andranno molto bene. Nuove incomprensioni si aggiungeranno alle vecchie, dando vita a un mix poco gestibile. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a cambiare approccio, sperimentando tecniche mai usate in precedenza.

Toro: sarà una giornata un po' apatica. Fin dalle prime ore del mattino, non avrete molta voglia di mettervi in gioco. L'oroscopo vi consiglia di provare a ritrovare la motivazione attraverso piccoli gesti.

Il benessere personale dovrà essere messo al primo posto, in modo da non perdere mai di vista l'obiettivo finale. In men che non si dica, tornerete a essere quelli di sempre.

Gemelli: non ci saranno sfide troppo grandi per voi. Vi armerete di pazienza, coraggio e determinazione. Grazie alle risorse acquisite nel tempo, dimostrerete agli altri di essere in grado di affrontare ogni singola situazione. Brillerete sul posto di lavoro e le vostre competenze si riveleranno davvero utili. L'influenza altrui sarà limitata.

Cancro: sarete meticolosi sul posto di lavoro, ma alcuni commenti rischieranno di farvi cadere in errore. Comincerete a mettere in dubbio le vostre capacità e a dare ascolto ai colleghi.

Sarà importante non perdere la bussola e mantenere la mente lucida. Non tutti, infatti, vorranno il vostro bene. La famiglia e gli amici sapranno come consigliarvi.

Leone: nessuno oserà mettere in discussione il vostro coraggio. Sarete determinati, attenti al prossimo e molto competitivi. Questo, però, non vi renderà meno gentili con gli altri. Costruirete un equilibrio delicato e indomabile, dove saranno le scelte a contare, non tanto i risultati ottenuti. Vi distinguerete per capacità e padronanza.

Vergine: vi lascerete alle spalle ostilità e amarezza. Sarete pronti ad abbracciare la parte migliore di voi e a conquistare la persona amata con la vostra dolcezza. Le mostrerete lati nascosti del carattere, cercando di coinvolgerla nella vostra quotidianità.

Questa mossa vi farà apparire ancora più intensi e carismatici.

Bilancia: andrete alla ricerca della strada più giusta per voi. Non sarà facile perché avrete tante opzioni a disposizione. Cambierete idea in fretta e questo non vi aiuterà in un simile contesto. Decisioni troppo affrettate potrebbero segnare un sentiero poco percorribile. Sarà meglio riflettere e valutare ogni possibile conseguenza.

Scorpione: vi sentirete presi in giro dal partner. Le sue parole cominceranno a darvi fastidio e a farvi sorgere dei dubbi. Non avrete alcuna intenzione di andare avanti in questo modo. Vorrete aprire le porte a un dialogo pacifico e produttivo, in modo da avere il quadro completo della situazione.

Lo stress potrebbe aumentare.

Sagittario: vi piacerà stare al centro dell'attenzione, ma non sempre riuscirete a ottenere questo risultato. In alcuni momenti, vi sentirete un po' persi. La vita lavorativa sarà complessa e caratterizzata da alti e bassi. Prendere la decisione giusta si rivelerà più difficile del previsto, soprattutto a causa di alcuni imprevisti.

Capricorno: non avrete paura di confrontarvi con gli altri. Al contrario, la considererete una risorsa preziosa, capace di regalarvi tanto e di farvi apprendere qualcosa di nuovo. La sfrutterete anche sul posto di lavoro. D'altra parte, sarete disposti a insegnare e a condividere le vostre conoscenze senza esitazione.

Acquario: non avrete alcun problema nel rapportarvi con il prossimo.

Il vostro comportamento sarà molto apprezzato. Avrete fortuna anche in ambito sentimentale perché sarete gentili, trasparenti e sinceri. Non sarà facile trovare l'amore, ma sarete ben predisposti a nuovi incontri. La vostra cerchia di amici, sicuramente, crescerà.

Pesci: non vi piacerà litigare con le persone care. Preferirete chiedere scusa anche di fronte ai torti subiti. La serenità, per voi, sarà tutto. Attenzione, però, a non farvi mettere i piedi in testa da persone poco oneste. L'oroscopo vi consiglia di provare a cercare un nuovo equilibrio: non ve ne pentirete.