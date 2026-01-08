Secondo l'astrologia, i pianeti e i corpi celesti hanno un influsso sulla quotidianità delle persone. In base al segno zodiacale di appartenenza, è possibile stilare profili specifici, individuando dettagli rilevanti sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale. L'oroscopo del 9 gennaio consente di avere un quadro completo sulla giornata in questione.

La Vergine e il Capricorno verranno baciati dalla fortuna. Manterranno i piedi ben puntati per terra e riusciranno a raggiungere i traguardi desiderati. I Gemelli e i Pesci vorranno fare qualcosa di diverso dal solito.

Si faranno guidare dalla loro curiosità, esplorando nuove dinamiche e gettandosi a capofitto in esperienze inedite.

Oroscopo di venerdì 9 gennaio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: farete fatica a concedere la vostra fiducia al prossimo. Le esperienze passate vi spingeranno ad alzare dei muri e a prendere le distanze. Ci vorrà un po' di tempo per far tornare le cose alla normalità.

Toro: non dovrete avere paura di confrontarvi con il partner. Sarà importante mettere le cose in chiaro perché solo in questo modo riuscirete a rafforzare la relazione.

Gemelli: la vostra routine quotidiana cambierà. Sarete desiderosi di mettervi in gioco per abbracciare qualcosa di nuovo. Non avrete paura di sbagliare, vorrete solo colpire nel segno.

Cancro: essere single, per voi, non sarà un problema. Al contrario, vi sentirete a vostro agio perché non subirete alcun condizionamento. Potrebbe essere il momento giusto per prendere delle decisioni importanti.

Leone: non sarà facile trovare un nuovo equilibrio. Proverete a modificare delle cose, ma non basterà volerlo per riuscirci. Sarà fondamentale metterci il cuore. Solo così potrete entrare in un'altra fase della vostra vita.

Vergine: sarà una giornata spensierata, all'insegna del relax e della fortuna. Potrete rilassarvi e limitarvi a osservare il corso degli eventi. L'oroscopo del giorno vi consiglia di seguire il vostro istinto.

Bilancia: desidererete mantenere le vostre promesse. Non vorrete deludere un amico o un parente.

Purtroppo, la situazione non sempre sarà a vostro vantaggio. Dovrete considerare tutti i dettagli.

Scorpione: non riuscirete a non farvi trascinare dai vostri sentimenti. Resistere sarà impossibile e, così, alla fine, cederete. Vorrete vivere una relazione di coppia coinvolgente, capace di regalarvi tante emozioni.

Sagittario: finalmente, troverete il coraggio di chiudere una determinata porta. Vi sentirete molto più liberi, sia dal punto di vista psicologico che pratico. Ovviamente, dovrete abituarvi a questo nuovo stile di vita.

Capricorno: sarete fortunati e carismatici. Godrete di un insolito ottimismo che vi porterà ad esprimere i vostri desideri con forza. Sarete certi di poterli trasformare in realtà.

Acquario: non sarete disposti a mettere in secondo piano i vostri sogni. Farete di tutto per realizzarli, anche se questo comporterà sacrifici e rinunce. L'oroscopo vi consiglia di non inseguire la solitudine, ma di circondarvi di persone fidate.

Pesci: vi sentirete più liberi che mai. Finalmente, sarete pronti a lasciarvi il passato alle spalle e a brillare come delle stelle. Non metterete in discussione le vostre decisioni, ma cercherete di perfezionarle.