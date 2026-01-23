Nella puntata di Un posto al sole andata in onda venerdì 23 gennaio il pubblico ha finalmente potuto assistere al debutto di Whoopi Goldberg. L’arrivo del suo personaggio, Eleanor Price, era accompagnato da grande curiosità. C’era voglia di capire in che lingua si sarebbe espressa e che tipo di figura avrebbe portato in scena, più brillante o più austera.

L’episodio ha risposto solo in parte a queste domande, mostrando Eleanor per pochi istanti, ma sufficienti a illuminare la scena e lasciare il segno.

Una citazione a Sister Act apre la puntata

La puntata si è aperta con una citazione di Sister Act, inserita come definizione in un cruciverba compilato da Raffaele.

Un richiamo leggero e ironico che ha fatto da antipasto all’ingresso della nuova ospite.

Prima di mostrarla direttamente, gli sceneggiatori hanno scelto con intelligenza di puntare sulla costruzione dell’attesa, lasciando che Roberto e Marina parlassero di un incontro avvenuto fuori campo con Mrs Price. I due hanno raccontato di essere rimasti colpiti dalla personalità della donna, descrivendola come una donna affabile e simpatica, un passaggio che ha aumentato la curiosità e preparato lo spettatore al suo ingresso.

La costruzione dell’attesa

Roberto e Marina hanno deciso di organizzare un pranzo a casa loro, coinvolgendo anche Filippo e Serena. L’obiettivo era creare un clima familiare, capace di favorire il dialogo e mettere Eleanor a suo agio.

Una scelta semplice, che ha reso credibile e naturale il suo arrivo a Palazzo Palladini.

Mentre l’attesa cresceva, a stemperare la tensione ci hanno pensato Renato e Raffaele, alle prese con i limoni per preparare il limoncello. Un siparietto, che ha finito per infastidire Ferri, ma che si è rivelato funzionale all’ingresso di Eleanor.

La costruzione ha funzionato. L’attesa è salita gradualmente fino al finale di puntata, quando Eleanor Price è finalmente entrata in scena. Un’apparizione breve, ma intensa, in cui il carisma dell’attrice è passato tutto da un sorriso e da un’unica battuta rivolta a Raffaele.

L'ingresso di Eleanor Price in Un posto al sole con una frase iconica di Apocalypse Now

L’esordio di Eleanor Price in Un posto al sole ha regalato ai telespettatori un momento dal forte sapore cinematografico. La battuta finale pronunciata dal personaggio, “I like the smell of Naples in the morning”, tradotta come “mi piace l’odore di Napoli al mattino”, non è affatto casuale. Si tratta di una citazione colta che rimanda a un grande classico del cinema, Apocalypse Now del 1979 diretto da Francis Ford Coppola.

Nel film originale il colonnello Kilgore pronunciava la celebre frase “I love the smell of napalm in the morning”, ovvero “mi piace l’odore del napalm al mattino”. Gli sceneggiatori di Un posto al sole hanno giocato sulla somiglianza fonetica tra napalm e Naples, trasformando una battuta di guerra in una dichiarazione d’amore per Napoli.

Questo piccolo dettaglio, pensato per chi ama cogliere i riferimenti nascosti, aggiunge un ulteriore livello di lettura all’arrivo di Eleanor Price. L’ingresso di una figura come Whoopi Goldberg porta nella soap partenopea un tocco internazionale e un’ironia sottile, tutta da esplorare nelle prossime puntate di Un posto al sole.