Questo martedì 10 febbraio le stelle hanno qualcosa da dire a tutti, ma soprattutto hanno un consiglio pratico per ciascun segno. L'Acquario riparte con un'intuizione brillante che potrebbe cambiare la giornata, mentre il Toro si ritrova a fare i conti con qualcosa che si muove sotto la superficie. I Gemelli hanno la testa che va a mille e dovranno imparare a concentrarsi su una cosa sola, e lo Scorpione finalmente trova il coraggio di affrontare quella questione che si porta dentro da troppo tempo. Il Leone brilla più del solito e raccoglie i frutti del suo carisma, il Cancro invece farebbe bene a rallentare senza sentirsi in colpa.

Curiosi di scoprire cosa dovreste fare oggi? Scorrete e cercate il vostro segno.

I consigli delle stelle per martedì 10 febbraio: il Cancro deve rallentare, Leone deve riavvicinarsi ai suoi amici

♈ Ariete: Oggi avete quella voglia di fare che conoscete bene, ma il consiglio è chiaro: scrivete una lista di tre cose che volete portare a termine questa settimana. Solo tre. Non buttatevi sulla prima cosa che vi viene in mente. A volte basta fermarsi cinque minuti per trasformare la frenesia in qualcosa di produttivo.

♉ Toro: Sentite che qualcosa si muove ma non capite ancora cosa. Non forzate. Il vostro consiglio per oggi? Stasera cucinate un piatto che non avete mai provato. Sembra una sciocchezza, ma rompere la routine a tavola vi aiuta a rompere quella rigidità che a volte vi blocca nel resto della giornata.

♊ Gemelli: La testa va a mille, più del solito. Idee ovunque, voglia di parlare con tutti. Ecco cosa dovreste fare: spegnete le notifiche del telefono per un'ora e dedicate quel tempo a una sola cosa. C'è qualcosa in sospeso che continuate a rimandare. Oggi è il giorno giusto per fare almeno il primo passo.

♋ Cancro: L'umore fa le montagne russe e va bene così, non dovete essere sempre al massimo. Oggi il vostro compito è uno: chiamate quella persona della famiglia con cui non parlate da un po'. Anche cinque minuti fanno la differenza. Smettetela di aspettare gesti dagli altri e fatelo voi il primo passo.

♌ Leone: Giornata in cui il vostro carisma funziona al massimo e gli altri se ne accorgono.

Usatelo bene, ecco come: fate un complimento sincero a un collega o a un amico, qualcosa di specifico, non un generico "bravo". Vedrete che effetto fa sugli altri e anche su di voi.

♍ Vergine: La mente analitica oggi è un'arma a doppio taglio, rischiate di rimuginare su dettagli insignificanti fino a sera. Il consiglio che vi serve? Prima di uscire dal lavoro, riordinate la scrivania. Pulire lo spazio intorno a voi pulisce anche la testa. E in amore, lasciate correre quella piccola cosa che vi dà fastidio.

♎ Bilancia: Potreste trovarvi davanti a una scelta e fare fatica a decidere, come al solito. Non c'è sempre una risposta giusta e una sbagliata. Quindi oggi fate questo: prendete quella decisione che rimandate da giorni, qualunque sia, e fatela entro stasera.

Scegliere e andare avanti, senza guardarsi indietro.

♏ Scorpione: C'è qualcosa che vi rode dentro da un po' e oggi potreste avere il coraggio di affrontarla. Ecco il vostro consiglio: scrivete quello che provate, non per mandarlo a qualcuno, solo per voi. Mettere nero su bianco aiuta a vedere le cose più chiare. Attenzione solo a non essere troppo taglienti con le parole oggi.

♐ Sagittario: Vi sentite stretti nella routine e la voglia di evadere è forte. Non potete partire ogni volta che vi annoiate, ma potete fare questo: dopo cena fate una passeggiata in un quartiere dove non andate mai. Cambiare scenario cambia prospettiva. Anche al lavoro, non abbiate paura di proporre qualcosa di audace.

♑ Capricorno: Siete in modalità produttiva al massimo, e questo va bene. Ma non siete macchine. Il consiglio più importante per voi oggi? Mettete un timer e alle 19:00 chiudete tutto. Il lavoro può aspettare domani, la vostra energia no. E mandate un messaggio carino al partner a metà giornata, non costa nulla.

♒ Acquario: Martedì che vi sorprende con un'intuizione brillante, magari quando meno ve lo aspettate. La vostra mente funziona in modo diverso e oggi è un vantaggio. Ecco cosa fare: dedicate mezz'ora a quel progetto personale che tenete nel cassetto. Anche solo mezz'ora, ma fatelo oggi. Non domani, oggi.

♓ Pesci: La sensibilità è amplificata e potreste assorbire le emozioni di chi vi sta intorno come spugne.

Non è colpa vostra se gli altri sono nervosi. Stasera fate una cosa sola: qualcosa che vi faccia stare bene e basta. Un bagno caldo, un film che amate, la musica che vi rilassa. Meritate di prendervi cura di voi.