Nelle prossime puntate italiane de La Promessa vedremo che Eugenia Ezquerdo arriverà a palazzo come "regalo di compleanno" per Lorenzo. Quest'ultimo e Leocadia rimarranno molto turbati dalla sua presenza, al punto da unirsi per mettere in atto un piano finalizzato a far passare la donna per pazza, in modo da rispedirla nell'istituto di igiene mentale nel quale si trovava.

Il ritorno di Eugenia a La Promessa creerà scompiglio

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che alla tenuta ci saranno dei nuovi scontri e intrighi. Eugenia arriverà a palazzo e fingerà di non essere pienamente in possesso delle sue facoltà mentali.

La donna, però, rivelerà di stare meglio dal momento in cui Ayala ha smesso di darle le medicine che le davano in sanatorio. Eugenia proverà a riavvicinarsi a Curro, ma rimarrà spiazzata nel momento in cui scoprirà che è il figlio segreto di Alonso. La donna, poi, farà presente a Lorenzo tutti i soprusi vissuti a causa sua e gli rivelerà di avere tutte le intenzioni di comportarsi come la moglie legittima che non è mai stata.

Lo scontro tra Eugenia e Leocadia

Ad un certo punto, poi, ci sarà uno scontro tra Eugenia e Leocadia. La prima informerà la seconda di conoscere il nome del padre di Angela, che ha nascosto a tutti per anni. Tuttavia, dirà di mantenere il segreto a parte che la sua interlocutrice non interferisca nella sua vita privata.

Leocadia vivrà queste parole come una vera e propria minaccia, così inizierà ad architettare un piano per liberarsi di Eugenia. La donna comincerà dicendo a Lorenzo di aver notato degli strani comportamenti in Eugenia, alludendo al fatto che, molto probabilmente, non sia guarita del tutto. I due, così, si alleeranno per sbarazzarsi della donna.

Il piano di Leocadia e Lorenzo per drogare Eugenia

Pian piano, Leocadia e Lorenzo drogheranno Eugenia inserendo del laudano nelle bevande. Questo provocherà nella Ezquerdo delle alterazioni cognitive. Eugenia, infatti, avrà una nuova crisi durante la quale inizierà a sfarfallare, e dimenticherà addirittura che Cruz sia in galera per l'assassinio di Jana.

Lo scopo dei due sarà quello di far impazzire la donna, in modo da convincere tutti della sua infermità mentale, al punto da farla tornare nell'istituto di igiene mentale. Il paino, però, con il passare del tempo, sfuggirà di mano ai due.

Cosa succederà a La Promessa nelle puntate in onda fino al 15 febbraio

Nelle puntate de La Promessa che andranno in onda fino al 15 febbraio vedremo che Pia ancora non avrà scoperto chi ha avvelenato Jana, anzi. Il piano per riuscire a portare a termine l'obiettivo subirà una battuta d'arresto. Nel frattempo, al La Promessa si consumeranno dei misteri: Santos sparirà, mentre arriverà una nuova protagonista di nome Emilia. Catalina rivelerà ad Alonso la verità sul padre dei gemelli, e rimarrà stupita dalla reazione.