L'oroscopo del 23/02 annuncia cambiamenti e conferme importanti. Il Sagittario vede la vetta e, soprattutto, sorprese stupefacenti sul fronte relazionale. Ma attenzione alla fiducia: mostrarsi aperti è utile, ma mai eccedere. Anche gli altri segni si troveranno davanti a situazioni impreviste, ma non tutte in positivo: occorre quindi muoversi con cautela. A volte una scelta avventata può dare conseguenze nefaste anche sul lungo periodo. Ottimo l'influsso generale dei pianeti e delle stelle.

1° Oroscopo del Sagittario – Voto 9

Secondo l’oroscopo, il Sagittario vive una giornata brillante.

Incontri favoriti e possibilità concrete di conoscere una persona fondamentale per il futuro sentimentale o professionale. Energia alta, intuizioni vincenti e scelte coraggiose premiate. L’oroscopo consiglia apertura e fiducia, ma anche pazienza e attenzione.

2° Leone – Voto 8,5

L’oroscopo premia il Leone con nuove opportunità lavorative e chiarimenti in amore. Determinazione e carisma permettono di ottenere risposte attese. Ottimo momento per avanzare proposte e consolidare rapporti. Serata intensa e ricca di soddisfazioni personali.

3° Ariete – Voto 8

Giornata dinamica secondo l’oroscopo. L’Ariete ritrova slancio e motivazione, soprattutto sul lavoro. Piccole tensioni si sciolgono grazie a decisioni rapide.

In amore cresce il desiderio di stabilità. Bene le iniziative personali nel pomeriggio.

4° Bilancia – Voto 7,5

Per la Bilancia l’oroscopo indica equilibrio ritrovato. Dialoghi chiarificatori e maggiore serenità nelle relazioni. Opportunità da cogliere senza esitazioni. Creatività in aumento, utile per nuovi progetti. Attenzione solo a qualche spesa imprevista.

5° Acquario – Voto 7

L’oroscopo segnala una giornata positiva ma riflessiva. L’Acquario valuta cambiamenti importanti e pianifica strategie future. In amore serve pazienza, mentre sul lavoro arrivano conferme graduali. Serata tranquilla e costruttiva.

6° Gemelli – Voto 7

Secondo l’oroscopo, i Gemelli devono gestire impegni e priorità con attenzione.

Comunicazione efficace e incontri interessanti. Possibili novità in ambito professionale. Emozioni in ripresa, ma senza forzare situazioni delicate.

7° Toro – Voto 6,5

L’oroscopo invita il Toro alla prudenza. Alcune questioni economiche richiedono valutazioni attente. In amore occorre chiarezza. La determinazione aiuta a superare piccole incertezze. Meglio rimandare decisioni drastiche.

8° Cancro – Voto 6

Per il Cancro l’oroscopo parla di alti e bassi emotivi. Sensibilità accentuata e bisogno di rassicurazioni. Sul lavoro serve concentrazione. Evitare polemiche inutili e preferire il dialogo costruttivo.

9° Vergine – Voto 6

L’oroscopo suggerisce alla Vergine di non essere troppo critica. Alcuni ritardi possono innervosire, ma nulla di irrisolvibile.

Bene la serata per confronti sinceri. Recupero graduale di energia.

10° Capricorno – Voto 5,5

Secondo l’oroscopo, il Capricorno affronta una giornata impegnativa. Pressioni lavorative e qualche tensione familiare. Serve pazienza e organizzazione. Meglio rimandare discussioni importanti.

11° Scorpione – Voto 5

L’oroscopo segnala nervosismo per lo Scorpione. Emozioni contrastanti e dubbi in amore. Sul lavoro evitare decisioni impulsive. La calma sarà l’arma vincente per superare la giornata.

12° Pesci – Voto 5

Chiude la classifica dell’oroscopo il segno dei Pesci. Stanchezza e distrazioni possono creare rallentamenti. Necessario recuperare energia e concentrarsi sugli obiettivi prioritari. Meglio dedicarsi al riposo e alla riflessione.