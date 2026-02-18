L'oroscopo dal 23 febbraio al 1 marzo 2026 con classifica assegna la medaglia d'oro ai Pesci e quella d'argento all'Acquario. Medaglia bronzo invece assegnata al Cancro poiché potra' chiarire una questione famigliare o affettiva.

Classifica dei segni della settimana

Pesci

Siete al centro del cielo. Mercurio nel vostro segno vi rende profondi, ispirati, quasi “telepatici”. Dal 26, con la retrogradazione, tornano discorsi del passato, vecchi sentimenti o idee da rielaborare. Non è un passo indietro: è un affinamento. Settimana potente sul piano emotivo e creativo.

Acquario

Marte vi dà energia, coraggio e voglia di cambiare le regole. Siete proiettati al futuro, pieni di iniziativa, ma dovete fare attenzione a non tagliare troppo in fretta ciò che richiede ancora dialogo. Ottimo momento per progetti innovativi e decisioni personali.

Cancro

Il cielo vi sostiene emotivamente. Mercurio in Pesci vi aiuta a comprendere meglio ciò che provate e ciò che vogliono gli altri. Potete chiarire una questione familiare o affettiva con grande sensibilità. Fidatevi delle sensazioni: non vi stanno ingannando.

4. Scorpione

Settimana intensa ma fertile. Le emozioni sono forti, a tratti ingombranti, ma vi aiutano a capire cosa desiderate davvero. Marte vi spinge a cambiare qualcosa nella gestione della casa o della vita privata.

Meglio agire con strategia, non d’impulso.

5. Toro

Siete in una fase di adattamento. Le idee degli altri vi stimolano, ma possono anche destabilizzarvi. Mercurio vi chiede di non irrigidirvi: una revisione dei piani è necessaria. Amicizie e collaborazioni vanno osservate con calma.

6. Vergine

Mercurio, vostro pianeta guida, entra in una fase delicata. Le relazioni vi mettono alla prova: non tutto è come appare. Dal 26, evitate conclusioni affrettate. Meglio fare domande che dare risposte definitive.

7. Bilancia

Il lavoro e l’organizzazione quotidiana richiedono attenzione. Marte vi sostiene nella creatività, ma Mercurio può creare fraintendimenti. Una settimana utile per rimettere ordine, soprattutto nelle priorità.

8. Gemelli

Avete molte idee, ma non tutte sono subito realizzabili. La retrogradazione di Mercurio vi invita a rivedere obiettivi professionali o scelte di immagine. Non forzate: osservate cosa funziona davvero.

9. Capricorno

Il cielo vi chiede flessibilità mentale. Alcune certezze vacillano, soprattutto sul piano pratico o economico. Marte vi spinge a osarema Mercurio consiglia prudenza nelle parole e nei contratti.

10. Ariete

L’energia non manca, ma è un po’ dispersa. Marte vi rende intraprendenti, mentre Mercurio vi invita a fermarvi e ascoltare. Settimana utile per preparare, più che per lanciare.

11. Leone

Qualche tensione nelle relazioni. Marte vi provoca: vi chiede di confrontarvi, non di imporvi.

Mercurio retrogrado può riportare vecchi nodi affettivi. Affrontateli con maturità.

12. Sagittario

Settimana più introspettiva del solito. Potreste sentirvi meno centrati o confusi sul da farsi. In realtà, state rielaborando qualcosa di importante. Prendete tempo: la chiarezza arriva a marzo.