L'oroscopo del 21 e 22 febbraio annuncia un fine settimana carico di promesse, con il Leone dominatore assoluto del week-end avvolto da un carisma travolgente. Invece l'Ariete insegue con entusiasmo una ventata di freschezza rigenerante che spinge a vivere avventure in totale libertà. Intanto a questo giro i Gemelli faticano a mantenere il passo a causa di una stanchezza generale che rende difficili anche le situazioni apparentemente facili. Le stelle disegnano percorsi intrecciati, dove la grinta dei più forti sostiene chi vacilla, cercando un equilibrio prezioso tra ambizione e riposo.

Week-end 21 e 22 febbraio, previsioni zodiacali e pagelle

Ariete. Una ventata di energia fresca attraversa le giornate di riposo, portando una voglia matta di stare all'aria aperta. La mente corre veloce verso nuovi progetti, mentre il corpo risponde bene agli stimoli della natura. Incontrare persone care diventa l'attività principale del sabato sera, regalando sorrisi sinceri e momenti di vera spensieratezza. Domenica appare ideale per sistemare quelle piccole faccende domestiche lasciate in sospeso da troppo tempo. Non mancano le occasioni per ridere in compagnia, dimenticando lo stress accumulato durante la settimana lavorativa. Il cuore batte forte per una sorpresa inaspettata che giunge nel tardo pomeriggio, scaldando l'atmosfera generale.

Ogni cosa sembra incastrarsi nel modo giusto, permettendo di guardare al futuro prossimo con estrema fiducia e tanta serenità interiore. Si avverte una piacevole sensazione di libertà che spinge a fare programmi audaci. Voto 7.

Toro. Il silenzio della casa diventa il miglior compagno per ricaricare le pile dopo fatiche intense. Cucinare qualcosa di buono aiuta a ritrovare il buonumore, specialmente se si condividono i piatti con la famiglia. Le ore passano lente e tranquille, senza l'ansia di dover correre ovunque per accontentare gli altri. Sabato invita alla riflessione profonda sui desideri personali, mentre domenica si dedica interamente al relax totale sul divano. Qualche piccola spesa per abbellire la stanza da letto porta una ventata di novità piacevole.

La pazienza dimostrata nei giorni scorsi viene finalmente premiata da una notizia positiva riguardante i soldi o la gestione del patrimonio. Restare fedeli alle proprie abitudini regala una sicurezza immensa in un periodo pieno di cambiamenti esterni. La stabilità emotiva rimane il punto fermo su cui costruire il benessere dei prossimi mesi. Voto 8.

Gemelli. Le stelle suggeriscono prudenza estrema perché la stanchezza si fa sentire in modo pesante sulle spalle. Spesso capita di sentirsi nervosi senza un motivo reale, rispondendo male a chi prova a dare consigli sensati. Meglio evitare discussioni accese con i vicini o con i parenti stretti durante il pranzo della domenica. Il rischio di dimenticare un impegno importante è molto alto, quindi conviene segnare tutto su un pezzetto di carta ben visibile.

Le energie scarseggiano e il desiderio di restare a letto sotto le coperte supera ogni altra proposta di divertimento. Anche le comunicazioni appaiono confuse, portando a malintesi che richiedono tempo per essere chiariti del tutto. Un po' di isolamento volontario serve a non scaricare il malumore su chi non ha colpe specifiche. Bisogna attendere lunedì per ritrovare la solita grinta comunicativa. Voto 5.

Cancro. La dolcezza infinita caratterizza ogni gesto compiuto verso il partner o gli amici più intimi. Questo fine settimana brilla per la capacità di ascoltare gli altri con estrema attenzione e sincero interesse. Un vecchio ricordo riaffiora portando una lacrima di gioia e la voglia di chiamare una persona lontana.

Sabato si presta a lunghe passeggiate nei boschi o vicino all'acqua, dove i pensieri fluiscono liberi e leggeri. La serata domenicale riserva una coccola speciale che fa sentire protetti e profondamente amati dal mondo intero. La creatività esplode in cucina, dando vita a ricette tradizionali capaci di stupire i palati dei commensali più esigenti. Si percepisce una sintonia magica con l'ambiente circostante, eliminando ogni traccia di malinconia passata. La felicità risiede nelle piccole cose quotidiane fatte con estrema cura e dedizione. Voto 9.

Leone. Il carisma splende come un sole splendente, attirando l'attenzione di chiunque incroci il cammino in queste ore. Essere al centro della scena risulta naturale, quasi doveroso, vista la carica di simpatia che si sprigiona.

Molti guardano con ammirazione alla grinta mostrata nell'affrontare una sfida sportiva o un gioco di società. Sabato sera si trasforma in un palcoscenico perfetto per brillare e mostrare le doti di comando innate. Domenica permette di godersi il meritato riposo dei guerrieri, magari leggendo un libro avvincente o guardando un film d'azione. La generosità non conosce limiti e si manifesta attraverso piccoli regali fatti con il cuore alle persone speciali. La stima degli altri cresce a dismisura, confermando che la strada intrapresa è quella corretta. Il destino sembra voler offrire su un piatto d'argento delle occasioni d'oro da cogliere al volo. Voto 10.

Vergine. L'ordine regna sovrano nelle giornate dedicate alla riorganizzazione degli spazi vitali e della mente.

Sentire il bisogno di fare pulizia è normale, specialmente quando si vuole iniziare un nuovo capitolo esistenziale. Sabato mattina si rivela proficuo per sbrigare commissioni noiose ma necessarie per la serenità futura. La precisione millimetrica applicata ai compiti domestici regala una soddisfazione sottile ma molto intensa. Domenica pomeriggio invita invece alla calma, magari sorseggiando un tè caldo mentre si osserva il panorama fuori dalla finestra. Non servono grandi eventi per stare bene, basta la consapevolezza di avere tutto sotto controllo. Qualche consiglio utile arriva da un conoscente esperto, aiutando a risolvere un dubbio che tormentava da diversi giorni. La semplicità diventa la chiave di volta per vivere momenti di autentico equilibrio interiore.

Il corpo ringrazia per la dieta equilibrata seguita con rigore. Voto 7.

Bilancia. La ricerca della bellezza guida ogni scelta compiuta durante questo weekend all'insegna dell'armonia. Vestirsi bene anche solo per andare a fare la spesa solleva il morale e attira complimenti inaspettati. Il desiderio di circondarsi di cose piacevoli spinge a frequentare mostre d'arte o mercatini dell'antiquariato molto colorati. Sabato scorre via tra chiacchiere amabili e scambi di opinioni pacati su temi d'attualità. Domenica si focalizza invece sulla cura della pelle e del benessere fisico generale, magari con un bagno rilassante. L'indecisione tipica sembra svanire, lasciando spazio a una determinazione tranquilla che sorprende positivamente chi sta intorno.

Si respira un'aria di pace che aiuta a superare le piccole frizioni avute recentemente con il compagno di vita. Ogni parola pronunciata porta pace e comprensione reciproca. La serata si conclude con un sogno lucido e molto rincuorante. Voto 7.

Scorpione. Un mistero affascinante cattura l'interesse, spingendo a indagare su questioni che gli altri preferiscono ignorare. L'intuito funziona a meraviglia, permettendo di capire le intenzioni nascoste di chi parla in modo ambiguo. Sabato notte appare ideale per approfondire passioni intense o hobby legati all'occulto e alla psicologia. Si avverte il bisogno di scavare dentro se stessi per trovare risposte a domande antiche rimaste in sospeso. Domenica regala momenti di grande intensità emotiva, specialmente durante un incontro che sembra scritto nel destino.

Non c'è spazio per la superficialità, ogni emozione viene vissuta fino in fondo con coraggio e onestà. La forza interiore cresce, rendendo capaci di affrontare qualsiasi ostacolo con una grinta silenziosa ma imbattibile. Chi sta accanto percepisce questo magnetismo speciale e ne rimane profondamente colpito. La trasformazione silenziosa continua il suo corso naturale. Voto 8.

Sagittario. La voglia di viaggiare si fa sentire forte, portando a sognare mete lontane o a organizzare gite fuori porta. Anche solo spostarsi di pochi chilometri aiuta a cambiare prospettiva e a respirare aria nuova. Sabato si presenta dinamico, con mille cose da fare e altrettante persone da vedere velocemente. La curiosità spinge verso situazioni insolite che arricchiscono il bagaglio delle esperienze personali.

Domenica invita alla riflessione filosofica, magari discutendo di massimi sistemi con amici fidati davanti a un buon bicchiere di vino rosso. L'ottimismo contagioso spazza via le nuvole del dubbio, illuminando il cammino verso obiettivi ambiziosi. Un colpo di fortuna potrebbe manifestarsi sotto forma di un invito improvviso a una festa divertente. La libertà d'azione rimane il valore supremo da difendere con unghie e denti. Si sente il richiamo della foresta e dell'avventura selvaggia. Voto 7.

Capricorno. La concretezza rimane la bussola principale per orientarsi tra gli impegni del tempo libero. Sabato si lavora sodo per finire quei compiti che richiedono una concentrazione elevata e molto silenzio.

Il senso del dovere non abbandona mai la mente, ma regala una strana forma di appagamento quando tutto è terminato. Domenica mattina si dedica alla pianificazione della prossima settimana lavorativa, stabilendo priorità chiare e traguardi raggiungibili. Non mancano i momenti di solitudine voluta, utili per rimettere in ordine i pensieri più complessi. La famiglia apprezza la presenza solida e affidabile, anche se le parole d'affetto sono poche ma pesanti come pietre preziose. Un investimento fatto tempo fa potrebbe dare i primi piccoli frutti, confermando la bontà delle scelte passate. La salita verso il successo continua con passo costante e sicuro. La saggezza guida ogni passo compiuto sulla roccia.

Voto 6.

Acquario. Nuove idee geniali frullano in testa, spingendo a cercare soluzioni alternative ai problemi di sempre. La noia viene bandita grazie alla capacità di inventare giochi o attività originali che coinvolgono tutti i presenti. Sabato si rivela perfetto per incontri di gruppo o per partecipare a eventi legati alla tecnologia e al progresso sociale. Si sente il bisogno di rompere gli schemi prefissati per provare sensazioni mai sperimentate prima d'ora. Domenica si trascorre in modo più rilassato, ma senza mai rinunciare a un pizzico di stravaganza nel vestire o nel parlare. Gli amici considerano questo spirito ribelle una fonte di ispirazione costante per le loro vite. Qualche discussione su temi ambientali accende l'animo, portando a decisioni ecologiche per la gestione della casa. Il futuro appare come un territorio immenso da esplorare con estrema curiosità. L'originalità vince su ogni forma di banale conformismo. Voto 6.

Pesci. La sensibilità raggiunge vette altissime, permettendo di percepire le emozioni degli altri come se fossero proprie. Sabato si trascorre immersi nella musica o nella visione di opere cinematografiche capaci di toccare le corde dell'anima. Il mondo dei sogni, secondo l'oroscopo, diventa un rifugio sicuro dove trovare conforto e ispirazione per la vita quotidiana. Domenica scorre via in modo fluido, tra preghiere silenziose o meditazioni profonde fatte in riva al fiume. La compassione verso chi soffre spinge a compiere un piccolo gesto di carità che riempie il cuore di luce. Non serve parlare molto quando gli sguardi riescono a dire tutto quello che conta davvero. La realtà materiale sembra perdere importanza rispetto alla ricchezza dello spirito che vibra intensamente. Si avverte una connessione mistica con l'universo intero, portando una pace che sorpassa ogni intelligenza umana. La dolcezza guida i passi verso un domani sereno. Voto 6.