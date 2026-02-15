Questo oroscopo dal 17 al 25 di febbraio accende una settimana dinamica, fatta di sorprese e ribaltoni inattesi. L'oroscopo settimanale disegna una classifica fuori dagli schemi, dove razionalità e coraggio cambiano le posizioni.

Oroscopo dell'Ariete – Voto 7,5

Settimana di recupero e di rinnovata determinazione. L’energia torna a farsi sentire soprattutto in ambito professionale, dove alcune tensioni recenti possono trasformarsi in occasioni di crescita. In amore serve maggiore ascolto e meno impulsività: una parola detta con troppa fretta rischia di creare distanze evitabili.

Le giornate centrali favoriscono decisioni pratiche e chiarimenti importanti. Nel complesso il segno ritrova slancio, ma deve evitare inutili competizioni.

Toro – Voto 8

Periodo solido, rassicurante, con prospettive interessanti sul piano economico. Alcune conferme attese arrivano finalmente, permettendo di pianificare con maggiore serenità i prossimi passi. In ambito sentimentale cresce il desiderio di stabilità e progettualità condivisa. Le stelle invitano a non irrigidirsi su vecchie posizioni: una piccola apertura mentale può portare grandi benefici. Il fine settimana promette momenti di gratificazione personale e familiare. L'oroscopo vi chiede soprattutto di seguire la stabilità.

Gemelli – Voto 6,5

Settimana altalenante secondo l'oroscopo, con giornate brillanti alternate ad altre più confuse. La comunicazione resta il punto di forza, ma occorre evitare dispersioni e promesse difficili da mantenere. In ambito lavorativo è utile concentrarsi su pochi obiettivi concreti, lasciando da parte distrazioni superflue. Nei rapporti personali emergono chiarimenti necessari, anche se non sempre semplici. La prudenza aiuta a evitare malintesi e a mantenere equilibrio.

Cancro – Voto 7

Le emozioni guidano le scelte, ma questa volta con maggiore consapevolezza. Il periodo annunciato dall'oroscopo invita a chiudere questioni rimaste in sospeso, soprattutto in famiglia o nelle relazioni strette.

Sul lavoro si intravede una possibilità di crescita, purché si accetti un piccolo cambiamento di ruolo o responsabilità. La sensibilità è un valore, ma va protetta da influenze esterne troppo invadenti. Il weekend porta dolcezza e rassicurazioni.

Leone – Voto 8,5

Fase di forte carisma e determinazione. Il segno torna protagonista, con idee chiare e desiderio di affermarsi. In ambito professionale possono arrivare riconoscimenti o nuove opportunità che premiano l’impegno degli ultimi mesi. In amore si riaccende la passione, ma l'oroscopo vi avverte: serve maggiore disponibilità al dialogo sincero. La sicurezza personale cresce e trascina anche chi sta accanto.

Vergine – Voto 9

La classifica inattesa premia la Vergine con un ottimo voto 9.

Precisione, intuito e capacità organizzativa si rivelano decisive in ogni ambito. Sul lavoro arrivano risultati tangibili, frutto di costanza e dedizione. In amore si respira un clima più sereno, ideale per rafforzare legami esistenti o per lasciarsi sorprendere da nuove conoscenze. La chiarezza mentale permette di fare scelte strategiche vincenti. Vetta meritata dell'oroscopo.

Bilancia – Voto 7

Settimana di riequilibrio interiore, secondo l'oroscopo. Dopo un periodo di incertezze, torna il desiderio di armonia e stabilità. In ambito lavorativo è importante mediare tra esigenze diverse, sfruttando la naturale diplomazia del segno. Nei rapporti affettivi si richiede maggiore autenticità: evitare compromessi eccessivi aiuta a costruire relazioni più solide.

Le giornate finali favoriscono incontri e confronti costruttivi.

Scorpione – Voto 6,5

Qualche tensione di troppo rischia di appesantire l’atmosfera, soprattutto sul lavoro. È fondamentale non lasciarsi guidare da sospetti o gelosie infondate. La determinazione resta alta, ma va incanalata in progetti concreti e realistici. In amore si consiglia maggiore apertura emotiva, evitando silenzi prolungati che potrebbero essere fraintesi. La seconda parte della settimana porta un graduale miglioramento.

Sagittario – Voto 7,5

Spirito dinamico e voglia di novità caratterizzano questi giorni. Il desiderio di cambiamento spinge a valutare nuove strade professionali o formative. È un buon momento per ampliare conoscenze e contatti.

In ambito sentimentale cresce il bisogno di leggerezza e complicità. Attenzione solo a non promettere più di quanto si possa mantenere. Il fine settimana regala entusiasmo e ispirazione.

Capricorno – Voto 8

Concretezza e disciplina permettono di ottenere risultati significativi. Il lavoro richiede impegno costante, ma offre anche soddisfazioni proporzionate allo sforzo. È il momento ideale per definire strategie a lungo termine. In amore si avverte una maggiore stabilità emotiva, con possibilità di consolidare un rapporto importante. Le responsabilità non pesano come in passato, grazie a una rinnovata fiducia nelle proprie capacità.

Acquario – Voto 6

Periodo di riflessione e di revisione delle priorità.

Alcune situazioni professionali richiedono pazienza e capacità di adattamento. Le idee non mancano, ma devono essere strutturate meglio per diventare progetti concreti. In ambito affettivo si avverte il bisogno di maggiore libertà, che va comunicato con chiarezza per evitare fraintendimenti. La settimana invita alla prudenza nelle decisioni economiche.

Pesci – Voto 7,5

Intuito e creatività accompagnano un periodo ricco di spunti interessanti. Sul lavoro si aprono prospettive inattese, soprattutto per chi opera in ambiti artistici o relazionali. In amore si respira un clima romantico, favorevole a dichiarazioni sincere e a gesti significativi. È importante, però, mantenere i piedi per terra nelle questioni pratiche. La sensibilità diventa una bussola preziosa per orientarsi nelle scelte.