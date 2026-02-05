L'oroscopo dei consigli del 6 febbraio 2026 spinge l'Ariete a fidarsi del proprio istinto, mentre al Cancro a dire ciò che prova e ai Pesci di mantenere i confini chiari con gli altri.

Segni di Fuoco

Ariete: la Luna in trigono a Marte vi restituisce slancio e decisione. È più facile agire senza forzare. Con Mercurio che entra nei Pesci, però, non tutto è immediatamente chiaro.

Dritta del giorno: fidatevi dell’istinto, ma verificate i dettagli prima di muovervi.

Leone: l’energia torna fluida e vi sentite più in sintonia con gli altri e meno sotto pressione.

È una buona giornata per collaborare e chiarire tensioni recenti.

Segni di Terra

Vergine: il cambio di Mercurio vi chiede di lasciare spazio all’intuizione, non solo alla logica. La Luna armonica vi aiuta a gestire il tempo e le priorità.

Spunto del giorno: non tutto va controllato, alcune risposte arrivano da sole.

Capricorno: Marte in buon aspetto vi rende più intraprendenti, ma Mercurio nei Pesci suggerisce cautela nelle parole.

Nota astrale: meglio fare che spiegare troppo. I fatti oggi parlano chiaro.

Segni d’Aria

Gemelli: con Mercurio che cambia segno potreste sentirvi meno razionali del solito. La Luna in Bilancia però vi aiuta a trovare il tono giusto.

Indicazione del momento: semplificate ciò che dite, evitate discorsi troppo articolati.

Bilancia: la Luna nel vostro segno in trigono a Marte vi rende determinati e convincenti. Avete il coraggio di dire ciò che pensate, senza rompere equilibri.

Dritta vincente: agite con eleganza, ma senza rimandare.

Acquario:Mercurio lascia il vostro segno e vi chiede di rallentare il flusso mentale.

Orientamento utile: prendetevi una pausa dalle decisioni importanti e osservate come si muovono gli eventi.

Segni d’Acqua

Cancro: Mercurio in Pesci vi rende più ricettivi e intuitivi. La Luna armonica favorisce dialoghi sinceri.

Suggerimento soft: dite ciò che provate, ma senza aspettarvi risposte immediate.

Scorpione: la giornata è fluida e produttiva. Marte vi sostiene nelle azioni concrete, Mercurio amplifica la percezione.

Chiave del giorno: seguite ciò che vi entusiasma, non ciò che vi pesa.

Pesci: con Mercurio che entra nel vostro segno vi sentite più ispirati, ma anche più vulnerabili.

Indicazione protettiva: ascoltatevi, ma mantenete confini chiari con gli altri.