Secondo l'oroscopo dei Pesci dal 16 al 22 febbraio 2026 i nati sotto questo segno percepiranno un cambio netto a metà settimana. Mentre il lunedì inizieranno sentendosi sospesi, meno inclini all'azione diretta.

I Pesci dal 16 al 22 febbraio 2026: l'ingresso del sole induce un cambiamento

Fase dei Pesci

Vi trovate in una delle settimane più simboliche dell’anno per il vostro segno. Non è una fase qualunque: è una soglia. Fino al 18 febbraio il Sole percorre gli ultimi gradi dell’Acquario, attraversando la vostra dodicesima casa solare, quella dei bilanci interiori, delle chiusure karmiche, delle consapevolezze silenziose.

Poi, con l’ingresso del Sole nel vostro segno, il cielo cambia vibrazione. E cambiate voi.

Inizio settimana

L’inizio della settimana è sospeso. Potreste sentirvi più introspettivi, meno inclini all’azione diretta. Non è debolezza: è preparazione. Quando il Sole attraversa la dodicesima casa, gli astrologi sanno che è tempo di osservare ciò che si sta concludendo. È una fase di “fine ciclo” personale. Avvertite che qualcosa si sta chiudendo — un atteggiamento, una relazione, una modalità di reagire.

Mercurio, attivo nel settore mentale e comunicativo, stimola riflessioni profonde. I vostri pensieri non sono superficiali: sono lucidi, a tratti spietati con voi stessi. Analizzate errori passati, scelte fatte per paura, occasioni non colte.

Questa autocritica è utile solo se diventa consapevolezza e non giudizio.

Metà settimana

Tra mercoledì e giovedì si percepisce un cambio netto. Il Sole entra nel vostro segno e inaugura il vostro nuovo anno solare. Questo passaggio, astrologicamente, è fondamentale: rappresenta una rinascita energetica. Tornate al centro della scena. Vi sentite più presenti, più visibili, più consapevoli della vostra identità.

Relazioni

Con il Sole nei Pesci, la vostra sensibilità non è fragilità ma radar. Capite immediatamente chi è sincero e chi no. Capite quali ambienti vi nutrono e quali vi drenano. È una settimana in cui l’intuizione è affidabile, ma va accompagnata da discernimento.

Venere, in posizione dinamica rispetto al vostro segno, mette in evidenza il tema del valore personale.

In amore questo si traduce in una domanda precisa: vi sentite scelti davvero o semplicemente tollerati? Se siete in coppia, potrebbero emergere conversazioni profonde su bisogni emotivi, confini, aspettative. Non è una settimana leggera, ma è autentica.

I single possono vivere un’attrazione intensa, quasi magnetica, soprattutto nel fine settimana. Non si tratta di una conoscenza superficiale. È qualcosa che tocca corde antiche, forse karmiche. Attenzione però a non idealizzare. Con il Sole appena entrato nel vostro segno, l’entusiasmo può farvi vedere solo ciò che desiderate vedere.

Saturno, che continua a lavorare nel vostro segno in questo periodo storico della vostra vita, non vi permette più di fuggire.

Vi chiede maturità. Vi chiede struttura. Vi chiede di assumervi responsabilità verso voi stessi. Questo significa smettere di sacrificarvi in relazioni sbilanciate, smettere di restare dove non siete rispettati, smettere di rimandare decisioni necessarie.

Andamento generale

Dal punto di vista energetico, la settimana cresce di intensità giorno dopo giorno. Lunedì e martedì sono riflessivi. Mercoledì è di transizione. Da giovedì in poi sentite una ripresa fisica e mentale. Domenica 22 può portarvi un’intuizione decisiva: qualcosa diventa chiaro, limpido, inequivocabile.

Questa non è una settimana di eventi eclatanti, ma di riallineamento interiore. È il momento in cui capite chi siete diventati.

Il Sole nel vostro segno vi restituisce centralità, ma Saturno vi ricorda che la vera evoluzione passa attraverso scelte concrete.

State entrando in una nuova fase personale. E questa settimana è il primo respiro consapevole del vostro nuovo anno astrologico.