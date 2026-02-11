Secondo l'oroscopo del 12 febbraio, i nati sotto il segno dell’Acquario vivono una fase di grande vitalità nelle relazioni e devono mantenere fermezza e precisione sul lavoro. I nativi del Sagittario farebbero bene a seguire i propri consigli per evitare la solitudine, puntando sull'autonomia professionale; infine, i Pesci godono di una ritrovata stabilità sentimentale e di un miglioramento economico che permette loro di pianificare progetti originali.

La giornata di giovedì 12 febbraio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In questa fase della vostra vita, sentite il bisogno di staccare la spina e lasciarvi cullare dall'affetto di chi vi circonda.

È il momento ideale per guardare avanti insieme al partner e pianificare i prossimi passi. Se la vostra relazione d'amore dura da tempo, riscoprirete quella complicità che sembrava essersi affievolita; se invece avete iniziato a frequentarvi da poco, le basi per un futuro solido sono già pronte. Sul fronte professionale, però, cercate di mordervi la lingua: agire d'impulso o rispondere in modo brusco potrebbe colpire direttamente il vostro portafoglio. Voto: 7

Toro – L'oroscopo vi invita a moderare la vostra energia tra le mura di casa: a volte la troppa euforia rischia di destabilizzare chi vi sta accanto. Se sentite che il partner è insofferente, fate un passo indietro e godetevi un po' di tranquillità.

Restate positivi, ma evitate di forzare la mano su scelte importanti che riguardano la convivenza o la routine familiare; meglio aspettare un momento più calmo. Sul fronte lavorativo, invece, la strada è in discesa: sono in arrivo ottime risposte per chi sta affrontando colloqui o attende un rinnovo contrattuale. Voto: 7

Gemelli – In questo periodo, sentite il bisogno di gettare fondamenta più robuste per la vostra vita sentimentale. Muovetevi con prudenza: evitate i colpi di testa e lasciate che le cose evolvano naturalmente. Tenete a mente che l'ambiguità non porta mai a nulla di buono; chi vi ama cerca certezze, non critiche o dubbi costanti. Se riuscirete a mettere da parte i segreti e a essere più limpidi, la vostra intesa di coppia ne trarrà un beneficio immediato.

Sul fronte professionale ed economico vivrete fasi alterne, ma la vostra grinta farà la differenza. Valutate con estrema attenzione ogni mossa finanziaria. Voto: 6,5

Cancro – In questo periodo avrete l'occasione di fermarvi a riflettere con una lucidità che raramente vi appartiene. Finalmente troverete il coraggio di aprirvi con quella persona che avete in mente da tempo: chiarire una situazione in sospeso è fondamentale, a prescindere dall'esito. Anche se il confronto non dovesse portare i risultati sperati, vi sentirete più leggeri e pronti a guardare altrove. Sul fronte professionale le notizie sono ottime: è il momento giusto per ottimizzare i guadagni e puntare su investimenti vantaggiosi.

Voto: 7,5

Previsioni zodiacali per la giornata di giovedì 12 febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Dopo una fase in cui vi siete sentiti un po' isolati, finalmente state per riabbracciare il buonumore e la tranquillità. Il segreto per gestire al meglio questo momento è la calma: evitate di fare pressioni su una persona che, attualmente, non ha le idee chiare. Cercare di forzare i sentimenti o le reazioni altrui non porterà a nulla. Se lascerete che gli eventi facciano il loro corso naturale, sarete ricompensati da bellissime novità. Sul lavoro, invece, è il momento di osare: sfruttate questo cielo favorevole per dimostrare quanto valete. Voto: 8

Vergine – In questo periodo potreste imbattervi in situazioni decisamente stuzzicanti; non abbiate paura di esplorare territori poco battuti o trasgressivi.

Scoprirete forse che un legame vissuto lontano da occhi indiscreti è proprio ciò di cui avete bisogno ora: tanti benefici e pochissime complicazioni. Per chi invece ha conti in sospeso, preparatevi a un ritorno dal passato: un ex cercherà di riavvicinarsi, regalandovi la soddisfazione di un "no" risoluto. Sul fronte professionale, specialmente se siete liberi professionisti, muovetevi con estrema cautela e precisione. Voto: 7,5

Bilancia – Nonostante qualche piccolo intoppo, la vostra vita sentimentale procede con armonia. Chi vi sta accanto apprezza la vostra natura, nutrendo profonda stima nei vostri confronti. Molte iniziative si concretizzeranno quasi spontaneamente, mentre chi è ancora alla ricerca dell’anima gemella dovrebbe aprirsi a nuove esperienze: un briciolo di dinamismo in più favorirà l’incontro giusto.

Sul fronte professionale, se avvertite troppa ansia esterna, fidatevi del vostro istinto; la competenza che avete maturato sarà la vostra bussola. Voto: 9

Scorpione – Se fate parte di una coppia nata da poco, potreste imbattervi in qualche ostacolo dovuto alla mancanza di confidenza; non preoccupatevi, è normale in questa fase di scoperta. Al contrario, i legami più duraturi godranno di una maggiore sintonia. Anche se dovesse sorgere qualche piccola polemica, cercate di non alimentare la tensione: saper fare un passo indietro eviterà inutili malumori. Sul fronte lavorativo, i vostri progetti decolleranno se saprete mantenere la concentrazione, evitando di farvi assorbire troppo dalle urgenze altrui.

Voto: 7

Astrologia e pagelle del giorno 12 febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Cercate di ascoltare ogni tanto i suggerimenti che voi stessi dispensate con tanta generosità: applicarli alla vostra vita vi aiuterebbe a evitare momenti di solitudine non necessaria. Se le persone care sembrano indecise, non siatene feriti; è solo un passaggio temporaneo. Sul fronte professionale, invece, puntate tutto sulla vostra determinazione. Non aspettate l'aiuto dei colleghi, ma rimboccatevi le maniche per tagliare il traguardo da soli. Voto: 9

Capricorno – Questo è il periodo ideale per riaprire quei cassetti che avevate lasciato socchiusi. Se ci sono legami interrotti bruscamente o questioni rimaste in sospeso, cercate un confronto: fare chiarezza vi aiuterà a ritrovare la serenità interiore.

Per quanto riguarda la carriera, il cielo vi invita a essere audaci. Lanciatevi in nuove sfide, ma fatelo con la solita prudenza che vi contraddistingue: osate, ma senza agire d'impulso. Voto: 7,5

Acquario – Le vostre relazioni sono destinate a brillare, spinte da una nuova ondata di gioia e vitalità che avete finalmente ritrovato. Questo ottimismo è contagioso: chi vi circonda non potrà fare a meno di farsi influenzare positivamente dal vostro spirito. Se la persona al vostro fianco non è eccessivamente critica, attraverserete una fase di vero incanto, dove persino i piccoli contrasti si risolveranno a vostro vantaggio. Sul fronte professionale, invece, puntate tutto sulla precisione: monitorate ogni dettaglio e restate fermi sulle vostre posizioni, senza lasciarvi condizionare dalle opinioni di un collega.

Voto: 10

Pesci – Dopo le sorprese degli ultimi giorni, è finalmente arrivato il momento di godervi i frutti di queste novità. Se siete in coppia, il vostro legame procederà senza intoppi; se invece siete single, potreste presto ritrovarvi accanto a una persona speciale con cui gettare basi solide. Sarete così entusiasti che inizierete a pianificare qualcosa di insolito o stravagante. Buone notizie anche per il portafoglio: la situazione finanziaria migliora, regalandovi una maggiore libertà di spesa. Voto: 9