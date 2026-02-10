Secondo l'oroscopo del 12 febbraio 2026 il Toro è tenero con la persona amata, la Vergine ha molta lucidità e il Sagittario è geloso.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single devono evitare gli scontri inutili con la famiglia. Chi fa parte di una coppia desidera essere ascoltato dalla dolce metà. Sul fronte lavorativo è presente una buona energia.

Toro: una giornata ricca di tenerezza può essere vissuta insieme al partner. Chi è solo da tempo è pronto a rimettersi in gioco e conoscere delle nuove persone.

Per il lavoro è un periodo dove sono presenti delle idee originali.

Gemelli: in questo momento è possibile essere davvero invincibili. Chi fa parte di una coppia può dedicare del tempo al riposo. L'energia è nella media e la salute molto buona.

Cancro: chi ha una relazione è molto più riflessivo. Durante la giornata è possibile avere delle buone sensazioni. Chi lavora in proprio non deve esagerare con gli impegni.

Leone: a metà giornata possono comparire delle tensioni nei confronti della famiglia. Per la sfera sentimentale è un periodo di grandi confronti. Sulla sfera professionale sono in arrivo delle nuove idee.

Vergine: la relazione amorosa va gestita con più equilibrio. Con molta più lucidità si può affrontare il lavoro.

Un buon recupero energetico è in corso in questo momento.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: una nuova conoscenza può regalare delle soddisfazioni. Per i viaggi lavorativi è un periodo positivo. La forma fisica è abbastanza buona, ed è presente tanta vitalità.

Scorpione: durante la giornata possono arrivare dei momenti di nostalgia. Per la relazione amorosa non possono mancare le buone notizie. Per l'ambito lavorativo è una giornata difficile.

Sagittario: è probabile essere molto gelosi per la persona amata. Una trattativa di lavoro può essere abbastanza soddisfacente. Sul fronte finanziario è un momento di alti e bassi.

Capricorno: si può essere indifferenti di fronte ad alcune situazioni.

La vitalità può accompagnare l'intera giornata. Una soluzione sul lavoro è davvero intrigante.

Acquario: in famiglia ci sono delle leggere incomprensioni. La vita può riservare davvero tante sorprese. In qualsiasi momento possono comparire dei lievi malesseri.

Pesci: i cuori solitari hanno molta grinta pensando al futuro. Con la persona amata, le parole sono molto poche. In questo momento è presente una buona dose energetica.