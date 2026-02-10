Secondo l'oroscopo del 13 febbraio 2026 per l'Ariete non è più tempo di improvvisare, certe responsabilità non possono più essere rimandate. Inoltre, questo venerdì chiede allo Scorpione maturità emotiva e presenza reale, non giochi di controllo.

Previsioni zodiacali del 13 febbraio 2026: la Bilancia deve capire cosa vuole davvero

Ariete

Con l’ingresso di Saturno nel vostro segno sentite che non è più tempo di improvvisare. Questo venerdì segna un punto di svolta interiore: cresce la consapevolezza che alcune responsabilità non possono più essere rimandate.

La Luna in Capricorno vi mette davanti ai risultati reali del vostro impegno, soprattutto sul lavoro. Potreste avvertire un peso in più, ma è un peso che costruisce. In amore, con Venere e Mercurio in Pesci, siete chiamati a usare più delicatezza del solito: non tutto si risolve con decisioni rapide, alcune cose richiedono ascolto.

Toro

La combinazione tra la Luna in Capricorno e Saturno che cambia segno vi spinge a fare ordine, soprattutto nei pensieri. Questo venerdì è utile per rivedere priorità concrete: soldi, organizzazione, scelte pratiche. Vi accorgete di cosa vi dà davvero sicurezza e di cosa invece vi stanca senza darvi nulla in cambio. In amore siete più profondi e meno superficiali, ma anche più selettivi.

Le parole contano, e quelle dette con sincerità possono rafforzare un legame.

Gemelli

Saturno in Ariete vi chiede di prendere sul serio un’idea o un progetto che finora avete trattato con leggerezza. La Luna in Capricorno rende questo venerdì più serio del solito, meno dispersivo. Avete bisogno di concretezza, anche nei rapporti. Venere e Mercurio in Pesci rendono le conversazioni più emotive: fate attenzione a non dire una cosa mentre ne intendete un’altra. In amore serve chiarezza, anche se questo significa fermarsi un momento a riflettere prima di parlare.

Cancro

Con Giove retrogrado nel vostro segno, questo venerdì riporta a galla temi legati alla sicurezza emotiva e alla famiglia. La Luna in Capricorno vi mette di fronte alle responsabilità nei rapporti: non potete più fare tutto da soli né aspettarvi che gli altri capiscano senza spiegazioni.

Saturno in Ariete vi chiede maturità nelle scelte, soprattutto professionali. In amore emerge il bisogno di stabilità, ma anche di sentirvi accolti senza dovervi giustificare.

Leone

Sentite con forza il passaggio di Saturno in Ariete come una richiesta di crescita personale. Questo venerdì vi invita a dimostrare il vostro valore con i fatti, non con le parole. La Luna in Capricorno vi rende più concentrati sul lavoro e meno inclini a tollerare perdite di tempo. In amore, Venere in Pesci ammorbidisce i toni e vi ricorda che non tutto deve essere una prova di forza. Mostrare vulnerabilità può rafforzare un legame più di qualsiasi gesto plateale.

Vergine

Questo venerdì vi sostiene dal punto di vista pratico e mentale.

La Luna in Capricorno rafforza la vostra capacità di organizzare, pianificare e chiudere ciò che è rimasto in sospeso. Saturno in Ariete vi chiede di assumervi una responsabilità in più, ma lo fa dandovi anche maggiore solidità. In amore, Mercurio e Venere in Pesci vi rendono più sensibili del solito: ascoltate ciò che l’altro prova, anche se non lo esprime in modo lineare.

Bilancia

Saturno in Ariete vi mette di fronte alla necessità di prendere posizione. Questo venerdì non permette grandi compromessi interiori: dovete capire cosa volete davvero e cosa state facendo solo per mantenere l’equilibrio esterno. La Luna in Capricorno vi invita a essere più concreti nelle decisioni. In amore, Venere in Pesci porta il desiderio di dolcezza, ma chiede anche sincerità.

Dire ciò che pensate con rispetto è meglio che tacere per paura di creare tensioni.

Scorpione

La giornata è intensa sul piano emotivo e mentale. Saturno in Ariete vi spinge a cambiare metodo, soprattutto nel lavoro e nella gestione delle energie. La Luna in Capricorno vi aiuta a restare lucidi anche quando le emozioni sono forti. In amore, Venere e Mercurio in Pesci amplificano l’intuito: percepite tutto, anche ciò che non viene detto. Questo venerdì chiede maturità emotiva e presenza reale, non giochi di controllo.

Sagittario

Sentite che qualcosa deve diventare più concreto. Saturno in Ariete vi chiede disciplina, mentre la Luna in Capricorno vi ricorda che senza struttura l’entusiasmo si disperde.

Questo venerdì è utile per capire dove state investendo energie senza ottenere risultati. In amore c’è bisogno di maggiore attenzione alle esigenze dell’altro. Venere in Pesci invita a rallentare, ad ascoltare, a non scappare davanti alle emozioni più profonde.

Capricorno

Con la Luna nel vostro segno, questo venerdì accentua il senso di responsabilità e la voglia di controllo. Saturno in Ariete vi chiede di usare la vostra forza con più consapevolezza, scegliendo con cura le battaglie da combattere. Sul lavoro siete un punto di riferimento, ma attenzione a non caricarvi di tutto. In amore, Venere in Pesci vi aiuta a mostrare un lato più morbido, meno rigido. Anche voi avete bisogno di essere sostenuti.

Acquario

Tra Sole e Marte nel vostro segno e Saturno che entra in Ariete, sentite una spinta forte a dare forma concreta alle vostre idee. Questo venerdì vi chiede di passare dalla visione all’azione. La Luna in Capricorno vi invita a riflettere prima di agire, soprattutto nelle questioni lavorative. In amore, Mercurio e Venere in Pesci aumentano la sensibilità: chiarire un malinteso può rendere il clima più leggero e autentico.

Pesci

Con Mercurio e Venere nel vostro segno, questo venerdì vi rende particolarmente ricettivi ed emotivi. Sentite tutto in modo più profondo, ma Saturno in Ariete vi chiede di non restare solo nel sentire. È il momento di dare una direzione concreta alle emozioni. La Luna in Capricorno vi aiuta a distinguere ciò che è sogno da ciò che può diventare realtà. In amore cercate coerenza tra parole e gesti, senza idealizzare troppo.