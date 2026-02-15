Secondo l'oroscopo del 16 febbraio, i nati sotto il segno del Capricorno vivranno momenti di grande sintonia sentimentale e stabilità economica, riuscendo a realizzare progetti attesi da tempo. I Gemelli, invece, attraversano una fase di stanchezza emotiva e dovrebbero usare la creatività per ravvivare il rapporto di coppia, procedendo con cautela anche di fronte a nuove proposte lavorative. Infine, i Pesci sono invitati a dare priorità all'amor proprio rispetto a quello per gli altri, cercando di ritrovare nuovi stimoli e determinazione in ambito professionale per contrastare la noia.

Oroscopo e pagelle di lunedì 16 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – Vi attende una fase entusiasmante che consoliderà le vostre sicurezze, a patto che diate voce ai vostri sentimenti più profondi. È quasi impossibile immaginarvi distaccati o freddi in questo momento: vi lascerete travolgere da un trasporto intenso che, seppur breve, resterà impresso nei vostri ricordi. Buone notizie anche sul fronte materiale, dove i risultati economici premieranno i vostri sforzi. Voto: 9

Toro – Cercate di non peccare di troppa vanità, perché gli imprevisti potrebbero giocarvi un brutto scherzo proprio quando meno ve lo aspettate. Il vostro carisma è innegabile, ma restate con i piedi per terra: il rischio di un brusco risveglio è dietro l’angolo.

A volte, basta un piccolo tocco di novità nel vostro modo di porvi per risultare molto più magnetici. Sul fronte finanziario le acque sono ancora agitate; le intuizioni non vi mancano, quindi canalizzate le vostre energie verso progetti solidi che portino guadagni immediati. Voto: 6

Gemelli – In questo periodo non brillate per magnetismo o passione travolgente; sembrate piuttosto volubili e un po' sfuggenti. Ricordate che la routine può logorare anche i rapporti più solidi: se volete salvare il legame, usate l'ingegno per riportare un po' di colore dove tutto sta diventando grigio. Sul fronte economico potete stare tranquilli, ma se dovessero arrivarvi offerte di lavoro poco chiare, non abbiate fretta.

Prendete tempo prima di dare una risposta definitiva. Voto: 6,5

Cancro – Vi attende una giornata luminosa, traboccante di intuizioni brillanti. Non sprecherete nemmeno un secondo e vi tufferete subito nei vostri progetti, portando a casa ottimi traguardi. In ambito domestico, è il momento giusto per affrontare quei discorsi un po' delicati: usate tatto e cortesia per evitare attriti inutili. Per quanto riguarda il portafoglio, il vostro intuito è al top e vi guiderà verso scelte sagge. Grazie alla vostra determinazione, riuscirete a far valere le vostre ragioni e a centrare ogni obiettivo. Voto: 8,5

Previsioni degli astri per il giorno 16 febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Non lasciatevi scoraggiare dalle piccole difficoltà quotidiane: avete la grinta giusta per risolvere ogni intoppo.

È il momento giusto per allontanare chi non porta valore alla vostra vita, aprendo la strada a nuovi capitoli affettivi che, paradossalmente, nascono proprio dalle contraddizioni. In ambito lavorativo, i successi sono a portata di mano, ma cercate di essere chiari nelle comunicazioni per evitare sviste. Ottime notizie, infine, per il vostro portafoglio. Voto: 8

Vergine – In questo periodo, la vostra vita di coppia potrebbe risentire di qualche tensione esterna dovuta a questioni professionali o familiari. Il segreto è non avere fretta: agite con estrema calma. Forse vi capiterà di guardare chi avete accanto con uno sguardo nuovo, meno complice, sentendovi nervosi o incerti sul da farsi. Fate attenzione, perché alcune decisioni drastiche non permettono di tornare indietro.

Provate ad aprirvi al confronto; spesso la mente crea problemi più grandi della realtà. Sul fronte economico, invece, è il momento giusto per osare con nuovi progetti. Voto: 6,5

Bilancia – Iniziate la giornata con una bella grinta, anche se qualche tensione in casa o in amore potrebbe disturbarvi. Non permettete a questi pensieri di bloccarvi; imparate a distinguere ciò che dice la logica da ciò che prova il cuore. Valorizzando le vostre sensazioni migliori, riuscirete a muovervi con prudenza e saggezza. Sul fronte lavorativo, la serata promette bene: sono in arrivo accordi molto vantaggiosi. Voto: 7,5

Scorpione – Il cielo favorisce la stabilità dei vostri legami affettivi e vi spiana la strada per concretizzare le vostre ambizioni più care.

Se siete single, restate aperti alle novità: un flirt imprevisto potrebbe trasformarsi in una relazione solida, se le circostanze lo permetteranno. Fate attenzione però al vostro carattere: evitate scenate di gelosia o atteggiamenti ostinati che potrebbero allontanare le persone. In ambito professionale non vi ferma nessuno: la vostra è una marcia inarrestabile verso il successo. Voto: 8,5

Astrologia e pagelle del giorno 16 febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo periodo, la vostra vita sembra scorrere senza grandi scossoni. È l'occasione ideale per fermarvi e analizzare la vostra sfera affettiva: cercate di capire cosa volete davvero. Quando i sentimenti prendono il sopravvento, la strada da seguire diventa nebbiosa, quindi scavate dentro di voi per trovare risposte sincere.

Sul fronte professionale ed economico non aspettatevi colpi di fortuna, ma la mancanza di ostacoli significativi vi regalerà una piacevole serenità. Voto: 6,5

Capricorno – Preparatevi a vivere una giornata memorabile per la vostra vita sentimentale. Riuscirete finalmente a realizzare quei progetti che coltivate da tempo, ma la vera magia risiederà nella vostra apertura emotiva. Sperimenterete una sintonia profonda con il partner, un legame che va ben oltre l'attrazione fisica per toccare le corde dell'anima. Anche il portafoglio sorride: le vostre finanze appaiono decisamente più solide rispetto ai mesi scorsi. Voto: 9,5

Acquario – In questi giorni sentite un forte desiderio di leggerezza: avete voglia di circondarvi di volti nuovi e di regalarvi qualche piccolo lusso.

Tuttavia, fate attenzione a un pizzico di nervosismo che scorre silenzioso e che potrebbe spingervi a rispondere male senza un reale motivo. Una volta ritrovata la calma, vi renderete conto che molte preoccupazioni erano solo passeggere. Sul fronte professionale, l'oroscopo raccomanda di tenere alta la concentrazione. La cura dei dettagli è il vostro asso nella manica, quindi non trascuratela. Capitolo finanze: per il momento è meglio non fare passi azzardati. Voto: 6,5

Pesci – Siete dei sognatori nati e adorate l’idea dell’amore, ma in questa fase il centro del vostro mondo dovete essere voi stessi. Per attrarre il partner ideale, quello capace di rispettare davvero la vostra natura, è fondamentale che impariate a valorizzarvi e a mettere a fuoco i vostri desideri più profondi.

Smettete di annullarvi o di adattarvi ai desideri altrui solo per timore di deludere: vivere all'ombra di qualcun altro non vi porterà mai la gioia che cercate. Sul fronte professionale, invece, sembra mancarvi il mordente; forse è solo la noia che bussa alla porta, o magari avete solo bisogno di nuovi traguardi per risvegliarvi dal torpore. Voto: 6,5