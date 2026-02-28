Secondo l'oroscopo del 1° marzo, i nati sotto il segno del Cancro vivono una fase di crescita economica e devono accogliere nuove responsabilità per consolidare il proprio benessere. I nativi della Vergine sono invece chiamati all'azione e alla massima precisione per superare lo stress, prestando particolare attenzione a limitare le spese eccessive. Infine, i Pesci devono puntare su pazienza e flessibilità per evitare conflitti con chi li circonda, mantenendo al contempo un rigido controllo sulle proprie finanze.

Oroscopo e pagelle del giorno 1° marzo: da Ariete a Cancro

Ariete – Le vostre idee sono pronte a decollare. Avrete la lucidità necessaria per tracciare il percorso verso i vostri traguardi più ambiziosi. Se dovessero presentarsi piccoli intoppi o interferenze esterne, cercate di non reagire d'impulso: agendo con calma, supererete ogni sfida senza commettere errori. Buone notizie sul fronte finanziario: il portafoglio respira grazie a vecchi investimenti che iniziano finalmente a dare i loro frutti. Voto: 8,5

Toro – Accogliete con umiltà i pareri degli esperti senza temere che vogliano manipolarvi. Una maggiore apertura verso il prossimo vi renderà il cammino più semplice, specialmente nella realizzazione dei vostri obiettivi.

Se mostrerete disponibilità al dialogo, anche i giudizi più duri si attenueranno. Capitolo soldi: le risorse ci sono, ma gestitele con la solita prudenza. Voto: 7

Gemelli – Il lavoro vi sta assorbendo ogni energia, al punto che la sola idea di socializzare vi infastidisce. Vi sentite così esausti che l'unico desiderio è chiudervi in casa e staccare il mondo. Tuttavia, non permettete alla tensione di prendere il sopravvento: siete a un passo da una stabilità economica invidiabile. Proprio la vostra costanza attuale farà crescere i vostri risparmi, dandovi finalmente quella serenità finanziaria che cercate. Voto: 7,5

Cancro – Il settore finanziario è in netta ripresa e vi riserverà piacevoli sorprese, sbloccando situazioni rimaste ferme al palo.

Non temete l'aumento delle responsabilità che ne conseguirà: vedetelo come il motore del vostro progresso. State costruendo, mattoncino dopo mattoncino, il vostro benessere economico. Voto: 8,5

Lavoro e soldi secondo le previsioni astrali del 1° marzo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Il modo in cui riuscirete ad affermarvi sarà ammirevole. Sarete piacevoli, intuitivi e pronti a giocare d'anticipo, agendo sempre con estrema coerenza. L'oroscopo vi consiglia di approfittare di queste giornate produttive per riflettere seriamente sulle vostre ambizioni. Per quanto riguarda il portafoglio, la vostra attenzione ai costi della vita vi renderà prudenti ma efficaci: saprete dove investire i vostri risparmi con saggezza e visione a lungo termine.

Voto: 8,5

Vergine – È ora di agire! Cercate di risvegliare la vostra energia interiore. In questo periodo, portare a termine i compiti presi richiederà uno sforzo extra. Lo stress e il nervosismo sono dietro l’angolo e potrebbero spingervi a commettere errori o a subire ritardi evitabili. Cercate di essere precisi, perché ogni passo falso genererà nuovi ostacoli. Avete tutte le carte in regola per farcela, a patto di monitorare con cura le spese, che ultimamente tendono a lievitare troppo. Voto: 6

Bilancia – Se gestite un’attività indipendente, potete finalmente tirare un sospiro di sollievo: è il momento di godervi i frutti dei vostri sacrifici. Tuttavia, fate attenzione a non abbassare troppo la guardia; analizzate sempre i possibili rischi all’orizzonte.

Siate pronti a gestire ogni imprevisto con lucidità, evitando di farvi travolgere dall'ansia. Iniziate a risparmiare con costanza: in questa fase è meglio agire con la prudenza della formica piuttosto che con la leggerezza della cicala. Voto: 7,5

Scorpione – Se di recente avete esagerato con le spese o investito in modo azzardato, potreste trovarvi ad affrontare un momento complesso. È arrivato il momento di far quadrare i conti, anche se i numeri sembrano non darvi ragione. Usate la logica: serve una netta inversione di marcia che richiederà un impegno considerevole. Siate parsimoniosi per ora; se manterrete i nervi saldi, riuscirete a risalire la china e a trionfare di nuovo.

Voto: 5,5

La giornata di domenica 1° marzo secondo le stelle: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Cercate di non tirare troppo la corda con chi lavora con voi, che siano capi o colleghi. Un atteggiamento troppo autoritario rischia di irritare chi ha più esperienza di voi. Impegnatevi a coltivare meglio le vostre relazioni professionali: anche nei momenti di stress, la gentilezza può colmare molte lacune. Ricordate che la cortesia e lo spirito di collaborazione sono chiavi preziose per ottenere bonus economici o quel salto di carriera che desiderate. Voto: 6,5

Capricorno – Se dovessero sorgere complicazioni sul lavoro, avrete la prontezza di identificare immediatamente l’intoppo e trovare la soluzione più efficace.

La vostra rapidità di pensiero supera quella di chiunque vi circondi. Anche se qualcuno tentasse di ostacolarvi, non avrebbe speranza: la vostra determinazione è inarrestabile. In questo periodo, la creatività sarà la vostra carta vincente, portando benefici concreti anche al vostro portafoglio. Voto: 8,5

Acquario – Puntate dritti all'obiettivo! Non appena si presenta un'occasione, non lasciate che l'esitazione freni il vostro slancio. Smettete di aspettare tempi migliori: il momento di agire è adesso. Raggiungerete i vostri traguardi a patto di non farvi scoraggiare da impedimenti immaginari. La priorità assoluta è consolidare il successo e dare una spinta positiva alle vostre finanze. Voto: 8,5

Pesci – In questo periodo potreste percepire una certa tensione intorno a voi: cercate di essere più flessibili ed evitate di criticare l'operato dei colleghi o dei familiari.

È risaputo che la pazienza non è esattamente il vostro forte, ma lavorando sull'autocontrollo riuscirete a schivare parecchi problemi. Sul fronte finanziario, fate attenzione: la tentazione di spendere è forte, ma ricordate che se le entrate scarseggiano, è fondamentale darsi una regolata. Voto: 6