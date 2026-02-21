Secondo l'oroscopo del 22 febbraio, i nativi dello Scorpione devono agire con ottimismo nei sentimenti, dichiarandosi senza timore e lasciandosi alle spalle il passato per sfruttare il proprio carisma. I nati sotto il segno dell’Ariete devono placare gelosia e impulsi possessivi, privilegiando il dialogo e la chiarezza per non soffocare il rapporto con polemiche inutili. I Gemelli devono gestire le questioni pratiche al mattino e quelle passionali la sera, evitando di trascinare relazioni ormai esaurite.

Oroscopo e pagelle di domenica 22 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – Cercate di frenare i vostri impulsi possessivi e quella gelosia che a volte vi spinge a cambiare le carte in tavola senza dare spiegazioni. In questo periodo siete particolarmente aperti al dialogo: approfittatene per chiarire eventuali dubbi con la persona che vi sta a cuore. Se il vostro sentimento è autentico, non soffocate il rapporto con polemiche inutili. Piuttosto, mostrate il vostro lato migliore e incoraggiate chi vi sta accanto a fare lo stesso. Voto: 7,5

Toro – Questo è un periodo magico per aprire il vostro cuore. Sentirete un turbine di emozioni e il desiderio di un legame profondo, quasi infinito. Tuttavia, cercate di non rincorrere l'impossibile: restate con i piedi per terra e non pretendete che tutto sia impeccabile.

L'oroscopo consiglia di affidarvi all’istinto e alla serenità che qualcuno saprà trasmettervi: se vi fa stare bene, è il segnale che siete sulla strada giusta. Ascoltate la vostra interiorità. Voto: 8,5

Gemelli – Se avete bisogno di affrontare discorsi concreti o questioni organizzative con la vostra dolce metà, puntate tutto sulla mattina. Le prime ore del giorno favoriscono la comunicazione, anche se l'atmosfera potrebbe risultare un po' fredda. Per le questioni di cuore, invece, attendete il calare del sole: la sera risveglierà i vostri sentimenti, rendendovi molto più passionali. Un ultimo consiglio: se sentite che il legame si è spento, non portatelo avanti per inerzia. Avete la forza necessaria per voltare pagina con serenità.

Voto: 7,5

Cancro – Sentite un forte bisogno di innamorarvi, ma vi sembra di brancolare nel buio. Se sperate di scovare l'anima gemella online, potreste anche riuscirci ma preparatevi a gestire malintesi e account poco chiari. Forse è il caso di riscoprire i vecchi metodi: un incontro dal vivo richiede più pazienza, ma vi garantisce la trasparenza di un guardarsi negli occhi senza filtri digitali. Voto: 6,5

Previsioni sentimentali per il giorno 22 febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Avete ottime chance di imbattervi in un nuovo amore, a patto che riusciate a tagliare i ponti con ciò che è stato. Fate attenzione ai ritorni di fiamma del passato: ricordate che i motivi che hanno portato alla rottura sono ancora lì, immutati.

Imparate a valorizzarvi di più e puntate in alto, perché la vostra felicità dipende solo dalla stima che nutrite per voi stessi. Voto: 7,5

Vergine – Se ultimamente le discussioni di coppia si fanno intense, non scoraggiatevi: quell'impeto nasconde una passione ancora viva. Il vostro compito è guardare oltre la tensione momentanea per trovarne il valore positivo. Usate questi scambi per migliorare l’intesa, puntando su una sensibilità che metta in risalto l'attrazione reciproca. Considerate l'impegno costante in amore come un investimento prezioso che ripaga ogni sforzo. Voto: 7,5

Bilancia – Preparatevi a un periodo ricco di stimoli e nuovi incontri. Se dovesse nascere un sentimento, non pretendete di avere subito tutte le risposte: in questa fase i vostri sentimenti sono in mutamento e potreste cambiare prospettiva facilmente.

Invece di interrogarvi troppo, assaporate ciò che arriva con leggerezza. Dedicate spazio ai vostri hobby e ai legami più cari. Restando aperti a ogni possibilità, riuscirete a trovare il vostro equilibrio ideale. Voto: 7,5

Scorpione – Siete in una fase splendida per i sentimenti, quindi non restate a guardare. Se qualcuno fa battere il vostro cuore, uscite allo scoperto senza timori: nella peggiore delle ipotesi riceverete un rifiuto, ma almeno avrete la libertà mentale per voltare pagina. Ricordate che il vostro carisma non passa inosservato e le occasioni per essere felici non mancano. Voltate le spalle al passato e lanciatevi con ottimismo in nuove conoscenze.

Voto: 8,5

Astrologia e pagelle del giorno 22 febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – La vostra giornata sarà divisa a metà: inizierete con un mattino piuttosto freddo sul piano affettivo, ma vedrete la passione riscaldarsi notevolmente nel pomeriggio. Al contrario, la sintonia intellettuale sarà massima nelle prime ore per poi calare col passare del tempo. Imparate a bilanciare razionalità ed emozione a seconda del momento: agendo così, manterrete sempre il controllo della situazione e guiderete le vostre decisioni con sicurezza. Il bilancio finale della giornata sarà eccellente. Voto: 7,5

Capricorno – Mostratevi aperti e disponibili: ignorarvi sarà praticamente impossibile. In questo periodo, resistere alle passioni più intense sarà un'impresa ardua, che lo vogliate o meno.

Sfruttate la vostra intraprendenza per rendere ogni approccio naturale e privo di ostacoli. Tuttavia, restate vigili: cercate solo persone schiette e pretendete la massima sincerità, allontanando chi preferisce giocare nell'ombra o nell'ambiguità. Voto: 8,5

Acquario – In questo periodo, la vostra vita sociale è in pieno fermento. Tra nuove amicizie online e inviti dell'ultimo minuto, gli stimoli non mancano di certo. Eppure, nonostante questo movimento, sentite che nei vostri sentimenti regna ancora la calma piatta. Iniziate a desiderare qualcosa di più profondo di una semplice chiacchierata; cercate quella dolcezza e quell'intesa speciale che solo un legame sincero può regalare. Restate all'erta: il colpo di fulmine è dietro l'angolo.

Voto: 7,5

Pesci – In questo periodo non passerete certo inosservati: attirare l'attenzione degli altri sarà un gioco da ragazzi, ma scegliere la persona ideale si rivelerà più complicato del previsto. Il segreto? Aspettate che istinto e sentimento si allineino perfettamente. Se invece l’anima gemella dovesse tardare ad arrivare, non fatene un dramma. Rilassatevi e godetevi ogni istante: la libertà ha un fascino tutto suo che merita di essere vissuto appieno. Voto: 8