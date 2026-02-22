Secondo l'oroscopo del 23 febbraio, i Pesci affrontano una fase stimolante ma rischiosa, in cui devono guardarsi dalle insidie e mantenere l'ottimismo per non perdere preziose opportunità. I Gemelli si preparano a un risveglio dell'ambizione, pronti a rinnovare i propri progetti professionali per puntare a una solida stabilità economica. I nati sotto il segno del Cancro godono di una mente brillante e creativa per eccellere nel lavoro, sebbene debbano mostrare estrema prudenza nelle spese e nella gestione del denaro.

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 23 febbraio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Qualunque siano i vostri piani, continuate a spingere sull'acceleratore. I risultati dei vostri sacrifici stanno per diventare visibili. Nel settore professionale e finanziario, la ruota sta finalmente girando a vostro favore: se avete in mente strategie per dare nuova linfa ai vostri affari, agite ora. I guadagni non tarderanno ad arrivare. Voto: 8,5

Toro – Quando le sfide si fanno impegnative, è il momento di tirare fuori la vostra leggendaria determinazione. Rimanete calmi, costanti e non lasciate che la stanchezza vi abbatta. Credete fermamente nel vostro potenziale; anche se le finanze richiedono un po' di prudenza extra in questi giorni, la vostra saggezza vi aiuterà a gestire tutto al meglio.

Continuate a puntare verso l'alto: il traguardo è vicino. Voto: 7

Gemelli – Se ultimamente vi sentite un po' sottotono o incerti sulla direzione da prendere, non temete: la vostra ambizione sta per risvegliarsi. Avete tutte le carte in regola per rinnovare i vostri progetti professionali grazie a intuizioni brillanti e piani d’azione ben strutturati. Alcuni di voi coglieranno i frutti di questo impegno fin da subito, mentre altri dovranno pazientare ancora un po'. In ogni caso, il traguardo finale resta lo stesso: una stabilità finanziaria molto più rassicurante. Voto: 7,5

Cancro – Approfittate al massimo di questi giorni, perché i semi che pianterete ora porteranno ottimi frutti nel tempo. La vostra mente è brillante: grazie a un mix di intuito e inventiva, saprete esattamente come muovervi per risaltare in ufficio o nei vostri progetti personali.

Sul fronte economico, però, restate coi piedi per terra. Valutate con estrema cautela richieste di prestiti o nuovi impegni finanziari. Evitate di svuotare il portafoglio per acquisti impulsivi. Voto: 7,5

Astrologia e pagelle di lunedì 23 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – In questo periodo, fate molta attenzione a ciò che sottoscrivete: leggete bene ogni clausola prima di firmare. Alcuni accordi potrebbero subire dei rallentamenti, forse dovuti a una mancanza di trasparenza da parte degli interlocutori. Nonostante ciò, il settore professionale e quello finanziario promettono bene, quindi non esitate a muovervi. Durante i colloqui sarete brillanti e riuscirete a mostrare il vostro valore con naturalezza.

Voto: 8

Vergine – Le vostre ambizioni di miglioramento economico troveranno terreno fertile, ma la prudenza deve restare la vostra priorità. Per evitare passi falsi, ignorate le distrazioni e analizzate attentamente ogni proposta. La chiave per consolidare il vostro patrimonio sarà saper prendere le decisioni giuste al momento opportuno. L'oroscopo vi consiglia di tenere d'occhio il budget e di puntare al risparmio sui preventivi. Voto: 7

Bilancia – Occhi aperti sul fronte lavorativo. Se avete un'attività in proprio, non lasciate nulla al caso, o i vostri rivali ne approfitteranno subito. Se invece lavorate in team, cercate di essere diplomatici e di non rivelare troppo i vostri pensieri; qualcuno potrebbe non avere buone intenzioni.

Muovetevi con cautela e lasciate che sia la qualità del vostro lavoro a brillare. Agire nell'ombra vi ripagherà, specialmente sul piano economico. Voto: 6

Scorpione – La sfera professionale sembra mettere a dura prova la vostra pazienza; è comprensibile che, tra colleghi difficili e richieste pressanti, l'unico vostro desiderio sia quello di chiudervi la porta di casa alle spalle. Tuttavia, cercate di non cedere all'irritabilità. Agire d'impulso ora sarebbe un peccato, specialmente perché avete ottime prospettive di guadagno e di carriera all'orizzonte. La vostra prontezza mentale è un'arma troppo potente per permettere a piccoli fastidi di bloccare la vostra ascesa.

Voto: 7,5

La giornata di lunedì 23 febbraio secondo gli astri: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo periodo, la vostra attenzione sarà calamitata dalle finanze: sentirete il bisogno di incrementare le entrate e dare un taglio netto agli sprechi. Dedicate le vostre energie a questo obiettivo, ma fate attenzione a non cadere in facili tranelli. Sul fronte professionale vi attende una fase serena, ideale per affrontare nuovi colloqui con successo. Se siete impegnati nello studio, il segreto sarà procedere un passo alla volta. Evitate di sovraccaricarvi e concentratevi su un compito alla volta. Voto: 7,5

Capricorno – Avete un fiuto particolare per i buoni affari, che si tratti di investimenti professionali o di acquisti personali.

Questo è il periodo ideale per dare una svolta alla vostra carriera e al portafogli. Preparatevi però a rimboccarvi le maniche: i risultati richiederanno una pianificazione meticolosa e un impegno costante. Se siete a caccia di una nuova occupazione, non esitate a mettervi in gioco, anche di fronte a proposte che inizialmente potrebbero non sembrarvi perfette. Voto: 7,5

Acquario – Questo è il momento perfetto per trasformare le vostre idee in realtà. Evitate di esitare: le opportunità vanno colte al volo mentre l'energia è al massimo. Se siete a caccia di una nuova occupazione, valutate anche proposte flessibili o incarichi minori; spesso i grandi percorsi iniziano con piccoli passi. Con le stelle a favore di acquisti e investimenti, sentitevi liberi di puntare dritto ai vostri obiettivi.

Voto: 9

Pesci – State attraversando una fase ricca di stimoli e nuove intuizioni, eppure potreste avvertire un senso di insoddisfazione o subire qualche piccola provocazione esterna. L'oroscopo vi consiglia di agire con estrema prudenza: dietro grandi opportunità possono nascondersi delle insidie. Se siete in cerca di occupazione, non lasciatevi abbattere. Il pessimismo è un cattivo consigliere che rischia di oscurare le soluzioni proprio quando sono a portata di mano. Voto: 7