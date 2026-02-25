Secondo l'oroscopo del 26 febbraio, i nati sotto il segno del Toro devono abbandonare la pigrizia e aprirsi ai nuovi incontri, sfruttando il favore delle stelle per dichiararsi o frequentare nuovi ambienti. Al contrario, i nativi della Bilancia attraversano una fase di instabilità emotiva e dovrebbero evitare decisioni affrettate o drastiche. Infine, gli individui dello Scorpione sono invitati alla pazienza e alla calma per evitare conflitti.

L'amore secondo l'oroscopo del giorno 26 febbraio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – State attraversando un momento sereno, ricco di incontri e nuove amicizie.

Questo periodo, però, vi invita anche a guardarvi indietro: riflettete sulle sfide affrontate, perché è proprio grazie a quelle prove se oggi siete diventati così forti. Se una vostra relazione si è conclusa, non portate rancore ma conservatene il lato più dolce; presto riceverete un regalo inaspettato dalla vita. Ricordate che l'amore supera ogni ostacolo e si manifesta nei modi più sorprendenti. Voto: 8,5

Toro – Con l'arrivo di queste splendide giornate che anticipano la primavera, non potete proprio permettervi di restare pigri. Se provate interesse per qualcuno, è il momento di farvi avanti: usate la dolcezza per attirare la sua attenzione. Se invece siete single, cercate di frequentare nuovi ambienti o sfruttate le opportunità offerte dai social e dalle app di incontro.

Non isolatevi proprio ora; le stelle favoriscono i sentimenti, quindi rimboccatevi le maniche e aprite il vostro cuore. Voto: 9

Gemelli – Se sentite il bisogno di un chiarimento con la vostra dolce metà, non rimandate: affrontate il discorso adesso per risolvere ogni problema. Tuttavia, se il distacco è ormai incolmabile, voltate pagina con serenità, senza lasciarvi frenare da rimpianti inutili. Questo consiglio è dedicato a chi ha vissuto una rottura; per tutti gli altri, invece, si apre una fase magica in cui riscoprirete la bellezza del sentimento nei piccoli gesti quotidiani. Voto: 7,5

Cancro – Questo è il momento perfetto per lasciarvi andare alle emozioni e godervi ogni momento di passione.

State per vivere un vero e proprio risveglio dei sensi, con splendide opportunità che busseranno alla vostra porta. Un piccolo avvertimento: non guardate indietro ai vecchi amori. Non avete colpe da espiare, quindi concentratevi solo sul futuro con positività. La vostra carica sensuale e un pizzico di audacia renderanno ogni incontro speciale, mentre i più giovani tra voi potranno scatenarsi nel divertimento notturno. Voto: 9

Previsioni astrali per il giorno 26 febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In questo periodo potreste avvertire qualche piccola incertezza capace di scuotere le vostre convinzioni più profonde, dalle relazioni ai progetti personali. Non lasciatevi condizionare dai dubbi: restate determinati e, se tenete davvero a qualcosa, difendetela con grinta.

Dedicatevi ai vostri sogni con il sorriso, perché vi aspetta una fase luminosa e ricca di romanticismo, all’altezza del carisma che vi contraddistingue da sempre. Voto: 8,5

Vergine – In questo periodo, potreste sentirvi inclini a sollevare polemiche per ogni piccola cosa. L'oroscopo consiglia di lasciare perdere le provocazioni e di evitare i conflitti: rischiereste di alimentare tensioni difficili da gestire. Non appena la tempesta si sarà placata, riscoprirete il desiderio di tenerezza e armonia. Approfittate di quel clima disteso per dedicarvi al romanticismo e per gettare le basi di nuovi, importanti progetti. Voto: 7

Bilancia – In questo periodo vivrete l'amore con intensità differenti: potreste passare da momenti di forte gelosia e dubbi a fasi di estrema serenità.

L'oroscopo vi consiglia di ascoltare i vostri sentimenti senza però agire d'impulso. Evitate di fare scelte drastiche, sia positive che negative, finché non avrete ritrovato la giusta lucidità. Prendetevi del tempo: i rimpianti nascono quasi sempre dalla fretta. Le emozioni, comunque, non mancheranno. Voto: 6,5

Scorpione – Cercate di mantenere la calma e di armarvi di molta pazienza. Evitate scontri verbali inutili: le discussioni potrebbero degenerare rapidamente, anche contro le vostre intenzioni. Se avete iniziato una convivenza, ricordate che la vita a due non può ricalcare la spensieratezza di quando vivevate con i genitori, protetti da poche responsabilità. È fisiologico che l'entusiasmo iniziale lasci spazio a qualche pensiero in più.

Affrontate questo cambiamento con maturità e spirito d'iniziativa, senza però dimenticare di nutrire la passione con piccoli gesti quotidiani. Voto: 6,5

Astrologia dedicata alla giornata di giovedì 26 febbraio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – State attraversando una fase di alti e bassi, ma è proprio in questo caos che potreste imbattervi in un colpo di fulmine travolgente. Il consiglio però è di non correre troppo: rischiate di finire in un vicolo cieco. Prima di lasciarvi andare del tutto, verificate che chi avete di fronte sia una persona equilibrata e concreta. Se al momento non c'è nessuno all'orizzonte, non scoraggiatevi: la solitudine non è affatto nel vostro destino. Voto: 7

Capricorno – Se saprete accogliere il cambiamento e sarete disposti a rendere più flessibile la vostra routine, scoprirete un modo tutto nuovo di intendere l’amore.

Anche se la vostra natura profonda vi porta a essere vulnerabili e a faticare nel chiudere un occhio sui torti subiti, il periodo promette bene. Nonostante qualche inevitabile oscillazione, vi attendono momenti di grande intensità che resteranno impressi nel vostro cuore. Voto: 7,5

Acquario – Sentite il bisogno di mettervi alla prova e non dovreste porvi alcun limite. Ricordate che l'amore vive di curiosità e voglia di scoprire: a volte il traguardo si raggiunge proprio quando smettete di pianificare tutto. Dimenticate i vecchi stereotipi sui nobili delle fiabe; i legami attuali hanno un ritmo più energico e travolgente. Per trovare la felicità, è fondamentale restare sintonizzati con il presente.

Voto: 8

Pesci – Aspettatevi una fase caratterizzata da sentimenti ambivalenti, in cui potreste faticare a decifrare i vostri stessi impulsi. Sebbene la lucidità sia fondamentale per evitare passi falsi, in questi giorni potreste sentirvi poco connessi con la vostra interiorità. Non forzate le cose: il vostro cuore sta seguendo un percorso tutto suo e vi spiegherà il perché solo a tempo debito. Accogliete ogni emozione senza pretendere risposte immediate. Voto: 6