Secondo l'oroscopo del 27 febbraio, i nati sotto il segno del Toro vivranno un periodo dinamico in cui potranno scegliere tra flirt leggeri o la ricerca del grande amore, a patto di mettersi in gioco. I nativi della Vergine affronteranno invece giorni passionali e turbolenti, dominati da un carisma che non lascia spazio alla monotonia. Infine, per i nati in Bilancia è previsto l’inizio di un'avventura sentimentale che richiederà di abbandonare il controllo per godersi appieno l'imprevisto.

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 27 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – È tempo di bilanci: chiarite ogni dubbio con il partner o, se necessario, chiudete i rapporti che non funzionano più. Non sprecate questa scia favorevole con dubbi e perplessità. Se la situazione attuale vi soffoca, datevi il permesso di cambiare rotta. Guardatevi intorno con fiducia, perché una nuova e promettente sintonia sta già aspettando solo un vostro segnale. Voto: 7

Toro – Vi attende un periodo vivace e pieno di nuovi contatti. Se il vostro obiettivo è un semplice flirt, riuscirete a fare colpo senza sforzo. Se invece sognate il grande amore, sappiate che potrebbe essere molto più vicino di quanto immaginiate.

Per trovarlo, però, non restate fermi: esplorate nuove strade e aprite bene gli occhi per non lasciarvi sfuggire l'anima gemella. Non è un’impresa banale, ma con la fortuna dalla vostra parte, vale la pena mettersi in gioco. Saranno comunque giorni piacevoli per tutti voi. Voto: 9

Gemelli – State attraversando una fase piuttosto agitata. Tra incomprensioni, incertezze e qualche sospetto di troppo, la vostra sfera affettiva sembra un campo di battaglia. Il vero ostacolo, però, è l’accumulo di stress che vi logora i nervi. Cercate di reagire: salvate ciò che ha ancora valore, ma non restate ancorati a situazioni ormai logore solo per timore del cambiamento. A volte, la vostra natura prudente vi spinge a trascinare rapporti che portano solo malumore.

Voto: 5

Cancro – Per voi single, il clima sentimentale si fa meno tempestoso, anche se restano diverse incoerenze da gestire. Se fate parte di chi si abbatte temendo la solitudine eterna, sappiate che il pessimismo è il vostro peggior nemico: offusca le opportunità e non vi rende affatto magnetici. Se invece state trascinando una frequentazione ambigua e priva di impegno, è il momento di darvi valore. Voltate pagina e cercate qualcuno che sappia offrirvi la serietà che meritate. Voto: 6,5

La giornata di venerdì 27 febbraio secondo gli astri: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Se siete single e andate fieri della vostra indipendenza, preparatevi: il destino ha altri programmi. Molto presto qualcuno busserà alla vostra porta con l'intento di farvi capitolare, dando vita a un legame destinato a durare nel tempo.

Sarete sorpresi di quanto sarà piacevole rinunciare alla vostra libertà solitaria per accogliere la felicità di una vita a due. Voto: 9

Vergine – Il cuore vi darà del filo da torcere: tra una discussione e un’intesa travolgente, la parola monotonia non farà parte del vostro vocabolario. Sebbene cerchiate la pace, spesso finite per agitare le acque a causa della vostra indole orgogliosa. È inutile negarlo: conquistate proprio perché siete così, un concentrato di passione e di carisma che non teme di imporsi. Voto: 7,5

Bilancia – Preparatevi: una nuova avventura sentimentale sta per iniziare, carica di sorprese. Non tutto andrà secondo i vostri schemi abituali, ma questo non è un male. Se amate davvero la vita, dovete rinunciare alla mania del controllo e lasciarvi andare.

La vita non si può programmare a tavolino. Accettate le sfumature e gli imprevisti che l'amore vi offre, e ne uscirete rigenerati. Voto: 7,5

Scorpione – È il momento di dare priorità agli affetti. Riuscirete a risolvere ogni attrito con estrema semplicità, forti di un carisma che non passerà inosservato. Sentite il bisogno di dare e ricevere attenzioni, e il cielo asseconda questa vostra voglia di dolcezza. L’amore vi sorride: evitate di aspettare un segnale esterno, prendete l'iniziativa e inseguite la vostra felicità. Voto: 9

Astrologia e pagelle di venerdì 27 febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se ultimamente vi siete chiusi in voi stessi, sappiate che l'isolamento non appartiene alla vostra natura.

Forse le ferite del passato vi hanno spinti a costruire una corazza per proteggervi, ma questo schermo sta ora offuscando la vostra capacità di giudizio. È il momento di abbassare le difese: affrontate il futuro con sincerità e impegnatevi al massimo per accogliere un nuovo amore. Avete tutte le carte in regola per farcela. Voto: 7,5

Capricorno – Avete dei conti in sospeso o siete semplicemente alla ricerca di una gioia più profonda in amore? A prescindere dai vostri obiettivi, questo è il momento di agire. State attraversando una fase splendida, in cui il vostro fascino e la fortuna remano a vostro favore. Muovetevi subito, però: presto potrebbero sorgere dei piccoli malintesi. Se c'è bisogno di un confronto con la dolce metà, non rimandate e lasciate che sia la passione a guidarvi.

Voto: 8,5

Acquario – Siete a un bivio pieno di opportunità: potreste conoscere qualcuno di straordinario o decidere di voltare pagina una volta per tutte, magari concedendovi il lusso di qualche flirt spensierato. Ogni scelta è nelle vostre mani e riflette ciò che cercate davvero. Agite con determinazione per ottenere ciò che volete; il vostro fascino sarà così evidente da ammaliare chiunque vi osservi dall'esterno. Voto: 8,5

Pesci – Questo periodo di forte stress sta mettendo a dura prova i vostri sentimenti. Purtroppo, la tensione vi porta a mostrare il lato più spigoloso del vostro carattere: siete critici verso tutto e faticate a trovare pace. Questa confusione interiore aumenta il rischio di commettere errori impulsivi o di prendere decisioni di cui potreste pentirvi presto. L'oroscopo vi consiglia di fare un respiro profondo e di agire solo dopo aver riflettuto con calma. Voto: 4,5