Secondo l'oroscopo del 27 febbraio, i Pesci otterranno successi professionali e non dovranno colpevolizzarsi per qualche spesa extra, mentre i nativi dell’Ariete vivranno un momento di confusione che richiederà pazienza e cautela negli affari. Infine, i nati sotto il segno del Toro dovranno restare vigili per superare possibili ostacoli lavorativi e proteggersi da chi cercherà di ostacolarli.

Oroscopo lavorativo e finanziario del giorno 27 febbraio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In questo periodo potreste sentirvi un po' disorientati: piccoli malintesi o distrazioni rischiano di creare attrito con i colleghi.

Il segreto è non avere fretta. Armatevi di pazienza e vedrete che presto la nebbia si diraderà, permettendovi di ritrovare la serenità. Per quanto riguarda la sfera economica, meglio rimandare la firma di accordi o la chiusura di affari: la stanchezza potrebbe farvi sfuggire qualche clausola importante. Voto: 5,5

Toro – Questo è il momento di tenere gli occhi aperti. All’orizzonte si profilano possibili ostacoli professionali, attriti con i colleghi o qualche grattacapo finanziario. Non lasciatevi prendere dalla fretta: con la vostra proverbiale costanza supererete quasi tutto, a patto di non agire d'impulso. Siate prudenti, perché nell’ombra qualcuno potrebbe tentare di sottrarvi un'opportunità vantaggiosa.

Voto: 5,5

Gemelli – Sfruttate questa giornata per dare forma ai vostri progetti futuri. Sarete talmente persuasivi che convincere gli altri a darvi ragione sarà un gioco da ragazzi. In campo lavorativo, non temete di scendere a qualche compromesso temporaneo; accettate ciò che arriva ora, usandolo come trampolino di lancio per qualcosa di più gratificante. Sul fronte finanziario, le spese non mancano, ma la cosa non vi spaventa affatto: avete imparato a gestire gli imprevisti con grande scaltrezza. Voto: 7,5

Cancro – Occhi aperti! Cercate di non disperdere le energie e di essere il più chiari possibile con chi vi circonda. Evitate le polemiche che non portano a nulla: se giocate bene le vostre carte, le stelle promettono ottime notizie per il portafoglio.

La tranquillità economica è a un passo, dovete solo mantenere la rotta senza distrazioni. Voto: 7,5

Previsioni degli astri e pagelle di venerdì 27 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – È il momento di rendere solide le vostre basi. Anche se il contesto generale non sembra dei migliori, potreste finalmente trasformare un impiego incerto in una posizione contrattuale stabile. Accogliete queste novità con entusiasmo e non lasciatevi sfuggire i regali della fortuna. Ricordate: l'impegno ripaga sempre. Presto avrete le risorse necessarie per rimpinguare i risparmi e concedervi quei piccoli lussi che amate tanto. Voto: 8,5

Vergine – Non fate l'errore di escludere qualcuno da un progetto redditizio solo per il desiderio di gestire tutto in autonomia.

Anche se in questo momento vi sentite instancabili, ricordate che le energie non sono infinite e presto potreste aver bisogno di una mano. Mostratevi più generosi e collaborativi. Infine, prestate attenzione al portafoglio: con l'incertezza economica attuale, un'attenta pianificazione delle spese è fondamentale per evitare sorprese. Voto: 7

Bilancia – Siete persone dalle intuizioni brillanti, ma ricordate che non è necessario accettare ogni sfida che vi viene sottoposta. Imparate a riflettere con calma e a fidarvi di chi cerca di darvi un limite. Anche se può sembrarvi un ostacolo alla vostra libertà, in realtà queste persone vi stanno proteggendo da passi falsi. Spesso la vostra foga vi spinge a spendere senza troppi calcoli o a buttarvi a capofitto nelle situazioni: un po' di prudenza, anche economica, non guasterebbe.

Voto: 7,5

Scorpione – Siete determinati a raggiungere i vostri scopi e nulla sembra potervi fermare. L'oroscopo consiglia di muovervi rapidamente se desiderate ottenere un incarico importante: sfruttate il momento favorevole per stancarvi meno e ottenere di più. È il momento ideale per raccogliere i frutti del vostro impegno. Unico avvertimento: moderate l'entusiasmo nella gestione delle finanze. Evitate passi falsi con il denaro dettati da una foga eccessiva. Voto: 7,5

La giornata di venerdì 27 febbraio secondo le stelle: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Vi attende una fase stimolante: avrete l’occasione di ricucire i legami e trasformare le vostre idee in realtà, guidati da un intuito fuori dal comune.

Anche se incontrerete ancora qualche piccolo ostacolo sul cammino, saprete gestire tutto con grande abilità. Sul fronte economico, però, regna la cautela: evitate gli sprechi e concedetevi qualche piccolo lusso solo se strettamente necessario. Voto: 7,5

Capricorno – È il periodo ideale per chiudere con successo i vostri affari, che si tratti di siglare un mutuo o un nuovo contratto d'affitto. La vostra dialettica è un’arma vincente: sapete esattamente cosa dire per raggiungere i vostri scopi. Siate però prudenti con il portafoglio: amministrate i guadagni con oculatezza, resistendo a quegli acquisti impulsivi che potrebbero pesare sul budget. Voto: 8,5

Acquario – Se avete dei conti in sospeso, situazioni da definire o nuovi clienti da conquistare, agite ora.

Per chi è a caccia di un'occupazione, è ora di premere sull'acceleratore, perché si muoveranno acque interessanti anche per chi è fermo da un po'. I frutti del vostro impegno saranno gratificanti e redditizi. Con l'arrivo della bella stagione, la vostra mente si riattiverà, sprigionando tutta la sua naturale creatività. Voto: 8,5

Pesci – Preparatevi a raccogliere i frutti del vostro impegno professionale perché i successi arriveranno quasi spontaneamente. Chi di voi è a caccia di una svolta lavorativa saprà finalmente in che direzione muoversi per ottenere il massimo. Sul fronte economico la situazione è stabile, nonostante qualche piccolo rimorso per aver speso un po' troppo ultimamente. Non siate severi con voi stessi: concedersi qualche sfizio fa bene allo spirito, e ci saranno momenti più adatti per pensare al risparmio. Voto: 8