L'oroscopo del 28 febbraio rivela come volgerà al termine questo mese. Sotto la Luna in Cancro, ci addentriamo in un sabato somigliante ad una soglia. Per l'esattezza, da una parte ci sono le fatiche accumulate, dall’altra il desiderio di alleggerirsi e ripartire. Questa giornata invita a fare ordine, dentro e fuori, a riconoscere ciò che pesa e ciò che, invece, merita di essere coltivato con cura. Non tutto sarà immediato, ma ogni segno avrà l’occasione di compiere un piccolo passo verso una versione più autentica di sé. Per quanto riguarda l'immancabile classifica astrologica, le stelle ammiccano all'indirizzo del Cancro, che si gode queste 24 ore mettendo in risalto tutto il suo intrinseco fascino.

Al 2° posto troviamo i nati del Pesci, mentre i Capricorno sono ultimi.

Classifica e oroscopo giorno 28 febbraio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣ - Cancro. Un passo al giorno è più potente di mille promesse rimandate. Vi sentite centrati, lucidi, perfino visionari. L’energia che vi attraversa è concreta, ben incanalata, pronta a trasformarsi in risultati tangibili nel lavoro, nello studio o nella gestione della casa. Secondo l'oroscopo del giorno, in famiglia l’atmosfera è distesa e questo vi permette di esprimere affetto senza timori. In amore, chi è in coppia vive momenti intensi e sinceri, mentre chi è solo avverte una nuova sicurezza interiore. Approfittate di queste ore per riflettere su quali relazioni vi nutrono davvero e quali, invece, vi appesantiscono.

Non potete spiccare il volo se vi ostinate a trascinare pesi inutili. La serata sarà perfetta per concedervi relax, buon cibo e un po’ di meritato silenzio.

2️⃣ - Pesci. Avete paura di sbagliare, ma concedetevi l’errore come fosse un allenatore severo ma leale. La giornata scorre con dolcezza e vi restituisce fiducia dopo un periodo altalenante. State entrando in una fase di cambiamento che, sebbene vi abbia provocato qualche timore, si rivelerà costruttiva. Chi ha iniziato un nuovo lavoro o ha cambiato ambiente sta ancora cercando il proprio equilibrio, ma l’adattamento è più vicino di quanto immaginiate. In amore si respira una bella complicità: lasciate spazio alla passione e non abbiate paura di mostrarvi vulnerabili.

Dal punto di vista fisico qualcuno potrebbe avvertire un lieve malessere stagionale, ma nulla che non si possa risolvere con riposo e attenzioni mirate. La settimana si chiude con un senso di soddisfazione crescente.

3️⃣ - Toro. Ritagliate uno spazio sacro solo vostro e difendetelo con gentile fermezza. Vi muovete con sicurezza e determinazione. Ciò che decidete di fare trova terreno fertile e questo vi restituisce entusiasmo. Fidatevi del vostro intuito: sarà una bussola affidabile nelle questioni professionali ed economiche. Le entrate hanno attraversato una fase delicata, complice qualche spesa importante, ma presto si intravedono spiragli interessanti, persino opportunità di avanzamento.

In amore è tempo di pretendere rispetto. Se una relazione vi toglie energia anziché donarvela, è giusto interrogarsi. Ricordate che meritate un legame alla pari. Curate il riposo e l’alimentazione: il vostro corpo è il primo alleato delle vostre ambizioni.

4️⃣ - Scorpione. Impostate un timer di venti minuti e iniziate senza pensarci troppo: l’azione scioglie l’ansia. Determinati come scalatori che vedono la vetta, non avete alcuna intenzione di rinunciare ai vostri obiettivi. La vostra tenacia è ammirevole, ma fate attenzione a non irrigidirvi troppo. In casa potrebbero emergere piccole incombenze da risolvere senza rimandare. Nel lavoro conviene portarvi avanti con gli impegni per godervi il fine settimana con maggiore leggerezza.

In coppia emergono discussioni legate alla gestione delle responsabilità: parlate con chiarezza e chiedete collaborazione senza trasformare tutto in un braccio di ferro. La salute è stabile, ma evitate sbalzi di temperatura e distrazioni.

5️⃣ - Gemelli. Se vi sentite svalutati, scrivete tre qualità che vi rendono unici e agite come se il mondo le avesse già riconosciute. Un clima sereno vi aiuta a mettere ordine nei pensieri. Quando siete tranquilli diventate straordinariamente creativi e capaci di trovare soluzioni brillanti. È il momento ideale per avviare un progetto o per dare forma a un’idea che vi ronza in testa da tempo. In ambito professionale non vi farete influenzare da chiacchiere inutili.

Qualcuno potrebbe cercare il vostro consiglio: offritelo con generosità, ma senza farvi carico dei problemi altrui. Un’amicizia mostra segni di cambiamento e vi invita a riflettere su ciò che desiderate davvero nei rapporti. Concedetevi una serata che vi nutra, magari con un buon libro o la vostra serie preferita.

6️⃣ - Vergine. State vivendo una delusione. Trasformate il dolore in direzione, ossia chiedetevi cosa vi sta insegnando. Avete potenzialità enormi e questa giornata vi sprona a osare un po’ di più. Una notizia interessante potrebbe aprire uno spiraglio inatteso, soprattutto per chi sta valutando un passo importante in ambito sentimentale o professionale. Le giovani coppie parlano di progetti concreti, mentre le relazioni più fragili dovranno affrontare prove impegnative nei mesi futuri.

Evitate di cadere nelle provocazioni, specie in famiglia o sul lavoro. Se qualcosa viene rimandato non prendetelo come un fallimento, ma come un’opportunità per organizzarvi meglio. La cura degli spazi domestici vi aiuterà a sentirvi più centrati.

7️⃣ - Acquario. Siete stanchi. Curate il sonno e l’alimentazione come fossero fondamenta invisibili del vostro successo. State recuperando equilibrio dopo settimane altalenanti. Le attività creative e pratiche sono favorite, quindi date spazio alla fantasia e alla concretezza insieme. Scrivete i vostri obiettivi, trasformate i sogni in programmi, anche piccoli. Quando vi lasciate sopraffare dallo sconforto rischiate di perdere di vista i progressi fatti.

In amore non esiste un’età giusta o sbagliata per emozionarsi: chi è solo non deve chiudersi per paura di soffrire. Muovete il corpo, curate l’alimentazione e dedicate tempo alla lettura o a un hobby stimolante. Benessere fisico e lucidità mentale camminano fianco a fianco.

8️⃣ - Leone. Va bene a sognare in grande. Spezzate il sogno in obiettivi concreti con scadenze chiare e misurabili. Vi trovate davanti a dubbi che chiedono attenzione. Forse siete a un bivio e temete di commettere un errore. Concedetevi il diritto di sbagliare: è così che si cresce davvero. In coppia la forza del dialogo sarà fondamentale per superare eventuali incomprensioni. Se una situazione vi appare troppo grande, suddividetela in piccoli passi.

Le finanze mostrano segnali di miglioramento, specie se avete imparato a gestire meglio le spese. Prendetevi cura della salute con controlli e prevenzione. La primavera porterà un’aria più leggera anche nel cuore.

9️⃣ - Sagittario. Se vi sentite soli, fate il primo passo. Un messaggio sincero può riaccendere legami sopiti. La sensibilità è amplificata e l’umore potrebbe oscillare. Cercate di non lasciarvi trascinare da discussioni inutili, soprattutto in famiglia. Siete profondamente legati ai vostri affetti, ma a volte le parole rischiano di ferire più del necessario. Se state vivendo un periodo difficile legato a una perdita o a una rottura, ricordate che il tempo è un alleato silenzioso. Non forzate la guarigione emotiva.

Chi esce e si apre al mondo potrebbe incontrare qualcuno capace di riaccendere il desiderio. La stagione più mite porterà nuova linfa ai vostri progetti.

1️⃣0️⃣ - Bilancia. Se la motivazione vi ha abbandonati, tornate al vostro perché e scrivetelo nero su bianco, così da rileggerlo nei giorni grigi. Notizie inattese vi spingono a rivedere alcune certezze. Sul piano economico si intravedono movimenti interessanti, forse un’entrata extra o un’opportunità da valutare con attenzione. Se siete costretti a rimanere in casa rischiate di annoiarvi, ma l’energia non vi manca. Usatela per studiare, approfondire, leggere. La conoscenza è un carburante potente. In amore o in amicizia c’è una situazione delicata da gestire con maturità.

I cuori solitari facciano attenzione a non correre troppo. Prendetevi cura del corpo e proteggetevi dai malanni stagionali.

1️⃣1️⃣ - Ariete. Basta rivangare il passato. Allenatevi a chiedervi ogni mattina quale piccola scelta può migliorare il presente. Avete sulle spalle molte responsabilità e siete abituati a guidare gli altri con forza e coraggio. Ma anche i leader hanno bisogno di tregua. Una preoccupazione continua a farsi sentire e vi rende più riflessivi del solito. Restare a casa, in questo periodo, può essere una scelta rigenerante. Tenete la mente impegnata in attività costruttive per evitare di cadere nella noia. In amore la passione è viva: non aspettate che sia l’altro a fare il primo passo, sorprendete e lasciatevi sorprendere.

Vivete il presente senza rimuginare sul passato.

1️⃣2️⃣ - Capricorno. Quando mettete in dubbio il vostro valore, ricordate che la fiducia non arriva prima dell’azione: nasce mentre fate ciò che temete. Siete stanchi, forse più di quanto vogliate ammettere. Le energie sono basse e lo stress accumulato chiede una pausa urgente. Continuare a forzare i ritmi potrebbe portarvi a un crollo fisico o emotivo. Delegate ciò che potete e semplificate gli impegni. Ridurre la caffeina non vi renderà meno produttivi, anzi vi aiuterà a ritrovare equilibrio. In ambito professionale state valutando un cambiamento significativo: non è una fantasia passeggera, ma un’esigenza profonda. In famiglia potrebbero nascere preoccupazioni legate ai figli o a questioni pratiche, ma mantenete la calma.

La serata vi vedrà probabilmente cedere alla stanchezza prima del previsto. Resistete ancora un po’: il fine settimana porterà un recupero graduale e meritato.

Breve quadro astrologico della giornata

Il 28 febbraio 2026 si apre con la Luna in Leone, che amplifica orgoglio, bisogno di riconoscimento e desiderio di esprimersi con autenticità. Le emozioni cercano palcoscenico e chiedono calore, soprattutto nei rapporti affettivi. Il Sole in Pesci favorisce sensibilità, intuizione e introspezione, invitando ad ascoltare ciò che si muove sotto la superficie. Mercurio sostiene la comunicazione empatica e creativa, mentre Venere stimola passione e desiderio di connessioni sincere.