Secondo l'oroscopo del 28 febbraio, i nativi della Vergine godranno di ottime prospettive di crescita, a patto di aggiornare le proprie competenze e agire con estrema prudenza negli affari. Gli individui del Cancro beneficeranno di profitti inaspettati e nuove collaborazioni, mentre quelli del Leone vivranno un momento di grande successo e armonia nel team.

Oroscopo lavorativo e finanziario del giorno 28 febbraio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – È il momento di passare all’azione: portate a termine i vostri obiettivi e date vita a nuove, ambiziose iniziative.

State attraversando una fase fortunata, sostenuta da un'ottima parlantina e da una creatività fuori dal comune. Impegnandovi a fondo, vedrete arrivare proposte lavorative interessanti e un netto incremento dei guadagni. Potrete finalmente dire addio alle preoccupazioni economiche e godervi una meritata serenità finanziaria. Voto: 9

Toro – Se state cercando una nuova occupazione, l'oroscopo consiglia di non sottovalutare il potere della vostra rete sociale: amici e colleghi potrebbero aprirvi porte verso contesti molto promettenti. Tuttavia, la prudenza deve essere la vostra bussola. Evitate commenti fuori luogo e cercate di mettere da parte la testardaggine; a volte, fare un passo indietro è la strategia migliore per ottenere un grande successo.

Sul fronte economico, mantenete la calma: i guadagni che aspettate sono in viaggio e non tarderanno a manifestarsi. Voto: 7,5

Gemelli – Questo è il momento perfetto per osare: il cielo sostiene ogni vostro investimento. La strada sembra spianata e potreste presto notare un incremento nei vostri guadagni o ricevere una gratifica inaspettata. Tuttavia, fate attenzione all'ambiente di lavoro: cercate di creare armonia con i colleghi, anche se alcune notizie poco precise potrebbero rendervi difficile l'adattamento. Se il costo della vita sale, non temete: puntate sulla diplomazia e sulla collaborazione per aumentare il vostro budget. Voto: 8

Cancro – Cogliete l'attimo, perché le stelle favoriscono i vostri affari con profitti inattesi e collaborazioni promettenti.

È il tempo ideale per chiunque voglia rimettersi in gioco nel mercato del lavoro: approfittatene subito! Nonostante l'ottimismo, mantenete un approccio meticoloso per superare prontamente qualsiasi ostacolo dovesse presentarsi lungo il cammino. Voto: 8,5

Previsioni astrali e pagelle di sabato 28 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – Questo è il vostro momento per brillare: siete carichi di grinta e pronti all'azione. Saprete cogliere al volo le opportunità giuste per chiudere trattative vantaggiose o siglare contratti importanti. In ufficio potrete contare sul pieno appoggio del vostro team, creando un clima di grande armonia. Risultati particolarmente brillanti attendono chi opera nel mondo del design, del beauty o dell'estetica.

Gestendo il tempo con precisione, vedrete i vostri profitti crescere sensibilmente. Voto: 8,5

Vergine – Ottime prospettive per chi vuole migliorare la propria posizione lavorativa. Sarete chiamati ad aggiornarvi con nuove tecnologie, ma fate attenzione a non perdere il ritmo a causa di piccole sviste. Quando si parla di affari e investimenti, la prudenza non è mai troppa: leggete attentamente le clausole di ogni documento prima di firmare, assicurandovi che tutto sia chiaro e trasparente. Voto: 7,5

Bilancia – In questo periodo, dovete prestare particolare attenzione all'organizzazione delle vostre giornate. Se guardiamo alle finanze, i piccoli accantonamenti o i micro-investimenti potrebbero regalarvi piacevoli sorprese.

Tuttavia, se avete tra le mani trattative di grosso calibro, muovetevi con i piedi di piombo: la cautela è d’obbligo. Tenete d'occhio i mondi del tech e dello stile, poiché sembrano essere i più redditizi in questo momento. Cogliete l'attimo, la fortuna vi sorride. Voto: 7,5

Scorpione – Se la vostra attività coinvolge la famiglia o dei collaboratori fissi, muovetevi con cautela. Informatevi bene su tutto ciò che riguarda la vostra professione per evitare spiacevoli sorprese amministrative. Se avete in mente nuovi progetti autonomi che richiedono molta visibilità, forse è il caso di tirare il freno a mano. Ricordate che, a volte, la discrezione è l'arma vincente.

Voto: 6,5

La giornata di sabato 28 febbraio secondo gli astri: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo periodo, il lavoro potrebbe mettervi a dura prova con imprevisti e un clima piuttosto teso. Il segreto è agire con estrema cautela: rileggete ogni documento, controllate le e-mail e non trascurate gli appuntamenti in agenda. Se riuscirete a essere determinati e risoluti, recupererete presto terreno. Per quanto riguarda il portafoglio, meglio evitare colpi di testa e rimandare gli acquisti non necessari. Voto: 6

Capricorno – Ottime notizie sul fronte lavorativo e finanziario: vi attendono sviluppi molto promettenti. Avrete l’occasione di incrementare le vostre entrate, a patto di darvi da fare e di smussare qualche angolo nel rapporto con colleghi o partner d'affari.

Se state cercando una nuova occupazione o desiderate una svolta professionale, questo è il momento giusto per agire. La fase è decisamente fertile: datevi da fare e metteteci tutto il vostro impegno. Voto: 9

Acquario – Per i liberi professionisti creativi questo è un momento d'oro, merito soprattutto della vostra capacità di trovare sempre la parola giusta al momento giusto. Se siete studenti o in cerca della prima occupazione, approfittate di questa scia positiva per sostenere test e selezioni. Il punto debole del periodo? Il lato economico. Se le spese premono, un piccolo extra lavorativo vi aiuterà a gestire l'attesa per qualcosa di più stabile e remunerativo. Voto: 7,5

Pesci – Sognate giornate meno frenetiche e contatti meno stressanti, pur mantenendo lo sguardo fisso su obiettivi ambiziosi e portafoglio.

Tutto ciò che aspettate si sta materializzando, ma dovete concedere al destino il tempo di fare il suo corso. Non correte troppo: la fretta è cattiva consigliera. Presto, però, un vento di novità vi porterà sorrisi e nuove certezze. Voto: 7,5