L'Oroscopo del 4 febbraio 2026 si presenta come una giornata ordinata ma sorprendentemente fertile sul piano mentale e pratico. Luna in Vergine in sestile a Giove e in trigono con Urano, crea un mix interessante, che spingono al primo posto in classifica il segno zodiacale della Bilancia. Sul podio del giorno troviamo anche Gemelli e Acquario, mentre l'ultima posizione è riservata al Sagittario. Seguendo le indicazioni delle stelle, però, sarà possibile trarre il meglio da queste 24 ore di mercoledì. Approfondiamo l'oroscopo e relativa classifica giornaliera.

Classifica e oroscopo 4 febbraio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣ - Bilancia. Ricordatevi che meritate serenità tanto quanto meritate i vostri sogni, e potete lavorare per entrambi senza rinunciare a voi stessi. La giornata si apre con un’aria nuova, fatta di possibilità concrete e segnali incoraggianti. Anche se in passato avete dovuto chiudere alcune porte, ora vi rendete conto che quelle chiusure erano necessarie per lasciare spazio a qualcosa di più adatto a voi. È un momento favorevole per recuperare fiducia e per credere di più nelle vostre capacità, soprattutto sul lavoro, dove è importante restare concentrati e dare priorità ai doveri. In ambito affettivo, chi vive una relazione stabile sente il desiderio di fare un passo avanti importante, mentre altri stanno valutando un cambiamento personale, come un nuovo look o un viaggio rigenerante.

La sera porta rilassatezza e vi permette di staccare finalmente la spina dalle preoccupazioni quotidiane.

2️⃣ - Gemelli. Ogni piccolo passo che fate oggi sta preparando un terreno più stabile per il domani. In amore serve maggiore attenzione, perché il partner appare più esigente e ha bisogno di sentirsi ascoltato davvero. Nonostante questo, dentro di voi c’è una sensazione di benessere che vi rende più sicuri e affascinanti. I single potrebbero incontrare una persona capace di riaccendere emozioni che pensavate assopite. Sul lavoro arrivano riscontri positivi, ma è fondamentale non adagiarsi e continuare a impegnarsi con costanza. Una spesa legata alla casa richiederà riflessione e organizzazione.

La salute mostra segnali di ripresa, soprattutto per chi ha attraversato un periodo di stanchezza.

3️⃣ - Acquario. Non dovete dimostrare nulla a nessuno, se non a voi stessi quando scegliete di non arrendervi. La giornata è ideale per chiarimenti e confronti costruttivi. Vi mostrate disponibili, presenti e capaci di comprendere anche il punto di vista altrui, qualità che vi permettono di risolvere vecchie incomprensioni. Il periodo è significativo sia per il lavoro sia per i sentimenti, con possibilità di festeggiare, programmare o avviare nuovi progetti. Sistemare questioni rimaste in sospeso vi regala un senso di sollievo e vi aiuta a dormire meglio. Un viaggio, anche solo immaginato o pianificato, vi restituisce entusiasmo.

4️⃣ - Pesci. Concedetevi il diritto di rallentare, perché anche la pausa è parte del cammino e non una sconfitta. Il lavoro richiede impegno e creatività, ma avete tutte le carte in regola per costruire qualcosa di solido e gratificante. Dopo una fase difficile, sentite di avere la forza per rialzarvi e dimostrare il vostro valore. È importante non confrontarvi continuamente con gli altri, perché ogni percorso è unico. Seguendo una buona organizzazione, riuscirete a gestire gli impegni con maggiore serenità. Un cambiamento importante si profila all’orizzonte, magari legato alla casa o a un trasferimento, e vi porterà nuove prospettive.

5️⃣ - Vergine. Siete più resilienti di quanto pensiate, lo dimostrano tutte le volte in cui vi siete rialzati in silenzio.

Avvertite il bisogno di fare un passo indietro per osservare la situazione da una prospettiva più ampia. Una questione che vi ha tenuti in tensione negli ultimi giorni oggi vi concede una tregua. In amore, dopo un periodo di confusione, torna un clima più disteso che vi permette di ritrovare fiducia. Se state inseguendo un obiettivo che vi sembra lontano, cambiate metodo e non abbiate paura di chiedere aiuto. Procedere con piccoli passi vi aiuterà a non perdere la motivazione e a rimanere focalizzati sul presente.

6️⃣ - Cancro. Non tutto deve essere chiaro adesso: voi potete procedere anche con una sola certezza alla volta. La giornata è intensa e ricca di impegni, soprattutto per una questione importante che richiede attenzione e responsabilità.

Muovervi e portare a termine ciò che avete iniziato vi farà sentire più forti e determinati. Sentite il bisogno di liberarvi di un peso emotivo e di dare voce a un disagio che tenete dentro da tempo. Valutate con attenzione se continuare una collaborazione che vi sottrae energie senza darvi soddisfazioni. Un’occasione interessante potrebbe arrivare quando meno ve lo aspettate. Mostrate la vostra dolcezza, perché qualcuno vicino a voi ne ha davvero bisogno.

7️⃣ - Leone. Fidatevi del vostro intuito, perché spesso sa arrivare dove la logica si ferma per paura. Sul lavoro c’è una situazione da rivedere con calma e lucidità, ma le prospettive sono incoraggianti. Notizie positive legate al denaro o a un riconoscimento personale vi restituiscono entusiasmo.

Dentro di voi sentite il bisogno di uno stimolo nuovo, perché la routine inizia a starvi stretta. È importante non rimandare troppo le decisioni, altrimenti rischiate di perdere opportunità preziose. In ambito sentimentale ci sono dinamiche in evoluzione, soprattutto per chi vive una relazione stabile e sente il desiderio di rinnovarla.

8️⃣ - Scorpione. Ogni difficoltà che affrontate vi sta insegnando qualcosa che nessuna strada facile avrebbe potuto darvi. La stanchezza accumulata nei giorni passati si fa sentire, ma lentamente tornano anche il romanticismo e il desiderio di connessione profonda. In amore si apre una fase più intensa, capace di regalarvi emozioni sincere. In famiglia è importante mostrare maggiore comprensione e affetto, evitando di portarvi addosso tensioni nate altrove.

Sul lavoro cercate di non assorbire la negatività di chi vi circonda e proteggete il vostro equilibrio interiore. Il cambiamento che aspettate è vicino, ma richiede pazienza.

9️⃣ - Ariete. Potete cambiare direzione senza sentirvi in colpa, perché crescere significa anche scegliere di nuovo. La giornata parte con qualche intoppo e piccoli ritardi, ma con il passare delle ore ritrovate serenità. Vi sentite combattuti tra ciò che provate e ciò che pensate, segno che state attraversando una fase di riflessione profonda. In amore serve coraggio, sia per chi è single sia per chi sta cercando di salvare una relazione in difficoltà. Sul lavoro fate attenzione alle dinamiche con colleghi poco collaborativi e mantenete un atteggiamento professionale.

Imparate a rallentare e a concentrarvi di più sul presente, evitando di agire in modo automatico.

1️⃣0️⃣ - Toro. Non sottovalutatevi solo perché il percorso è lento: la costanza che dimostrate è già una forma di successo. Da tempo vi sentite disorientati e incerti sul da farsi, soprattutto per una questione familiare o economica che richiede una revisione. Sapere di poter contare sugli amici vi dà sicurezza e vi aiuta a ritrovare un po’ di equilibrio. È importante dedicare loro del tempo, perché negli ultimi periodi siete stati troppo assorbiti dagli impegni. Un movimento finanziario inatteso vi invita a essere più prudenti con le spese. In amore, i single tornano con la mente al passato, mentre le coppie cercano un modo speciale per sorprendersi a vicenda.

1️⃣1️⃣ - Capricorno. Anche quando vi sentite stanchi, state comunque avanzando, perché la forza non fa rumore ma lascia tracce profonde. Vi sentite inquieti, come se mancasse un tassello fondamentale al vostro benessere. Le tensioni recenti con il partner o in famiglia richiedono ancora un po’ di pazienza prima di risolversi del tutto. Evitate di rifugiarvi nella monotonia e cercate nuovi stimoli, anche attraverso attività personali o contatti sinceri. Parlare di ciò che vi pesa con una persona fidata vi aiuterà a liberarvi di un carico emotivo importante. Il fisico risponde bene, ma la mente ha bisogno di maggiore leggerezza.

1️⃣2️⃣ - Sagittario. Le stelle hanno un messaggio per voi: siete esattamente nel punto in cui potete imparare ciò che vi servirà per andare oltre.

La giornata risulta faticosa, con energie altalenanti e una sensazione di affaticamento mentale. Nonostante questo, dimostrate ancora una volta la vostra tenacia, portando avanti impegni e commissioni anche con grande sforzo. In amore c’è fermento, tra nuove conoscenze e amicizie che potrebbero evolvere in qualcosa di più profondo. Chi è in coppia cerca conforto nel legame, anche se a tratti avverte il bisogno di maggiore libertà. È importante evitare spese impulsive e rimandare gli acquisti a un momento più favorevole. Tenere gli occhi aperti vi aiuterà a evitare inutili complicazioni.

l quadro astrologico della giornata

In questo 4 febbraio la Luna in Vergine orienta l’attenzione verso i dettagli, l’efficienza e la necessità di mettere ordine, sia nei pensieri sia nelle attività quotidiane.

Risultano favorite l’analisi lucida, le decisioni ponderate e tutto ciò che richiede precisione, metodo e senso del dovere. Il sestile a Giove amplia l’orizzonte e stempera l’eccesso di rigidità, portando fiducia, ottimismo misurato e una visione più ampia delle situazioni. Le piccole azioni possono produrre risultati concreti, soprattutto se guidate da buon senso e moderazione. Infine, il trigono con Urano aggiunge una nota di freschezza e intuizione. Idee improvvise, soluzioni alternative e aperture inattese rendono la giornata dinamica e stimolante. Il cambiamento non arriva in modo caotico, ma si inserisce con naturalezza in ciò che già funziona.