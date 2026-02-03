Secondo l'oroscopo del 4 febbraio, i nati in Scorpione vivono una fase di grande forza intuitiva e decisionale, pronti a ufficializzare legami affettivi o a distinguersi nel lavoro con grinta inarrestabile. I nativi dell’Ariete sono invitati alla prudenza nei nuovi amori e alla diplomazia in ufficio, nonostante un netto miglioramento delle loro finanze. Infine, i nati sotto il segno del Toro devono ascoltare le proprie emozioni per risolvere situazioni sentimentali in sospeso, difendendo con determinazione la propria posizione professionale dalla concorrenza.

Previsioni dell'oroscopo per la giornata di mercoledì 4 febbraio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se avete appena iniziato a frequentare qualcuno, questo è un momento splendido, ma il consiglio è di non correre troppo. Se sognate un legame stabile, procedete con estrema cautela: assicuratevi che ciò che provate sia autentico prima di impegnarvi, preferendo un legame amichevole se nutrite dei dubbi. Voltate pagina rispetto al passato e concentratevi sulla costruzione del vostro futuro. In ufficio potrebbero sorgere dei contrasti; gestiteli con diplomazia poiché i risultati sperati potrebbero tardare. Buone notizie, invece, per il vostro portafoglio: le finanze sono in ripresa. Voto: 7

Toro – State lavorando sodo per ritrovare la vostra stabilità, ma non soffocate ciò che provate: le vostre emozioni sono una bussola preziosa.

Se c'è qualcuno che vi interessa, è il momento di dichiararvi. Al contrario, se una relazione è ormai al capolinea, evitate inutili attese che servono solo ad alimentare l’ansia di chi vi circonda. Sul fronte lavorativo, la competizione è agguerrita, quindi proteggete la vostra posizione; avete tutte le carte in regola per farlo, specialmente se intravedete un miglioramento nei guadagni. Voto: 7

Gemelli – State attraversando un momento d’incertezza che porterà con sé alcuni cambiamenti, non tutti entusiasmanti. In amore, evitate assolutamente di tenere il piede in due scarpe: non avete né l'energia né la pazienza per gestire più relazioni contemporaneamente. Lanciarsi in storie parallele ora sarebbe un grosso errore.

Anche sul fronte economico serve prudenza: se ultimamente avete esagerato con gli acquisti, è tempo di darvi una regolata. Magari vorreste concedervi qualche lusso o togliervi uno sfizio, ma la vostra attuale situazione finanziaria richiede cautela. Voto: 5,5

Cancro – In questo periodo, cercate di tenere i piedi ben piantati a terra: una dose di sano pragmatismo vi proteggerà dalle amarezze in amore. Forse state puntando troppo in alto, rincorrendo l'ideale della fiaba o dell'anima gemella perfetta. Provate ad accettare una realtà meno complessa e riscoprite chi avete già incrociato sul vostro cammino e accantonato frettolosamente. Sul fronte professionale, invece, mettete da parte l'eccessiva suscettibilità; se continuerete a prendervela per ogni sciocchezza, i colleghi finiranno per isolarvi.

Voto: 6

Astrologia e pagelle del giorno 4 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – In questa fase vi trovate a gestire nuovi impegni piuttosto gravosi. Anche se inizialmente potreste sentirvi smarriti, riceverete il supporto affettuoso di chi vi vuole bene per superare ogni incertezza. Per quanto riguarda il cuore, le vecchie tensioni con la dolce metà sono ormai un ricordo: ora regna l'armonia e potete finalmente confrontarvi con serenità. Sul fronte professionale, difendete le vostre idee se qualcuno tenta di frenarle, ma fatelo con diplomazia, specialmente se ricoprite un ruolo subordinato. Voto: 7,5

Vergine – In questo periodo avvertite un certo nervosismo, forse perché ci sono situazioni che non riuscite ancora a inquadrare bene.

Invece di sfogarvi con chiunque, cercate il confronto all'interno delle mura domestiche: agite con razionalità e distacco. Se incontrate persone nuove che non vi colpiscono subito, evitate di soffermarvi solo sui loro difetti; rischiate di passare per presuntuosi. Sul fronte professionale, finalmente arrivano buone notizie: i vostri piani iniziano a dare i frutti sperati e le entrate sono in aumento. Voto: 7

Bilancia – È il momento di affrontare di petto quei confronti di coppia che avete evitato, specialmente se scavano nel passato o riguardano vecchie fiamme. Se un ex dovesse rifarsi vivo proprio ora che avete intrapreso un nuovo cammino sentimentale, non esitate: troncate ogni legame ambiguo.

Anche se il distacco può costare fatica, è l'unico modo per costruire un futuro sereno. Sul fronte professionale, invece, la parola d'ordine è prudenza: misurate bene i termini e custodite i vostri progetti con la massima discrezione. Voto: 6,5

Scorpione – Avete un intuito così affilato che nulla può esservi celato. Quando vivete emozioni profonde, tendete a proteggervi, mal tollerando le critiche esterne. Questo è un periodo di grandi passi: molti di voi potrebbero decidere di convolare a nozze o di allargare la famiglia. Siete finalmente pronti a farvi carico di impegni importanti; persino chi si professava felicemente single lascerà tutti a bocca aperta con una notizia improvvisa. Sul fronte professionale, la vostra grinta sarà inarrestabile e saprete imporre il vostro valore senza esitazioni.

Voto: 8,5

La giornata di mercoledì 4 febbraio secondo le stelle: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – State attraversando una fase di pace interiore che vi permetterà di riscoprire il partner come un alleato prezioso. Nei periodi di stress professionale, avrete al vostro fianco una persona pronta ad ascoltarvi senza muovere critiche. Questo clima favorirà un nuovo apprezzamento per gli affetti domestici e la vita privata. Se siete single, le stelle aprono spiragli interessanti. Per quanto riguarda gli affari, l'oroscopo vi consiglia di essere tempestivi, ma anche di mantenere sempre un approccio pacato e diplomatico. Voto: 7,5

Capricorno – In questo periodo, la tensione rischia di ripercuotersi sul vostro legame affettivo, specialmente se la coppia è già instabile.

Fate attenzione alle parole: a volte le pronunciate con troppa impulsività, ferendo chi vi ascolta. Tendete a chiudervi nelle vostre posizioni, rifiutando ogni confronto che non ritenete utile. Cercate di ascoltare di più e di mostrare quella dolcezza che spesso tenete nascosta sotto la corazza. Voto: 5,5

Acquario – In amore, state vivendo una fase magica: avete finalmente riscoperto il piacere di lasciarvi andare. Che siate già impegnati o ancora in cerca dell’anima gemella, è il momento di riaprire il cuore a quel sentimento che avevate messo da parte. Tuttavia, la vostra passata confusione ha lasciato un po' di disordine nelle relazioni con gli altri; prendetevi il tempo per chiarire i sospesi.

Sul lavoro, però, la fiacca si fa sentire: non forzate la mano e regalatevi un po' di meritato riposo. Voto: 7,5

Pesci – Avete dedicato fin troppo tempo al viaggio introspettivo; ora è il momento di lasciare spazio alle emozioni, mettendo da parte timori e preoccupazioni. Apritevi a nuovi incontri e mettetevi in discussione: inizierete a osservare il mondo da una prospettiva inedita, ignorando finalmente i giudizi esterni. È anche il periodo ideale per sfidare la sorte: non lasciatevi sfuggire le occasioni che busseranno alla vostra porta, perché certi treni non passano per sempre. Voto: 8,5