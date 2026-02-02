Secondo l'oroscopo del 5 febbraio 2026 il Toro può seguire il proprio intuito, i Gemelli possono affrontare una giornata intensa e il Leone è audace.

Di seguito, approfondiamo i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: la giornata può iniziare con una leggera stanchezza. I single devono pianificare il futuro con molta calma. Un progetto complicato di lavoro va assolutamente rimandato.

Toro: i cuori solitari hanno un forte desiderio di seguire il proprio intuito. Delle parole impulsive possono offendere il partner. Dal lavoro possono arrivare delle offerte interessanti.

Gemelli: una nuova persona può creare curiosità nei cuori solitari. La lunga giornata risulta essere davvero intensa. Chi lavora in proprio è pronto ad ascoltare delle persone più esperte.

Cancro: in questo momento, l'ottimismo è molto contagioso. Chi fa parte di una coppia può chiarire delle incomprensioni con la persona amata. L'ambito professionale è più fortunato del passato.

Leone: i cuori solitari sono più audaci del previsto. La relazione amorosa può affrontare delle difficoltà. Possono migliorare velocemente i rapporti sul lavoro.

Vergine: chi è solo da troppo tempo ha molta energia. Chi ha una relazione può ricevere una sorpresa dalla dolce metà, ed essere molto contento. Sul lavoro possono emergere dei malumori.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: per chi cerca l'amore sono possibili dei nuovi incontri interessanti. Con trasparenza si può affrontare la persona amata. Sul campo professionale si possono portare avanti dei progetti molto ambiziosi.

Scorpione: chi è solo da troppo tempo ha più lucidità del previsto. Con dolcezza si può risolvere una questione con il partner. Sull'ambito lavorativo manca la comunicazione.

Sagittario: una questione delicata può essere affrontata insieme al partner. I cuori solitari hanno alcune tensioni con la famiglia. Sul lavoro è importante procedere con calma.

Capricorno: sulla relazione amorosa è presente molta gelosia. Finalmente si può risolvere un problema del passato.

Sul campo lavorativo sono possibili alcuni scontri.

Acquario: la sfera sentimentale può essere riflessiva. I single devono prendere una decisione davvero importante. L'ambito professionale risulta essere pesante.

Pesci: con molto fascino si può affrontare l'intera giornata. Chi fa parte di una coppia ha abbastanza fortuna. La creatività sul lavoro è veramente buona.