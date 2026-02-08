Secondo l'oroscopo del 9 febbraio, i nati sotto il segno del Capricorno vivono una fase di grande vigore emotivo che li spinge a consolidare i legami affettivi e a ottenere meritati successi economici e professionali. Al contrario, i nativi dell’Ariete affrontano un periodo teso, caratterizzato da possibili malintesi e gelosie. Infine, i nati in Bilancia attraversano un momento turbolento in cui devono gestire lo stress lavorativo con estrema pazienza, preferendo il silenzio e la solitudine alla polemica per non compromettere l'armonia di coppia.

Previsioni astrali del giorno 9 febbraio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Vi attende un periodo un po’ turbolento. Nonostante cerchiate di mantenere la calma, potreste finire coinvolti in malintesi spiacevoli. Se chi amate mostra segni di gelosia verso le vostre amicizie, cercate di non chiudervi a riccio: coinvolgete il partner nelle vostre uscite per dissipare ogni dubbio. La trasparenza è la vostra carta vincente, quindi evitate ambiguità. Per quanto riguarda le finanze, la prudenza è d’obbligo: non è ancora il momento di fare acquisti azzardati. Voto: 5,5

Toro – Sentite un forte bisogno di definire il vostro domani e di studiare mosse precise per ogni settore della vostra vita. Eppure, il consiglio migliore è quello di mettere da parte tabelle e schemi: imparate a seguire il flusso degli eventi.

Godetevi ogni istante e guardate avanti con ottimismo; è proprio ciò che vi suggerisce chi vi vuole bene. Le finanze sono stabili e per ora va bene così: i grandi successi economici sono solo questione di tempo. Voto: 7,5

Gemelli – È il momento di fare spazio a nuovi progetti, al divertimento e alla socialità. Potreste dover lavorare un po' per ritrovare l'armonia in famiglia, ma l'impegno sarà ripagato. Vi aspetta una fase movimentata che culminerà in momenti davvero gratificanti. Riuscirete finalmente a superare quegli ostacoli che frenano la serenità con il partner o, se siete single, farete un incontro all'insegna della sincerità. Per chi cerca lavoro: puntate sulla formazione e ampliate la vostra rete di conoscenze.

Le finanze godono di ottima salute. Voto: 8,5

Cancro – Ultimamente i vostri modi un po’ bruschi e distaccati non passano inosservati. Chi vi vuole bene potrebbe sentirsi ferito o deluso da questa freddezza improvvisa. È il momento di riflettere: cambiare rotta è fondamentale se non volete rischiare di allontanare persone preziose. Tutto dipende dalla vostra forza d’animo e dalla voglia di mettervi in gioco. Ricordate che agire d’impulso è umano, ma incaponirsi nell'errore diventa una scelta consapevole. Occhi aperti anche sul portafoglio: gestite le spese con estrema cautela per evitare perdite spiacevoli. Voto: 5

Astrologia e pagelle della giornata di lunedì 9 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – Forse non vi sentite al massimo della forma, ma sfruttate questo periodo per riorganizzare la vostra sfera affettiva.

Mettere nero su bianco i vostri bisogni vi aiuterà a vedere tutto sotto una luce diversa, portandovi a scelte sorprendenti. Se la tensione con il partner aumenta, cercate un punto d'incontro costruttivo. Per quanto riguarda il lavoro, non esitate: cogliete al volo la nuova opportunità e non fatevi scappare questa chance. Voto: 6,5

Vergine – In amore vi aspettano diversi incontri, ma difficilmente nascerà subito qualcosa di profondo. Spesso finite per invaghirvi di persone lontane dai vostri standard, rischiando piccoli momenti di disagio: cercate di pesare bene le parole. Per quanto riguarda il lavoro, se puntate a recuperare i guadagni perduti, dovrete rimboccarvi le maniche. Se il vostro obiettivo è un acquisto importante, come un'auto nuova, mettete da parte ogni esitazione e date il massimo.

Voto: 6

Bilancia – State attraversando un momento piuttosto turbolento, ma con il giusto impegno riuscirete a proteggere i vostri affetti dalle tensioni esterne. Armatevi di molta pazienza ed evitate di alimentare polemiche inutili; a volte, il silenzio è davvero d’oro. Fate attenzione a non scaricare lo stress professionale su chi vi ama: se sentite che la rabbia sta per esplodere, prendetevi un momento di solitudine per calmarvi invece di rischiare uno scontro. Voto: 5,5

Scorpione – A volte vi basta un solo pensiero storto per accendere la miccia con chi vi circonda. La vostra giornata potrebbe iniziare così, in salita, ma non lasciatevi ingannare: ha in serbo per voi emozioni splendide. Il segreto sta nel saper aspettare, comprendere e meditare prima di agire.

Evitate di prendervela con la sfortuna davanti al primo ostacolo. Anche nel lavoro, l'oroscopo vi consiglia di muovervi con cautela: cercate il giusto equilibrio tra un’attenta analisi e la capacità di colpire al momento opportuno. Voto: 7

La giornata di lunedì 9 febbraio secondo l'oroscopo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Non lasciatevi abbattere dai momenti meno brillanti, perché la ruota gira e presto tornerete a sorridere. Trovare un equilibrio tra i giorni "no" e quelli "sì" è il segreto per la vostra pace interiore. Tenete gli occhi aperti: sta per arrivare qualcosa di nuovo e vibrante. Un legame appena nato promette di evolversi in un'attrazione profonda, mentre sul fronte pratico potrete contare su successi economici e conferme importanti.

Voto: 8

Capricorno – In questo periodo percepite una nuova forza interiore che guida i vostri affetti. Non frenate le emozioni: apritevi con chi amate e lasciate il partner a bocca aperta con un gesto inaspettato. Se la vostra relazione è solida, potreste sentire il desiderio di compiere un passo importante, come iniziare a convivere o pianificare le nozze. Sul fronte professionale, è il momento ideale per far valere le vostre ragioni e chiedere ciò che vi spetta: un successo economico è dietro l’angolo. Voto: 8,5

Acquario – Spesso la timidezza vi blocca, impedendovi di fare quella mossa decisiva che sbloccherebbe molte situazioni. Aprirsi al mondo è fondamentale: se non permettete alle persone di conoscervi, resterete in una bolla isolata.

Tentate di essere più comunicativi e le connessioni nasceranno spontaneamente. Per quanto riguarda la carriera, si profila all'orizzonte un’ottima opportunità. Coglietela, ma proteggete la vostra autonomia decisionale, specialmente se ci sono in ballo somme di denaro. Voto: 7

Pesci – Sembra che tra voi e la persona che vi sta a cuore si sia alzato un muro, alimentato da una reciproca chiusura. Per spezzare questo meccanismo, potreste aver bisogno della mediazione di un amico o, semplicemente, di accettare le cose come stanno senza forzarle. Evitate posizioni troppo rigide in amore: a volte, concedere un’altra possibilità a chi vi stima può fare la differenza. Per quanto riguarda la carriera, se sognate l’autonomia, è giunto il momento di allontanarvi dalle dinamiche di dipendenza che vi frenano. Voto: 6