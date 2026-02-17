Secondo l'oroscopo del weekend 21-22 febbraio 2026 il Toro può vivere un momento movimentato, i Gemelli possono avere dei malumori e il Sagittario può ottenere delle soddisfazioni.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single possono vivere un fine settimana davvero molto frizzante. Chi fa parte di una coppia può riflettere con molta più attenzione del solito. Chi lavora in proprio non deve mai rinunciare a iniziare un nuovo progetto.

Toro: per chi cerca l'amore è un periodo molto movimentato.

La relazione sentimentale è più vivace del passato. La sfera professionale ha bisogno di idee più originali.

Gemelli: i cuori solitari possono affrontare un weekend abbastanza piacevole insieme alla famiglia. Alcuni imprevisti sul lavoro possono regalare dei malumori. Possono comparire improvvisamente dei lievi malesseri stagionali.

Cancro: il dialogo può salvare la coppia da un'eventuale crisi. Il campo lavorativo è attraversato da un meraviglioso mix di organizzazione e creatività. Nel fine settimana, l'umore può avere degli alti e bassi.

Leone: è possibile vivere dei momenti molto tranquilli con il partner. Alcune questioni possono portare delle preoccupazioni. Un lavoro extra è molto più pesante del previsto.

Vergine: sulla relazione amorosa è presente una buona dose di trasgressione. Chi è solo da tempo è vivace e soprattutto ha tanta simpatia. Le finanze stanno vivendo un periodo ricco di soddisfazioni.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: con il buonumore si può affrontare l'intero fine settimana. Chi è solo da troppo tempo è davvero in ottima forma. Delle grandi soddisfazioni sono in arrivo per i creativi.

Scorpione: i single sono euforici perché sono pronti a fare delle nuove esperienze all'estero. Una parola fuori posto può creare molto nervosismo. Chi lavora nel commercio può avere delle buone opportunità per il futuro.

Sagittario: sulla sfera sentimentale sono possibili dei momenti molto rilassanti.

Gli studi e il commercio possono ricevere delle soddisfazioni. La vita sociale è molto più intensa del previsto.

Capricorno: è possibile essere davvero troppo rigorosi. Dei dialoghi intimi sono probabili con la dolce metà. Il fisico e la salute sono praticamente perfetti.

Acquario: il weekend insieme al partner è molto dolce. Delle nuove amicizie possono riportare l'allegria. Chi lavora alle dipendenze può affrontare delle complicazioni.

Pesci: chi cerca l'amore è abbastanza disorientato. Chi fa parte di una coppia è più disponibile del solito. Nel fine settimana è presente una leggera tensione nervosa.