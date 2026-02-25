L'oroscopo del fine settimana 28 febbraio e 1 marzo, si presenta come una soglia: da un lato la stanchezza accumulata, dall’altro la voglia di rinnovamento che profuma già di marzo. Per alcuni sarà necessario fare ordine, chiudere questioni rimaste in sospeso e rallentare il passo. Per altri, invece, queste 48 ore porteranno entusiasmo, incontri e piccole soddisfazioni. In ogni caso, il consiglio è uno: ascoltate i vostri ritmi interiori e non forzate ciò che chiede tempo. L'astrologia di queste 48 ore sorride al Cancro, che ottiene il massimo punteggio in classifica.

Solo 2 stelle, invece, alla Vergine.

Classifica e oroscopo del fine settimana 28 febbraio - 1 marzo 2026

⭐⭐Vergine. Il weekend si apre con qualche tensione di troppo. Sabato potrebbe risultare caotico, ricco di impegni da sistemare e questioni da definire. Avrete la sensazione di dover correre per recuperare terreno. Solo in serata riuscirete finalmente a staccare e a concedervi un momento di tregua. Domenica, complice un po’ di stanchezza accumulata, potreste alzarvi tardi e sentirvi leggermente sottotono. In ambito sentimentale, però, una sorpresa o un gesto inatteso del partner saprà risollevarvi l’umore.

⭐⭐⭐Capricorno. Sabato vi troverà nervosi e poco inclini alla calma. L’inquietudine potrebbe portarvi a reagire in modo brusco o a creare tensioni attorno a voi.

Attenzione a non agitare le acque senza reale motivo. Domenica andrà decisamente meglio: vi sveglierete più determinati, con la volontà di chiarire eventuali incomprensioni e chiudere discussioni rimaste aperte. Riposate il più possibile, perché il mese che arriva richiederà concentrazione e resistenza.

⭐⭐⭐Bilancia. Sarà opportuno mantenere le distanze da persone particolarmente suscettibili. Un confronto acceso rischierebbe di rovinare l’atmosfera del fine settimana. Dedicarvi ai vostri hobby vi farà bene, anche se sentite il bisogno di qualcosa di nuovo che riaccenda l’entusiasmo. State offrendo sostegno a un familiare e questo vi assorbe molte energie. Ricordate di ritagliarvi uno spazio personale per non sentirvi svuotati.

⭐⭐⭐Sagittario. Avrete diverse questioni da sistemare prima di archiviare definitivamente febbraio. È il momento di affrontare vecchi nodi e liberarvi da ciò che vi appesantisce. Sabato richiederà concentrazione e senso pratico, mentre domenica vi regalerà un’energia più brillante e dinamica. Potrebbero arrivare notizie interessanti o occasioni inaspettate che vi faranno guardare a marzo con rinnovato ottimismo.

⭐⭐⭐⭐Acquario. Queste 48 ore vi invitano a rallentare. Le emozioni sono state messe alla prova e ora avete bisogno di recuperare equilibrio. Potreste sentirvi confusi o leggermente malinconici, ma il riposo sarà la vostra medicina migliore. Tra sabato e domenica riuscirete gradualmente a sciogliere tensioni e preoccupazioni.

Il nuovo mese porterà un cambio di passo significativo, quindi approfittate del weekend per ricaricare le batterie.

⭐⭐⭐⭐Ariete. Qualcosa potrebbe spingervi a rivedere programmi già stabiliti. Un cambiamento improvviso, però, potrebbe rivelarsi più positivo del previsto e condurvi verso una decisione importante. Chi lavorerà durante il fine settimana dovrà evitare polemiche e dispersioni di energia. Meglio concentrarsi su poche cose ben fatte. In amore si apre uno spiraglio interessante, soprattutto per chi desidera dare una svolta alla propria situazione.

⭐⭐⭐⭐Pesci. Il mese si chiude in modo intenso ma soddisfacente. Avrete molte responsabilità, sia sul lavoro sia in famiglia, e questo vi terrà occupati più del previsto.

Le serate, però, sapranno offrirvi momenti di dolcezza e complicità. Fate attenzione a non compensare lo stress con eccessi a tavola. Chi ha figli piccoli sarà particolarmente coinvolto nelle loro esigenze, ma questo rafforzerà il legame.

⭐⭐⭐⭐Toro. Si prospetta un recupero psicofisico evidente. Dopo una settimana pesante, vi sentirete più leggeri e pronti a lasciarvi alle spalle stanchezza e apatia. Il fine settimana sarà ideale per riposare, prendervi cura del corpo e pianificare i prossimi obiettivi. Marzo si avvicina con promesse interessanti, quindi fatevi trovare preparati e in buona forma.

⭐⭐⭐⭐⭐Scorpione. Queste 48 ore saranno dedicate soprattutto alla famiglia e alla cura personale. Anche se vi sembrerà di avere poco margine di manovra, riuscirete comunque a ritagliarvi spazi utili per voi.

Chi sta seguendo una dieta potrebbe concedersi uno sfizio, ma senza esagerare. Prestate attenzione alla salute, in particolare ai denti. In amore si respira un clima più complice.

⭐⭐⭐⭐⭐Leone. Il cuore sarà protagonista. Chi ha una persona speciale nel pensiero troverà il coraggio di farsi avanti, mentre le coppie potranno organizzare momenti intimi e romantici per ravvivare la passione. Domenica si annuncia più tranquilla, ideale per rilassarsi e godere di ciò che avete costruito. Pochi problemi e molte soddisfazioni emotive.

⭐⭐⭐⭐⭐Gemelli. Finalmente vi sentirete più sereni e meno agitati rispetto ai giorni scorsi. Potrebbero arrivare visite gradite o occasioni di incontro con amici e parenti.

Una situazione rimasta bloccata, sia in ambito lavorativo sia personale, inizia a muoversi. Tra sabato e domenica potrebbero emergere segnali concreti di cambiamento. Le coppie vivranno momenti intensi e coinvolgenti.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Cancro. Dopo una settimana impegnativa, il weekend vi restituisce creatività e ispirazione. Vi sentirete apprezzati e sostenuti, soprattutto se vivete una relazione stabile. I single avranno buone possibilità di fare incontri interessanti. È importante prendere alcune decisioni entro l’inizio del nuovo mese, perché presto le circostanze potrebbero richiedere maggiore prudenza. Godetevi queste ore luminose e sfruttatele al meglio.