Secondo l'oroscopo dell'11 febbraio 2026 l'Ariete può ricevere delle buone conferme sul lavoro, il Toro deve essere paziente e i Gemelli possono dedicare dei momenti allo svago.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: sulla sfera amorosa, il clima è decisamente molto sereno. Delle buone conferme sono in arrivo dal campo lavorativo. Durante la giornata è necessario concedersi delle brevi pause.

Toro: chi fa parte di una coppia desidera avere molte più conferme dal partner. Sul lavoro è fondamentale essere molto pazienti.

In questo momento è probabile accumulare delle leggere tensioni.

Gemelli: chi cerca l'amore può dedicare alcuni momenti allo svago. La sfera sentimentale ha bisogno di avere più leggerezza. L'ambito lavorativo procede in modo molto lento, ma abbastanza solido.

Cancro: alcune emozioni possono influenzare la vita privata dei single. Il lavoro va affrontato con un atteggiamento prudente. Il fisico ha bisogno di molto più riposo del previsto.

Leone: per evitare dei malintesi è importante ascoltare la persona amata. Chi lavora in proprio ha delle buone capacità. La salute è abbastanza buona e invece l'umore può avere degli alti e bassi.

Vergine: la relazione sentimentale ha bisogno di gesti più concreti.

Chi è solo da tempo è troppo ansioso. La migliore alleata sul campo lavorativo è senza nessun dubbio la precisione.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i cuori solitari non devono assolutamente rinunciare alle proprie idee. Alcuni dettagli possono fare la differenza sulla sfera professionale. Questo è il momento ideale per iniziare a curare il benessere mentale.

Scorpione: le emozioni per il partner sono davvero profonde. Durante la giornata è possibile essere molto sinceri con la famiglia. Con un leggero nervosismo si può affrontare il lavoro.

Sagittario: chi ha una relazione può vivere diversi cambiamenti insieme alla dolce metà. La salute ha bisogno di molte più attenzioni.

Capricorno: chi fa parte di una coppia ha bisogno di avere più libertà.

Alcuni impegni di lavoro vanno portati avanti con molta determinazione. Per eliminare la tensione si possono fare delle attività all'aria aperta.

Acquario: chi ha una relazione può avere una maggiore complicità con il partner. Delle idee originali possono alleggerire il campo professionale. L'umore è molto allegro e la salute è abbastanza stabile.

Pesci: è importante comunicare apertamente con la famiglia. L'ambito lavorativo può attraversare una giornata abbastanza complicata. La sensibilità è leggermente accentuata.