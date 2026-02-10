Secondo l'oroscopo dell'11 febbraio, i Pesci supereranno le incertezze sentimentali grazie a un incontro carismatico, ottenendo al contempo grandi successi economici e professionali. I Gemelli avranno l'occasione di rimediare a un errore in amore mostrandosi più determinati e autentici, mentre sul lavoro beneficeranno di nuovi contatti e proposte vantaggiose. I nativi del Sagittario, infine, punteranno sulla cura di sé per accrescere il proprio fascino e dedicheranno energie extra alla carriera per finanziare momenti speciali con il partner.

Oroscopo e pagelle dell'11 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – Cercate di non alimentare false speranze e di non ferire chi non vi attrae davvero, magari solo per il gusto della conquista. Ricevere attenzioni è gratificante, ma non deve accadere calpestando i sentimenti altrui. State alla larga dalle situazioni ambigue: i doppi giochi portano solo stress e nessun valore reale. È il momento di trovare un porto sicuro e fermarvi un po'. Sul fronte professionale, tenetevi pronti: potrebbe arrivare una proposta molto interessante. Voto: 7

Toro – Per molti di voi è arrivato il momento di smettere di rimandare: una decisione va presa, anche se costa fatica. La vostra naturale bontà vi spinge a non voler ferire nessuno, ma trascinare una relazione ormai giunta al capolinea rischia solo di trasformare l’affetto in risentimento.

Se volete preservare la possibilità di un’amicizia futura, meglio tagliare i ponti ora che farlo tra mille litigi. Naturalmente, chi vive un legame solido non ha nulla da temere. Sul fronte economico, anche se la carriera procede bene, restate prudenti: potrebbero presentarsi delle spese impreviste. Voto: 6

Gemelli – Se temete di aver sprecato un'opportunità con qualcuno che vi piace, questa giornata vi regala l’occasione perfetta per rimediare. Agite con maggiore determinazione: mettete in luce i vostri pregi senza nascondervi dietro false maschere. Ricordate che ampliare la vostra cerchia sociale vi permetterà di fare incontri stimolanti. Anche sul piano professionale sono in arrivo proposte vantaggiose che vi aiuteranno a stringere nuovi, preziosi contatti.

Voto: 7,5

Cancro – In questo periodo state finalmente ritrovando la vostra pace interiore. Se il partner vi ha dato modo di tentennare in passato, ora noterete una maggiore trasparenza nei suoi atteggiamenti: spetta solo a voi decidere se concedergli di nuovo fiducia. Proteggete il vostro buonumore dalle interferenze esterne; ricordate che le occasioni per essere felici non mancano, anche se questa non dovesse rivelarsi quella definitiva. Anche sul lavoro le cose procedono bene: avete intuizioni brillanti che dovreste iniziare a valorizzare seriamente. Voto: 8

Astrologia e pagelle di mercoledì 11 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – Tra tensioni familiari, sfide professionali e qualche pizzico di gelosia, le ragioni per perdere la pazienza non mancano.

Tuttavia, cercate di non cedere al nervosismo: pesate bene le parole, poiché rimediare a un’offesa gratuita non sarà affatto semplice. Lo stress accumulato in ufficio rischia di rendervi troppo bruschi, ma non temete. Presto ritroverete il vostro equilibrio e sarete pronti a guidare nuovamente iniziative di grande successo. Voto: 6,5

Vergine – In questa giornata, cercate di staccare la spina e lasciatevi cullare dal calore di chi vi vuole bene. È il momento ideale per guardare al futuro insieme al partner e gettare le basi per nuovi traguardi. Ricordate che la stabilità si costruisce con piccoli passi quotidiani, non servono colpi di scena per confermare i vostri sentimenti. Se invece cercate un riscatto professionale, le stelle vi offrono finalmente l’occasione giusta per far valere le vostre ragioni.

Voto: 8,5

Bilancia – È giunta l’ora di eliminare i dubbi che vi frenano, specialmente quelli riguardanti la fiducia nel prossimo. Se qualcuno ha catturato il vostro interesse, concedetevi il tempo di approfondire il legame prima di chiudere la porta per timore di soffrire. Sul fronte sentimentale, la stabilità regna sovrana, ma non restate fermi: serve un passo decisivo per il futuro. Non lasciate i vostri sogni nel cassetto, perché questo è il periodo giusto per trasformarli in realtà. Anche negli affari il semaforo è verde: puntate sulla vostra crescita professionale. Voto: 8

Scorpione – L'oroscopo vi consiglia di aprire il vostro cuore alla persona che amate, mettendo da parte la prudenza: a volte osare è la scelta migliore.

Se avete smesso di credere nell'amore, questo è il momento ideale per rimettervi in gioco. Grazie al favore delle stelle e a un’energia contagiosa, siete pronti a vivere esperienze inedite. Sul fronte lavorativo, i risultati dipendono dalla vostra dedizione: la stabilità economica è ormai vicina. Voto: 8

Previsioni astrali dedicate alla giornata di mercoledì 11 febbraio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Dedicate del tempo alla cura della vostra immagine: sentirvi bene con voi stessi è il primo passo per affascinare chi vi sta accanto. Ottenere piccoli traguardi estetici o personali vi aiuterà a nutrire l’autostima, rendendovi ancora più magnetici agli occhi del partner. Sul fronte professionale, se ne avete l’occasione, investite qualche ora extra: un’entrata aggiuntiva vi permetterà di organizzare momenti speciali e inaspettati per la persona amata.

Voto: 7,5

Capricorno – In questa fase, circondarvi di persone capaci di strapparvi un sorriso è fondamentale. Se vi capita di sentirvi nervosi per piccolezze, assicuratevi di avere accanto qualcuno che sappia accogliere i vostri silenzi senza pretendere spiegazioni a ogni costo. La stabilità che cercate trasformerà i vostri legami in momenti di pura armonia. Professionalmente siete sulla strada giusta, ma ricordatevi che ascoltare il parere di un collega può offrirvi prospettive preziose che ancora non avete considerato. Voto: 7,5

Acquario – State attraversando un bel momento, ma il destino richiede anche il vostro impegno. Cominciate a credere di più nelle vostre capacità e non lasciate che gli altri manchino di rispetto alla vostra intelligenza.

È ora di cambiare rotta: il vostro valore è immenso e dovete dimostrarlo. Se nella vita di coppia vi siete sentiti messi in secondo piano, alzate la testa e riprendete i vostri spazi. Siete persone speciali, ricordatevelo. Infine, date un’occhiata alla scrivania: ci sono scartoffie e impegni burocratici che non possono più aspettare. Voto: 7,5

Pesci – L’amore bussa alla vostra porta, ma potreste sentirvi inizialmente un po' incerti. Dopo la fine di una relazione recente, è comprensibile che non vi sentiate pronti, eppure il destino ha deciso di non aspettare. Lasciatevi guidare da una persona carismatica che saprà aiutarvi a voltare pagina e a ritrovare il sorriso. Sul fronte lavorativo, preparatevi: arrivano opportunità d'oro per far decollare la vostra carriera e rimpinguare il portafoglio. Voto: 9