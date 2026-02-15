Secondo l'oroscopo del 17 febbraio 2026 l'Ariete può avere degli atteggiamenti impulsivi, i Gemelli possono avere delle soddisfazioni personali e l'Acquario ha delle incertezze.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni della giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: sulla relazione amorosa serve prudenza. I single possono avere delle incomprensioni. Degli atteggiamenti impulsivi possono complicare il campo lavorativo.

Toro: la vita di coppia può affrontare una giornata molto tranquilla. I cuori solitari possono avere delle delusioni inaspettate.

Finalmente chi lavora in proprio può ripartire alla grande.

Gemelli: chi cerca l'amore può avere delle buone soddisfazioni personali. Chi ha una relazione di vecchia data ha delle piccole preoccupazioni. Dei fallimenti possono arrivare dall'ambito professionale.

Cancro: questo è il momento più adatto per distrarsi, ed essere più sereni. Gli errori del passato possono creare dei problemi con la famiglia. Per il lavoro è un periodo molto favorevole.

Leone: la sfera sentimentale può generare delle tensioni davvero inutili. Durante la giornata si può essere più spontanei del solito. Per il campo lavorativo è una giornata carica di responsabilità e stress.

Vergine: con fiducia si possono affrontare delle sfide personali.

In questo momento è necessario assecondare il partner nelle scelte. Chi lavora in proprio può ritrovare velocemente l'energia.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: è opportuno fermarsi e iniziare a riflettere. Chi cerca l'amore deve cercare di mettere in ordine i vari pensieri. Finalmente è possibile ripartire dopo un periodo abbastanza complicato.

Scorpione: l'atmosfera sentimentale è appesantita da tante tensioni. I single sono pronti a realizzare un progetto molto importante. Sulla sfera professionale è possibile ritrovare la motivazione.

Sagittario: lo spirito di chi è solo da tempo è molto avventuroso. Chi fa parte di una coppia può affrontare una giornata stimolante e soprattutto piacevole insieme alla persona amata.

L'ambito lavorativo risulta essere più interessante.

Capricorno: in questo periodo, la monotonia è poco tollerata. Finalmente il lavoro è ricco di nuove opportunità. La sfera emotiva richiede molta attenzione.

Acquario: la giornata può iniziare con qualche piccola incertezza. Il nervosismo può rovinare il rapporto con il partner. I disoccupati sono pronti a rimettersi in gioco, ed essere più soddisfatti.

Pesci: per i single è arrivato il momento di osare. Dei progetti romantici possono essere realizzati con la dolce metà. Chi lavora in proprio può gestire perfettamente gli impegni della giornata.