Secondo l'oroscopo del 17 febbraio 2026 l'Ariete può avere degli atteggiamenti impulsivi, i Gemelli possono avere delle soddisfazioni personali e l'Acquario ha delle incertezze.
Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni della giornata.
I primi segni dello zodiaco
Ariete: sulla relazione amorosa serve prudenza. I single possono avere delle incomprensioni. Degli atteggiamenti impulsivi possono complicare il campo lavorativo.
Toro: la vita di coppia può affrontare una giornata molto tranquilla. I cuori solitari possono avere delle delusioni inaspettate.
Finalmente chi lavora in proprio può ripartire alla grande.
Gemelli: chi cerca l'amore può avere delle buone soddisfazioni personali. Chi ha una relazione di vecchia data ha delle piccole preoccupazioni. Dei fallimenti possono arrivare dall'ambito professionale.
Cancro: questo è il momento più adatto per distrarsi, ed essere più sereni. Gli errori del passato possono creare dei problemi con la famiglia. Per il lavoro è un periodo molto favorevole.
Leone: la sfera sentimentale può generare delle tensioni davvero inutili. Durante la giornata si può essere più spontanei del solito. Per il campo lavorativo è una giornata carica di responsabilità e stress.
Vergine: con fiducia si possono affrontare delle sfide personali.
In questo momento è necessario assecondare il partner nelle scelte. Chi lavora in proprio può ritrovare velocemente l'energia.
Il resto dei segni zodiacali
Bilancia: è opportuno fermarsi e iniziare a riflettere. Chi cerca l'amore deve cercare di mettere in ordine i vari pensieri. Finalmente è possibile ripartire dopo un periodo abbastanza complicato.
Scorpione: l'atmosfera sentimentale è appesantita da tante tensioni. I single sono pronti a realizzare un progetto molto importante. Sulla sfera professionale è possibile ritrovare la motivazione.
Sagittario: lo spirito di chi è solo da tempo è molto avventuroso. Chi fa parte di una coppia può affrontare una giornata stimolante e soprattutto piacevole insieme alla persona amata.
L'ambito lavorativo risulta essere più interessante.
Capricorno: in questo periodo, la monotonia è poco tollerata. Finalmente il lavoro è ricco di nuove opportunità. La sfera emotiva richiede molta attenzione.
Acquario: la giornata può iniziare con qualche piccola incertezza. Il nervosismo può rovinare il rapporto con il partner. I disoccupati sono pronti a rimettersi in gioco, ed essere più soddisfatti.
Pesci: per i single è arrivato il momento di osare. Dei progetti romantici possono essere realizzati con la dolce metà. Chi lavora in proprio può gestire perfettamente gli impegni della giornata.