Secondo l'oroscopo del 1° marzo 2026 il Toro è passionale con il partner, i Gemelli devono essere prudenti e il Capricorno può essere insofferente.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: una questione può rendere perplessi i single. Un confronto inaspettato può riportare la tranquillità di un tempo. La salute è in ripresa e l'umore sta vivendo un momento spensierato.

Toro: sulla sfera sentimentale può crescere la passione. Una risposta concreta può arrivare dai cuori solitari. Chi lavora in proprio deve cercare di non esagerare con gli impegni.

Gemelli: la costanza sul campo lavorativo è finalmente premiata. In una scelta economica serve prudenza. Durante la giornata può comparire una leggera stanchezza mentale e invece la salute è molto buona.

Cancro: la relazione amorosa desidera solamente la serenità. Chi cerca l'amore può avere un dialogo costruttivo con la famiglia. Sulla sfera professionale si possono avanzare delle richieste importanti.

Leone: chi è solo da tempo ha bisogno di più leggerezza. La sensibilità può accompagnare l'intera giornata della relazione amorosa. Finalmente sul lavoro è possibile trovare un punto d'incontro molto interessante.

Vergine: i single possono restare a casa in totale tranquillità. Chi lavora nel commercio può essere veramente esausto.

La salute richiede molta più attenzione del previsto.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: è possibile essere gentili e carini con il partner. Dei motivi finanziari possono portare delle tensioni. Le polemiche inutili possono rallentare il lavoro.

Scorpione: delle forti tensioni sono probabili con alcuni amici. Con un leggero nervosismo si può avvicinare la persona amata. Per i creativi, la giornata risulta essere davvero ottima.

Sagittario: una tenera follia è presente sulla relazione amorosa. Chi lavora in proprio è pronto a criticare varie persone. Gli studenti universitari possono affrontare un periodo difficile.

Capricorno: si possono iniziare dei rapporti interessanti di amicizia. Chi fa parte di una coppia è molto più insofferente del previsto.

Il campo lavorativo prosegue in modo soddisfacente.

Acquario: una buona sintonia è in corso con la dolce metà. Questo è il momento più adatto per testare la complicità con la famiglia. Chi lavora in proprio può affrontare una giornata faticosa.

Pesci: chi è solo da troppo tempo è orgoglioso. Per gli affari di lavoro è una giornata molto complicata. La forma è ottima e l'umore tanto allegro.