Secondo l’oroscopo dell'8 febbraio 2026, i Pesci dovrebbero assecondare il desiderio di cambiamento in amore e rimandare le decisioni lavorative a momenti di maggiore chiarezza. I Gemelli sono invitati a rimediare a distrazioni o silenzi passati con scuse sincere, preparandosi a novità lavorative redditizie. I nativi dello Scorpione farebbero meglio a mantenere la calma di fronte alle provocazioni e ad agire con estrema prudenza nei compiti professionali.

Oroscopo e pagelle dell'8 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – In questo periodo potreste risultare un po' difficili da gestire, specialmente nei rapporti di coppia.

Il rischio è quello di scivolare in scenate di gelosia o battibecchi per motivi banali. Riconoscete la vostra attuale fragilità e provate a gestire l'irrequietezza in modo più sano: lo sport, ad esempio, è un ottimo alleato per il benessere fisico e mentale. Mostrate apertura verso chi amate e, sul fronte lavorativo, cercate di mantenere la lucidità senza scaricare le responsabilità sui colleghi. Voto: 5

Toro – Se siete tra i nati sotto il segno del Toro che solitamente faticano a scegliere, sappiate che il momento di agire è adesso. Non c'è più spazio per le incertezze: aprite il vostro cuore e mostrate con sincerità ciò che provate alla persona che vi piace. Per chi ha deciso di fare il grande passo, si prospetta un futuro radioso.

Tuttavia, per voltare pagina, dovete chiudere i conti con il passato: parlate chiaro e subito, perché il confronto è la vostra arma migliore. Se infine sentite che la vostra carriera vi va stretta, smettete di accontentarvi e scommettete finalmente sui vostri sogni. Voto: 8

Gemelli – Nonostante le giornate frenetiche, ricordate che il tempo per chi amate si trova sempre. Ultimamente siete stati un po' distratti e forse vi portate dentro il peso di un silenzio di troppo o di una parola sbagliata. Non lasciate che il rimorso vi freni: riconoscete i vostri errori, scusatevi con sincerità e ricominciate da capo. Sul fronte professionale, sono in arrivo cambiamenti interessanti che apriranno nuovi orizzonti e, potenzialmente, porteranno qualche guadagno aggiuntivo.

Voto: 6,5

Cancro – Il vostro umore è in netta ripresa: lasciatevi alle spalle l’agitazione e le preoccupazioni degli ultimi tempi. Le occasioni per fare nuove conoscenze, magari con persone affascinanti, aumenteranno sensibilmente, complice la vostra rinnovata voglia di uscire e un carisma magnetico. Questa vitalità nasce dalla consapevolezza di aver superato sfide difficili, uscendone più determinati. Se ne avete l'opportunità, staccate la spina dal lavoro; se invece dovete restare operativi, mantenete alta la concentrazione per evitare sviste. Voto: 8

Astrologia dedicata alla giornata di domenica 8 febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Per chi è in cerca d'amore, le stelle promettono scintille e tanto svago; le incomprensioni svaniranno per fare spazio alla dolcezza.

Se condividete la quotidianità con una persona speciale, riscoprirete la bellezza di piccoli dettagli che avevate trascurato. È tempo di voltare pagina con coraggio: liberatevi dei ricordi ingombranti, specialmente se arrivate da una separazione difficile, e guardate avanti con fiducia. Voto: 8,5

Vergine – Vi aspetta una fase decisamente movimentata che non vi concederà un attimo di sosta. Se siete single, questa energia si tradurrà in una curiosità travolgente e in una voglia matta di fare nuovi incontri. Anche chi vive in coppia sentirà il bisogno di pianificare il futuro con una leggerezza insolita. Sul fronte professionale, preparatevi a colloqui e sfide stimolanti: la stanchezza si farà sentire, ma ricordate che ogni grande traguardo richiede un piccolo sacrificio.

Voto: 8

Bilancia – In questo periodo, la vostra energia e cordialità sono davvero contagiose. Questa nuova vitalità vi permetterà di esplorare percorsi che finora avevate trascurato. Sentite il desiderio di socializzare e intrecciare nuovi legami, portando una ventata di armonia nella vostra routine senza mai annoiarvi. Tuttavia, agite con prudenza: usate la saggezza acquisita in passato per evitare passi falsi. Ottime notizie sul fronte finanziario, dove si intravede una netta ripresa. Voto: 9

Scorpione – State attraversando una fase in cui la tentazione di perdere le staffe è forte, complici alcuni incontri poco piacevoli. Cercate di non cedere alle provocazioni e coltivate la calma. In famiglia o nella coppia l’armonia sembra faticare un po’, ma non lasciate che i dettagli rovinino il clima: a volte un bacio o un abbraccio vale più di mille spiegazioni per mettere fine a un battibecco.

Per quanto riguarda la carriera, la prudenza non è mai troppa: revisionate attentamente i documenti ed evitate di dare per scontata la buona fede altrui senza prove concrete. Voto: 6,5

Previsioni degli astri per il giorno 8 febbraio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Non lasciatevi spaventare dal domani. Affrontatelo con un piano d'azione ben definito: il segreto è fare chiarezza dentro di voi sui vostri reali obiettivi. In amore, potreste attraversare una fase di stallo dovuta a un’incertezza condivisa con il partner. Siete confusi e faticate a capire cosa desiderate davvero, ma si tratta di una nuvola passeggera: il sereno tornerà a breve. Sul fronte economico, invece, ci sono ottime notizie in arrivo e le vostre finanze inizieranno finalmente a risalire.

Voto: 7

Capricorno – Se state ancora cercando l’anima gemella, sappiate che potrebbe bussare alla vostra porta molto presto. Per fare colpo su chi vi piace, mettete da parte le strategie: la spontaneità sarà la vostra carta vincente. Sul fronte professionale, rimboccatevi le maniche, perché i vostri sforzi si tradurranno presto in guadagni concreti. L'oroscopo raccomanda di guardarvi le spalle da colleghi o conoscenti invidiosi che potrebbero tentare di frenare i vostri progetti. Voto: 7

Acquario – In questo periodo, piccoli malintesi potrebbero minare l’armonia domestica. Se siete una coppia giovane o state ancora testando le acque, fate attenzione alle interferenze esterne: certi amici amano parlare troppo.

Anche sul fronte sentimentale, la prudenza è d'obbligo. Se avete qualcuno nel mirino, evitate di sbandierarlo ai quattro venti per impedire a conoscenti indiscreti di rovinare un legame che vorreste profondo. Note positive per il portafoglio: sono in arrivo ottimi guadagni. Voto: 7

Pesci – In amore, state cercando nuovi stimoli: assecondate questa spinta al cambiamento e mostrate chi siete davvero. Affrontare la realtà richiede sforzo, ma la stabilità dei vostri affetti vi darà la forza necessaria. Coltivate l’arte della pazienza e sfruttate il vostro fascino sognante per avvicinare chi vi interessa. In ambito lavorativo regna un po' di confusione; meglio non decidere nulla oggi. Respirate, scacciate l'agitazione e rimandate i compiti più gravosi a quando sarete più concentrati. Voto: 7