Secondo l'oroscopo del 9 febbraio 2026 il Toro è spensierato, la Bilancia può essere ottimista e lo Scorpione ha delle emozioni sincere.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli dei segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single possono affrontare la vita con molta intensità. Nei confronti del partner è possibile essere affettuosi. Sul campo lavorativo ci sono tanti problemi da risolvere.

Toro: la sfera sentimentale può vivere una giornata spensierata. Con gli amici è presente molta complicità. Delle conferme concrete possono arrivare dall'ambito lavorativo.

Gemelli: le tensioni recenti possono appesantire la coppia. Alcuni malintesi possono essere finalmente chiariti. Dei lievi malesseri possono comparire durante la giornata.

Cancro: la forte energia è pronta ad accompagnare la sfera lavorativa. I nuovi progetti personali possono avere molte più soddisfazioni del previsto. La salute può avere dei piccoli miglioramenti.

Leone: insieme al partner si può vivere una giornata romantica. Sul lavoro è il momento ideale per riflettere con attenzione. Finalmente è presente una buona stabilità emotiva.

Vergine: i single possono avere delle opportunità di socializzazione. La comunicazione con la dolce metà è davvero necessaria. Chi lavora in proprio è più creativo del previsto.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi cerca l'amore è abbastanza ottimista. Con lucidità si può programmare l'immediato futuro. Sull'ambito lavorativo è fondamentale agire con molta determinazione.

Scorpione: durante la giornata, le emozioni sono davvero sincere. Con la dolce metà è possibile avere molta serenità. Dal lavoro possono nascere delle idee interessanti.

Sagittario: per i cuori solitari è un periodo abbastanza negativo. Nei confronti della persona amata è importante avere pazienza. Chi inizia un nuovo percorso professionale può ottenere molto successo.

Capricorno: chi fa parte di una coppia desidera avere più conferme dal partner. Chi è solo da troppo tempo è particolarmente magnetico.

La salute risulta essere discreta, ed è presente tanta malinconia.

Acquario: chi ha una relazione è più nervoso del previsto. Delle idee molto confuse sono presenti sul campo lavorativo. Finalmente la salute è in netto miglioramento.

Pesci: per la sfera amorosa è una giornata molto interessante. I single hanno delle emozioni profonde da condividere con la famiglia. Con impegno si possono ricevere delle soddisfazioni sul lavoro.