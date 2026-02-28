L'oroscopo di domenica 1° marzo 2026 segna il gran debutto del mese della rinascita! Con un cielo che ribolle di novità e un Saturno in Ariete che sprona a prendere in mano le redini della nostra vita, sarà il momento di ruggire, di amare senza freni e di gettare alle ortiche i dubbi che ci hanno bloccato a febbraio.

Per i nativi Pesci la mente corre verso nuovi progetti, mentre ottime intuizioni stimoleranno il segno dello Scorpione a impegnarsi di più al lavoro. Per i Gemelli servirà chiarezza nei propri progetti, mentre il Leone sarà chiamato a prendere decisioni radicali.

Previsioni oroscopo domenica 1° marzo 2026 segno per segno

Ariete: prima giornata del mese e ultima della settimana segnata dalla Luna in buon aspetto. Vi sentirete rinati in amore, oltre che vivaci e ottimisti, pronti a prendervi il meglio della vita. Sul fronte professionale la creatività non mancherà, ma servirà anche cautela nelle vostre decisioni affinché tutto possa andare per il verso giusto. Voto - 8️⃣

Toro: questa prima domenica di marzo sarà solamente discreta per voi nativi del segno. In amore la Luna sarà contraria, spingendovi a risolvere in fretta e furia questioni delicate tra voi e il partner. In quanto al lavoro avrete tutto sotto controllo, dimostrandovi capaci di poter gestire in completa autonomia anche progetti più complessi.

Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna in Leone vi darà una mano in campo amoroso secondo l'oroscopo. Un pizzico di maturità in più vi farà sicuramente bene, nel tentativo di ritrovare un po’ di serenità. In quanto al lavoro usate questa domenica per prendervi una pausa, riordinare le idee e trovare soluzioni migliori per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale positiva durante questa giornata. Sarà una domenica frizzante, ideale per celebrare questo nuovo mese facendo qualcosa di diverso insieme alla vostra fiamma. In ambito professionale potrete rallentare un po’, ma se vi verranno in mente nuove idee, prendetene nota per svilupparle in futuro. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi darà quella scossa che serve per poter vivere il vostro rapporto in modo diverso, più movimentato.

Le coppie possono rafforzarsi, e i cuori solitari possono sognare in grande. In quanto al lavoro potrebbe essere necessario fare qualche investimento per poter ambire più in alto. Voto - 8️⃣

Vergine: cielo del momento complicato per voi nativi del segno. La posizione di Venere in opposizione non vi metterà nelle condizioni di poter vivere un rapporto appagante. Se siete single lavorate di più su voi stessi e sulla vostra immagine. In quanto al lavoro meglio non prendersi nuove responsabilità per il momento, che possono rivelarsi complicate da gestire. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali discrete in questa giornata di domenica. La Luna vi sorriderà dal segno del Leone, regalandovi momenti di dolce e matura intesa con la persona che amate.

Sul posto di lavoro attenzione a non prendere decisioni affrettate. Anche se avete le potenzialità, non è detto che avrete i mezzi. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di domenica fatta di buone intuizioni per voi nativi del segno. Le stelle vi permetteranno di brillare al lavoro, di mettere in mostra le vostre capacità e mettere a segno importanti successi. In amore la stabilità di coppia sarà importante per continuare a vivere un bel rapporto insieme alla vostra anima gemella. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vedrà la Luna dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Il vostro rapporto non sarà un vortice di emozioni, ma potrebbe essere un buon momento per provare a risolvere questioni rimaste in sospeso da troppo tempo.

Sul fronte professionale la collaborazione con un collega potrebbe aiutarvi nei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: romanticismo in primo piano in questa giornata di domenica. Soprattutto per voi single, potrebbe essere un buon momento per dichiarazioni romantiche. Sul posto di lavoro troverete il vostro equilibrio, trovando soluzioni adeguate per gestire al meglio le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Acquario: l'intesa con il partner potrebbe calare un po’ durante questa giornata di domenica, complice la Luna in opposizione dal segno del Leone. Evitate gelosie inutili per non cadere in spiacevoli discussioni. In ambito lavorativo i vostri progetti scorreranno abbastanza bene, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative.

Voto - 7️⃣

Pesci: vi attende un'altra giornata emozionante secondo l'oroscopo. La passione tra voi e il partner non mancherà grazie a Venere, soprattutto per voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro avrete strategie vincenti in mente per i vostri progetti. Con Marte e Mercurio in buon aspetto, la strada verso il successo sarà ben spianata per voi. Voto - 9️⃣