Nell'oroscopo del giorno domenica 8 febbraio le stelle sono pronte a regalare emozioni e sorprese. Un cielo ricco di energie contrastanti porterà nuove opportunità in amore, ma anche sfide da affrontare con determinazione.

Il segno dello Scorpione mostrerà maturità e determinazione, soprattutto in amore, invece i nativi Vergine non dovranno farsi prendere dalla fretta. Il Toro avrà bisogno di chiarire alcuni aspetti fondamentali del proprio rapporto, mentre i Pesci dimostreranno fiducia e sicurezza nel loro modo di fare.

Previsioni oroscopo domenica 8 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: le stelle sono dalla vostra parte in questa domenica di febbraio. Per i single incontri inaspettati potrebbero stravolgere la quotidianità. Le relazioni fisse troveranno intesa nel loro modo di amare, grazie anche a Venere in trigono. In ambito lavorativo attenzione a non trascurare certi dettagli nelle vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale complicata in questo periodo per voi nativi del segno. Trascurare anche piccoli gesti d'affetto non vi aiuterà a costruire un legame migliore. In ambito lavorativo mettete in pratica le vostre idee. Con Mercurio in sestile dal segno dei Pesci, potrebbe arrivare qualche occasione interessante.

Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali che annunciano un cielo abbastanza sereno sopra di voi. La vostra vita sentimentale sarà stabile e appagante: non abbiate paura di mostrare le vostre emozioni. Nel lavoro attenzione a non essere troppo dispersivi, soprattutto ora che Mercurio si trova in quadratura. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna in trigono dal segno dello Scorpione vi aiuterà a chiarire ciò che non funziona nella vostra relazione di coppia. Potrebbe essere un buon momento per ritrovare un po’ di complicità. Nel lavoro concentratevi su un obiettivo alla volta per poter rendere meglio e raggiungere risultati migliori. Voto - 7️⃣

Leone: giornata di domenica stressante per voi nativi del segno. Gli impegni da portare a termine saranno molti, e non sempre potreste avere il tempo o la forza per poter gestire tutto efficacemente.

In amore fare un passo indietro e ammettere le vostre responsabilità potrebbe aiutarvi a ritrovare un po’ di complicità con la persona che amate. Voto - 6️⃣

Vergine: attenzione a non farvi prendere dalla fretta in ambito lavorativo. La posizione sfavorevole di Mercurio potrebbe giocarvi qualche spiacevole imprevisto. Non sempre infatti avrete la soluzione a tutto. In amore vi sentirete bene con la persona che amate. Con la Luna in sestile dal segno dello Scorpione, godrete di momenti di intesa e maturità, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Bilancia: quadro astrale convincente in questa domenica di febbraio. In ambito lavorativo la calma vi aiuterà a vedere chiaramente le vostre priorità e prendere le giuste decisioni.

In quanto ai sentimenti Venere sarà dalla vostra parte, alimentando buone emozioni e momenti di forte passione tra voi e la persona che amate. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale in lieve rialzo in questa domenica grazie alla Luna in trigono. Se ci sono discussioni in corso tra voi e la persona che amate, questo potrebbe essere un buon momento per provare a risolvere le cose. In quanto al lavoro Mercurio potrebbe semplificarvi un po’ le cose, ma per raggiungere il successo dovrete ancora impegnarvi molto. Voto - 7️⃣

Sagittario: la vostra energia magnetica potrebbe calare un po’ a causa della Luna in quadratura. Attenzione a non essere troppo insistenti nei confronti della persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro, la vostra produttività sarà ancora buona, ma se un progetto non va come volete, attenzione a non incaponirvi. Voto - 7️⃣

Capricorno: state attraversando una fase di crescita professionale secondo l'oroscopo. Con Mercurio in sestile dal segno dei Pesci, sarà un buon momento per fare emergere le vostre migliori qualità. In amore le emozioni saranno abbastanza buone, ma cercate di evitare malintesi con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Acquario: sarete abbastanza concentrati sulle vostre attività professionali durante questa giornata di domenica. Un piccolo riconoscimento sarà sufficiente a stimolare la vostra produttività e ottenere di più. In amore Venere vi permetterà di rinnovare il romanticismo tra voi e la persona che amate.

Se siete single, in un incontro potrebbe svilupparsi qualcosa di più profondo. Voto - 8️⃣

Pesci: sarà una domenica abbastanza leggera per voi nativi del segno, grazie anche alla Luna in congiunzione. La vostra fiducia nei confronti del partner sarà fondamentale per costruire una relazione affiatata. Nel lavoro dimostrerete sicurezza nei vostri progetti grazie a Mercurio, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 9️⃣