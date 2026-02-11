L'oroscopo di giovedì 12 febbraio sarà una giornata ricca di emozioni e opportunità. Mentre alcuni segni potrebbero concentrarsi sul perfezionamento dei propri progetti e sul rafforzamento delle relazioni affettive, altri saranno chiamati a fare scelte importanti e a comunicare sinceramente i propri sentimenti.

Il Leone non dovrà lasciarsi sfuggire una persona diventata ormai troppo importante, mentre il segno dei Gemelli dovrà mantenere una discreta intesa con in amore. I nativi Pesci dimostreranno talento e abilità nei loro progetti, mentre Scorpione non dirà mai no.

Previsioni oroscopo giovedì 12 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: l'amore potrebbe riservarvi ancora qualche sorpresa secondo l'oroscopo. Colpi di fulmine o nuove conoscenze saranno ancora possibili, ma attenzione a non mettere troppa pressione. Nel lavoro potrebbe esserci qualche piccolo imprevisto, che però potrete risolvere velocemente con un po’ di determinazione ed esperienza. Voto - 8️⃣

Toro: intreccio di pianeti favorevole nei vostri confronti durante questa giornata di giovedì. Il vostro spirito romantico sarà più forte che mai, fondamentale per trovare la giusta intesa con la vostra anima gemella. In quanto al lavoro le buone idee non mancheranno, e con i giusti mezzi saprete mettere insieme ottimi risultati.

Voto - 8️⃣

Gemelli: l'energia non vi manca in questo periodo, ma lo stress potrebbe consumarvi. Attenzione dunque a non esagerare e caricarvi di mansioni, specialmente se complesse. In ambito amoroso potreste sentire un po’ di distanza emotiva dal partner. Aprirsi al dialogo sarà quasi fondamentale per ritrovare la retta via. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale tutto sommato discreta in questa giornata di giovedì. Venere vi sorride, portando buone emozioni tra voi e il partner. Attenzione però alla Luna in quadratura, che potrebbe causare qualche incomprensione. In ambito professionale avrete libertà di approccio in quel che fate. Con le giuste idee, potreste arrivare lontano. Voto - 7️⃣

Leone: siete troppo innamorati in questo periodo, e non saprete rinunciare a chi ha riempito il vostro cuore.

Single oppure no, dovrete però farvi avanti e dimostrare i vostri sentimenti prima che sia troppo tardi. In quanto al lavoro potrebbero esserci buone opportunità: potrebbero cambiare la vostra vita, ma andranno prese seriamente in considerazione. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali sottotono in questo periodo. Ci saranno delle questioni delicate da affrontare con il partner, per preservare il vostro legame e stare bene insieme. Sul fronte professionale alcune sfide potrebbero farsi complicate, ma l'importante sarà non arrendersi di fronte a nessun ostacolo. Voto - 6️⃣

Bilancia: la vostra determinazione sarà ancora forte e, nonostante queste stelle meno influenti, vi permetterà di ottenere ancora tanto dalla vostra quotidianità.

In amore farete attenzione ai desideri e bisogni del partner, cercando di vivere un rapporto equilibrato. In ambito lavorativo praticità ed esperienza saranno fondamentali per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Scorpione: la vostra generosità non passerà inosservata in questo giovedì di febbraio. In amore non sarete capaci di dire di no, pur di poter rendere felice la persona che amate. In quanto al lavoro concentrarsi sui dettagli potrebbe fare la differenza. La posizione favorevole di Mercurio potrebbe indicarvi la strada migliore per raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata di giovedì difficile per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia sarà messa alla prova, e potrebbe trovarsi a un punto complicato.

Se siete single dovrete lavorare di più sulla vostra immagine. Nel lavoro potreste avere buone idee, ma non basta senza i mezzi necessari. Voto - 6️⃣

Capricorno: la posizione di Venere sarà interessante nei vostri confronti, ma la Luna in quadratura potrebbe frenare la vostra sete d'amore. Rafforzare un legame sarà possibile, ma non dovrete essere impulsivi. In quanto al lavoro una buona creatività e intuito potrebbero condurvi verso progetti ben realizzati. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale gradevole in questa giornata di giovedì. Riuscirete a essere particolarmente magnetici nei confronti della persona che amate, ma non trascurare i momenti di crescita e maturità. Nel lavoro la vostra sincerità sarà apprezzata, e potrebbe aiutarvi a vedere in modo più chiaro come stanno andando i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Pesci: vi attende un'altra giornata entusiasmante secondo l'oroscopo. Venere sarà dalla vostra parte, alimentando una relazione davvero romantica e appagante. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere il momento giusto per dare una spinta ai vostri progetti. La posizione favorevole di stelle come Giove e Mercurio potrebbe fare la differenza. Voto - 9️⃣